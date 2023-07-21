Оккупант тщетно пытается спастись от гранаты, закрыв лицо руками. ВИДЕО
Вражеский солдат попытался защититься от гранаты, закрыв лицо руками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бесполезной попытки российского оккупанта выжить опубликована в соцсетях.
"Русский солдат под Кременной решил использовать интересную тактику - прикрыть лицо руками, чтобы защититься от гранаты", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+32 phantom4
показать весь комментарий21.07.2023 14:28
+16 Gary Grant
показать весь комментарий21.07.2023 14:31
+12 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.07.2023 14:29
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Тодіб "сработало"...)))
нема з чого сміятися, москаль зробив все що міг.
хіба що не став хорошим руцкє...
Хотя, все сделал по уставу - стать лицом к эпицентру взрыва