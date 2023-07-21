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Четверо працівників сільгосппідприємства загинули внаслідок ворожого обстрілу на Запоріжжі

земля,техника,поле

У Запорізькій області внаслідок ворожого обстрілу одного із населених пунктах Гуляйпільської міської територіальної громади загинули четверо працівників сільгосппідприємства. Ще двоє були поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гуляйпільську МТГ.

"Загинули працівники сільгосппідприємства: Курман Сергій, 1994 року народження, Грибачов Руслан, 1992 р.н.,Бережний В'ячеслав, Лисенко Іван, 1980 р.н. Поранення отримали: Самойлович Юрій та Резніков Денис", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Гуляйполе (94) обстріл (28274) жертви (1785) Запорізька область (3574)


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в ублюдків то - "інструктори НАТО"

а коли по аеродрому орків прилетіло, з якого це гівно злітало і запускало ракети по країні, яка навіть за словами Пригожина - нічим не загрожувала парашці, то це - "теракт".

ну так, можна кричати - чо ми не в НАТО, Бійден?
(а хто нам заважав? м?)

до речі, після Чечні, путін же був у світі найкривавішою "людиною", живою, і це всім було побоку, особливо нашим. Юлічька, прівєєєт, хі-хікал.очка ви антиканабісоборчинкиньствуящаяся( )
так шо, цілком очевидно шо такій "людині", все рівно буде перед Аллахом відповідати - за мільйон життів, чи за 10, 50, чи 100?
Правда Аллаха нема, ну там, перед Зевсом, чи перед Ніким, просто Пуйло не вірить в божків, от і йому реально побоку скільки людей вбити, але вбиває ж не він особисто?
орки ж запускають ракети. а не лічно Пуйло? але спишуть тупо на еього - типу всіх посадив на компромат і примусив, ага, особисто кожного орка пригостив ззаду бутилкою і заснял на кінокамєру(совєтску - вагою 500 фунтів зі стєрвами)
жаль і там вічна пам.ять і так далі загиблим і прочі діжурні фрази.
ну так, жаль мені, але що я зроблю? молитись не буду, бо не дикун.
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21.07.2023 17:16 Відповісти
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21.07.2023 17:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.07.2023 17:18 Відповісти
Вічна пам'ять мирним людям яких вбила клята війна. Одужання пораненим.
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21.07.2023 17:19 Відповісти
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21.07.2023 17:32 Відповісти
***** мої однолітки і дітей двох убили, ****** гниди 😡😡😡
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21.07.2023 17:58 Відповісти
Комбайнери теж на нулі свою роботу роблять
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21.07.2023 18:01 Відповісти
 
 