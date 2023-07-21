Дрон сбрасывает боеприпас на экскаватор, строящий вражеские укрепления. ВИДЕО
Оператор дрона из 127-й бригады ТРО сбросил боеприпас на экскаватор, строивший вражеские укрепления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
"Бойцами 228-го батальона 127-й бригады ТрО точным сбросом гранаты была остановлена незаконная застройка на нашей земле", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+21 Саша Пончик
показать весь комментарий21.07.2023 16:40
+13 Валерий К #448385
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+13 Пачкуале
показать весь комментарий21.07.2023 16:41
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Ці суки украли десятки мільярдів гривень на контрактах.😡
А можна було б закупити сотні тисяч дронів підготувати тисячі пілотів .