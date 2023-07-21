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Во время ликвидации пропагандиста Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79-й ОДШБр применяли кассетные боеприпасы. ВИДЕО

Во время ликвидации кремлевского пропагандиста Михаила Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79 ОДШБр применяли кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать, просмотрев видеозапись атаки на группу оккупантов вместе с которыми двигался Лучин.

На записи видны попадание первого снаряда, от которого погибли несколько оккупантов. Первый и второй на видеозаписи не имели признаков кассетного боеприпаса. Однако два последующих довольно красноречиво свидетельствуют об их особой конструкции.

Читайте также: Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль

Смотрите: Дрон сбрасывает боеприпас на экскаватор, строящий вражеские укрепления. ВИДЕО

пропаганда (3675) уничтожение (6916) Ясногоровка (102) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) кассетные боеприпасы (93)


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Топ комментарии
+39
Красівоє
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21.07.2023 16:59
+22
Оце діло.
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21.07.2023 16:59
+20
ахахахахааааа , не унывайте пацаны
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21.07.2023 17:04
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Красівоє
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21.07.2023 16:59 Ответить
і про це потрібно обов"язково написати
а може краще тихим сапом???
меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде
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21.07.2023 17:26 Ответить
Не тихим сапом, а нехай бояться. Але от "ліквідація" відносно пропагандонів ліпше не писати. А то якесь враження, що спеціально били, щоб пропагандона виконати. Написати краще "здох під час вилазки орків", і ніхто претензій мати не буде.
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21.07.2023 17:39 Ответить
ну навряд чи знали, що там пропагандон є, але вбили, нехай знають, що всіх їх таке чекає.
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21.07.2023 20:25 Ответить
Лучше -бы. , не рассказывали, здохли оккупанты , а какая разница от чего ? Сейчас « сердобольные « завоют
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21.07.2023 18:21 Ответить
Да, а то война начнётся, рашка нападёт...
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21.07.2023 18:40 Ответить
Тобто ти вважаєш шо усі висери ********** на чомусь грунтуються?
Гадаєш шо вони свої недопередачі знімають коли шось дійсно сталося?
Нагадати про хлопчика у трусіках чи корову яка плакала але мовчала шоб хвашісти не з'їли?
Якщо ми не даватиме відсіч підорам, то вони самі повернуться у свої '*****?
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21.07.2023 18:50 Ответить
не піщі
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21.07.2023 20:23 Ответить
це ти піщіш під псевдонімом
я висловлюю свою думку під своїм ім"ям
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21.07.2023 20:29 Ответить
гвинтороговський, "піщі" це якою?
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21.07.2023 20:38 Ответить
1 точно тією якою ти написав мені...
чи ти сам не читаєш що пишеш?
2 до образ опускаються лиш нікчемні люди
буду думати що ти не такий, а просто приколовся
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21.07.2023 20:52 Ответить
"меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде" ти писав?
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21.07.2023 21:08 Ответить
От бачиш: які проблеми виникають тоді, коли викладаєш свою думку письмово безграмотно...
Потрібно було писати: не "піщі" - може й не сперечалися б... Бо зміст написаного був би зовсім іншим.
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21.07.2023 22:05 Ответить
Хороший кацап - пріунившій пацак 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐🐐🐷🐷🐷🐷
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21.07.2023 17:37 Ответить
Грамотно.
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21.07.2023 18:48 Ответить
Оце діло.
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21.07.2023 16:59 Ответить
Ніби краплі дощу по асфальту.
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21.07.2023 16:59 Ответить
Красиво!
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21.07.2023 22:06 Ответить
лучину посікло на щєпкі! )
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21.07.2023 17:00 Ответить
ахахахахааааа , не унывайте пацаны
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21.07.2023 17:04 Ответить
А патом раз и ******..
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21.07.2023 17:12 Ответить
Чьотко
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21.07.2023 17:05 Ответить
Тільки так -- шо вони там забули -- голову ?
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21.07.2023 17:06 Ответить
То може треба припинити лазити по москальським телеграм помийкам?
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21.07.2023 17:11 Ответить
Довго думав, перш ніж кацапську пропаганду сюди приніс?
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21.07.2023 19:17 Ответить
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21.07.2023 17:08 Ответить
касєта
з піснями кабздона
слухайте
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21.07.2023 17:09 Ответить
А где спасибо от орков?
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21.07.2023 17:10 Ответить
гoдно!
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21.07.2023 17:14 Ответить
Бютифул
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21.07.2023 17:14 Ответить
Это то что доктор прописал. Оркам должно понравится.
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21.07.2023 17:15 Ответить
Зачотно!
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21.07.2023 17:18 Ответить
шрапнель яка бімби - подобається!
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21.07.2023 17:21 Ответить
Это просто сказочное зрелище: косточек ряд - кацапский отряд...Никто в Украине кацапу - не рад.
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27.07.2023 20:59 Ответить
Махінації з паспортами на 450 мільйонів гривень: екс-голові МОЗ Степанову оголосили підозру
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21.07.2023 17:23 Ответить
Как там у кацапов поётся:

Не унывайте, пацаны
Не унывайте...
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21.07.2023 17:23 Ответить
Классный саундтрек. В тему!
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21.07.2023 17:35 Ответить
А що він робив в штурмовій групі ? Якщо він пропагандист, то повинен був клепати відосіки в більш спокійних місцях.
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21.07.2023 17:48 Ответить
У него телега была, Миша на Донбассе канал, как то так
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21.07.2023 18:14 Ответить
що ж пацаки, американські касетні снаряли, як бачите ефективніші, ніж ваші касетники, якими ви громите Україну півтора роки, сподіваюсь їх вистачить для вас усіх
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21.07.2023 17:53 Ответить
Хорошо, но мало!
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21.07.2023 18:12 Ответить
Далі буде..!
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21.07.2023 19:18 Ответить
Вроде, в одном кассетном боеприпасе находится от 80 и больше суббоеприпасов, а на картинке видим около 40 воронок, а где остальные..
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21.07.2023 18:51 Ответить
в кацапах
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21.07.2023 20:06 Ответить
Хорошо так пошинковало, меленько.
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21.07.2023 19:30 Ответить
Укропи прімєняют кавровиє бомбадіровкі бєдних мальчіков.Доколє !
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21.07.2023 19:40 Ответить
Чьо? А мы - ничьо. Люди вон чьо и то ничьо. А то как чьо, дык сразу чьо.
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27.07.2023 21:09 Ответить
трое сразу прилягли) судьба остальных неизвестна, в любом случае красивое!
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21.07.2023 20:05 Ответить
Похоже что так и получилось - просто для красоты. Не понятно как-то в чем была стратегия. Когда плотная толпа шла в чистом поле, сначала обязательно было распугать их минометом, а потом по пустому полю жахнуть кассетным?
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21.07.2023 20:43 Ответить
Особливості артилерійської справи... Перші два вистріли: пристрілочний, коригувальний - без них ну ніяк...
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21.07.2023 22:20 Ответить
Какие пристрелочные для кассетных? Это нужно быть оооочень талантливым наводчиком, чтобы кассетным снарядом промахнуться так, чтобы он накрыл не ту площадь которую нужно.
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21.07.2023 22:30 Ответить
Оху
Ітєль
Но !!! 🇺🇦
Як бензокоса Штіль косить нечисть
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21.07.2023 21:06 Ответить
Да это настоящая отрада.
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27.07.2023 21:00 Ответить
 
 