Дрон сбрасывает боеприпас на экскаватор, строящий вражеские укрепления. ВИДЕО

Оператор дрона из 127-й бригады ТРО сбросил боеприпас на экскаватор, строивший вражеские укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Бойцами 228-го батальона 127-й бригады ТрО точным сбросом гранаты была остановлена незаконная застройка на нашей земле", - отмечает в комментарии автор публикации.

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