Во время ликвидации пропагандиста Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79-й ОДШБр применяли кассетные боеприпасы. ВИДЕО

Во время ликвидации кремлевского пропагандиста Михаила Лучина вблизи Красногоровки бойцы 79 ОДШБр применяли кассетные боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать, просмотрев видеозапись атаки на группу оккупантов вместе с которыми двигался Лучин.

На записи видны попадание первого снаряда, от которого погибли несколько оккупантов. Первый и второй на видеозаписи не имели признаков кассетного боеприпаса. Однако два последующих довольно красноречиво свидетельствуют об их особой конструкции.

Читайте также: Люди, которые за свой счет отремонтировали пострадавшее от войны жилье, смогут получить компенсацию, - Шмыгаль

Смотрите: Дрон сбрасывает боеприпас на экскаватор, строящий вражеские укрепления. ВИДЕО