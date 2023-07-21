Четверо працівників сільгосппідприємства загинули внаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі
У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу одного із населених пунктах Гуляйпільської міської територіальної громади загинули четверо працівників сільгосппідприємства. Ще двоє були поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гуляйпільську МТГ.
"Загинули працівники сільгосппідприємства: Курман Сергій, 1994 року народження, Грибачов Руслан, 1992 р.н.,Бережний В'ячеслав, Лисенко Іван, 1980 р.н. Поранення отримали: Самойлович Юрій та Резніков Денис", - йдеться у повідомленні.
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а коли по аеродрому орків прилетіло, з якого це гівно злітало і запускало ракети по країні, яка навіть за словами Пригожина - нічим не загрожувала парашці, то це - "теракт".
ну так, можна кричати - чо ми не в НАТО, Бійден?
(а хто нам заважав? м?)
до речі, після Чечні, путін же був у світі найкривавішою "людиною", живою, і це всім було побоку, особливо нашим. Юлічька, прівєєєт, хі-хікал.очка ви антиканабісоборчинкиньствуящаяся( )
так шо, цілком очевидно шо такій "людині", все рівно буде перед Аллахом відповідати - за мільйон життів, чи за 10, 50, чи 100?
Правда Аллаха нема, ну там, перед Зевсом, чи перед Ніким, просто Пуйло не вірить в божків, от і йому реально побоку скільки людей вбити, але вбиває ж не він особисто?
орки ж запускають ракети. а не лічно Пуйло? але спишуть тупо на еього - типу всіх посадив на компромат і примусив, ага, особисто кожного орка пригостив ззаду бутилкою і заснял на кінокамєру(совєтску - вагою 500 фунтів зі стєрвами)
жаль і там вічна пам.ять і так далі загиблим і прочі діжурні фрази.
ну так, жаль мені, але що я зроблю? молитись не буду, бо не дикун.
Вічна пам'ять...