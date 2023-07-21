Четверо працівників сільгосппідприємства загинули внаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі

У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу одного із населених пунктах Гуляйпільської міської територіальної громади загинули четверо працівників сільгосппідприємства. Ще двоє були поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гуляйпільську МТГ.

"Загинули працівники сільгосппідприємства: Курман Сергій, 1994 року народження, Грибачов Руслан, 1992 р.н.,Бережний В'ячеслав, Лисенко Іван, 1980 р.н. Поранення отримали: Самойлович Юрій та Резніков Денис", - йдеться у повідомленні.

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