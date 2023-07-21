Четверо работников сельхозпредприятия погибли в результате вражеских обстрелов на Запорожье
В Запорожской области в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Гуляйпольской городской территориальной громады погибли четверо работников сельхозпредприятия. Еще двое были ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гуляйпольскую ГТГ.
"Погибли работники сельхозпредприятия: Курман Сергей, 1994 года рождения, Грибачев Руслан, 1992 г.р., Бережной Вячеслав, Лысенко Иван, 1980 г.р. Ранения получили: Самойлович Юрий и Резников Денис", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а коли по аеродрому орків прилетіло, з якого це гівно злітало і запускало ракети по країні, яка навіть за словами Пригожина - нічим не загрожувала парашці, то це - "теракт".
ну так, можна кричати - чо ми не в НАТО, Бійден?
(а хто нам заважав? м?)
до речі, після Чечні, путін же був у світі найкривавішою "людиною", живою, і це всім було побоку, особливо нашим. Юлічька, прівєєєт, хі-хікал.очка ви антиканабісоборчинкиньствуящаяся( )
так шо, цілком очевидно шо такій "людині", все рівно буде перед Аллахом відповідати - за мільйон життів, чи за 10, 50, чи 100?
Правда Аллаха нема, ну там, перед Зевсом, чи перед Ніким, просто Пуйло не вірить в божків, от і йому реально побоку скільки людей вбити, але вбиває ж не він особисто?
орки ж запускають ракети. а не лічно Пуйло? але спишуть тупо на еього - типу всіх посадив на компромат і примусив, ага, особисто кожного орка пригостив ззаду бутилкою і заснял на кінокамєру(совєтску - вагою 500 фунтів зі стєрвами)
жаль і там вічна пам.ять і так далі загиблим і прочі діжурні фрази.
ну так, жаль мені, але що я зроблю? молитись не буду, бо не дикун.
Вічна пам'ять...