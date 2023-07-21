РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11895 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 499 17

Дрон сбрасывает боеприпас на экскаватор, строящий вражеские укрепления. ВИДЕО

Оператор дрона из 127-й бригады ТРО сбросил боеприпас на экскаватор, строивший вражеские укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

"Бойцами 228-го батальона 127-й бригады ТрО точным сбросом гранаты была остановлена незаконная застройка на нашей земле", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Оккупант тщетно пытается спастись от гранаты, закрыв лицо руками. ВИДЕО

уничтожение (6916) дроны (3912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
У кабздона поповнення зетексковаторщик.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:40
+13
"Мы строили, строили и наконец построили"
показать весь комментарий
21.07.2023 16:39
+13
Ибо некуй.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мы строили, строили и наконец построили"
показать весь комментарий
21.07.2023 16:39 Ответить
У кабздона поповнення зетексковаторщик.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:40 Ответить
Ибо некуй.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:41 Ответить
А якби було достаньо дронів ми могли б їх закошмарити і на Харківвщині і на півдні і немали б тоді ворог стільки мінних полів і іншого бо кожен день би знищувався дронам.Ось вам приклад ціна дронів і їх кількість на наслідки.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:42 Ответить
схоже, задачап була,спочатку притримать на кордоні дрони , а потім зірвать розробку
показать весь комментарий
21.07.2023 16:49 Ответить
Ви не розумієте. Головне вілосики і серіали.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:27 Ответить
Стройбатівця в трусіках?! Та щей без рішення Печерського (Шевченківського) суду про незаконне будувництво?! Воістину бандерівці-терористи...
показать весь комментарий
21.07.2023 16:45 Ответить
"А хай ня ходить па копанаму!"
показать весь комментарий
21.07.2023 16:50 Ответить
У нього не було дозволу архітектурно-будівельної інспекції. Приклад самобуду.
показать весь комментарий
21.07.2023 16:52 Ответить
Дальній 3хочковий
показать весь комментарий
21.07.2023 16:52 Ответить
В кабине сидело три очка?
показать весь комментарий
21.07.2023 17:36 Ответить
Без зайвих сентиментів. Хотілось би бачити оператора дрона у лавах СБУ, прокурором або суддею замість династій малоросів-корупціонерів.
показать весь комментарий
21.07.2023 17:38 Ответить
Да там уже успели построить укрепление, нужно было немного раньше, но и то дело.. )
показать весь комментарий
21.07.2023 17:55 Ответить
Потрібно негайно вимагати відставки міністра оборони і аудиту від США потрачених Міноборони коштів.
Ці суки украли десятки мільярдів гривень на контрактах.😡
А можна було б закупити сотні тисяч дронів підготувати тисячі пілотів .
показать весь комментарий
21.07.2023 18:11 Ответить
Хай копитами риють...
показать весь комментарий
21.07.2023 18:27 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
21.07.2023 20:27 Ответить
а це на якому "лишився" техніки та водія?
показать весь комментарий
21.07.2023 20:37 Ответить
 
 