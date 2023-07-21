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Новости Война
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Четверо работников сельхозпредприятия погибли в результате вражеских обстрелов на Запорожье

земля,техника,поле

В Запорожской области в результате вражеского обстрела одного из населенных пунктов Гуляйпольской городской территориальной громады погибли четверо работников сельхозпредприятия. Еще двое были ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гуляйпольскую ГТГ.

"Погибли работники сельхозпредприятия: Курман Сергей, 1994 года рождения, Грибачев Руслан, 1992 г.р., Бережной Вячеслав, Лысенко Иван, 1980 г.р. Ранения получили: Самойлович Юрий и Резников Денис", - говорится в сообщении.

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Гуляйполе (83) обстрел (26951) жертвы (2064) Запорожская область (3052)


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в ублюдків то - "інструктори НАТО"

а коли по аеродрому орків прилетіло, з якого це гівно злітало і запускало ракети по країні, яка навіть за словами Пригожина - нічим не загрожувала парашці, то це - "теракт".

ну так, можна кричати - чо ми не в НАТО, Бійден?
(а хто нам заважав? м?)

до речі, після Чечні, путін же був у світі найкривавішою "людиною", живою, і це всім було побоку, особливо нашим. Юлічька, прівєєєт, хі-хікал.очка ви антиканабісоборчинкиньствуящаяся( )
так шо, цілком очевидно шо такій "людині", все рівно буде перед Аллахом відповідати - за мільйон життів, чи за 10, 50, чи 100?
Правда Аллаха нема, ну там, перед Зевсом, чи перед Ніким, просто Пуйло не вірить в божків, от і йому реально побоку скільки людей вбити, але вбиває ж не він особисто?
орки ж запускають ракети. а не лічно Пуйло? але спишуть тупо на еього - типу всіх посадив на компромат і примусив, ага, особисто кожного орка пригостив ззаду бутилкою і заснял на кінокамєру(совєтску - вагою 500 фунтів зі стєрвами)
жаль і там вічна пам.ять і так далі загиблим і прочі діжурні фрази.
ну так, жаль мені, але що я зроблю? молитись не буду, бо не дикун.
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21.07.2023 17:16 Ответить
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21.07.2023 17:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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21.07.2023 17:18 Ответить
Вічна пам'ять мирним людям яких вбила клята війна. Одужання пораненим.
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21.07.2023 17:19 Ответить
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21.07.2023 17:32 Ответить
***** мої однолітки і дітей двох убили, ****** гниди 😡😡😡
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21.07.2023 17:58 Ответить
Комбайнери теж на нулі свою роботу роблять
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21.07.2023 18:01 Ответить
 
 