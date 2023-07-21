Четверо работников сельхозпредприятия погибли в результате вражеских обстрелов на Запорожье

В Запорожской области в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Гуляйпольской городской территориальной громады погибли четверо работников сельхозпредприятия. Еще двое были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гуляйпольскую ГТГ.

"Погибли работники сельхозпредприятия: Курман Сергей, 1994 года рождения, Грибачев Руслан, 1992 г.р., Бережной Вячеслав, Лысенко Иван, 1980 г.р. Ранения получили: Самойлович Юрий и Резников Денис", - говорится в сообщении.

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