Во время ликвидации пропагандиста Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79-й ОДШБр применяли кассетные боеприпасы. ВИДЕО
Во время ликвидации кремлевского пропагандиста Михаила Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79 ОДШБр применяли кассетные боеприпасы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать, просмотрев видеозапись атаки на группу оккупантов вместе с которыми двигался Лучин.
На записи видны попадание первого снаряда, от которого погибли несколько оккупантов. Первый и второй на видеозаписи не имели признаков кассетного боеприпаса. Однако два последующих довольно красноречиво свидетельствуют об их особой конструкции.
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+39 Дмитро Хлопченко #550905
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а може краще тихим сапом???
меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде
Гадаєш шо вони свої недопередачі знімають коли шось дійсно сталося?
Нагадати про хлопчика у трусіках чи корову яка плакала але мовчала шоб хвашісти не з'їли?
Якщо ми не даватиме відсіч підорам, то вони самі повернуться у свої '*****?
я висловлюю свою думку під своїм ім"ям
чи ти сам не читаєш що пишеш?
2 до образ опускаються лиш нікчемні люди
буду думати що ти не такий, а просто приколовся
Потрібно було писати: не "піщі" - може й не сперечалися б... Бо зміст написаного був би зовсім іншим.
з піснями кабздона
слухайте
Не унывайте, пацаны
Не унывайте...
Ітєль
Но !!! 🇺🇦
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