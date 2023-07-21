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Оккупант тщетно пытается спастись от гранаты, закрыв лицо руками. ВИДЕО

Вражеский солдат попытался защититься от гранаты, закрыв лицо руками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бесполезной попытки российского оккупанта выжить опубликована в соцсетях.

"Русский солдат под Кременной решил использовать интересную тактику - прикрыть лицо руками, чтобы защититься от гранаты", - пишет в комментарии автор публикации.

Читайте также: Раненый оккупант подрывает себя гранатой. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19210) граната (998) уничтожение (6916) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+32
Кацап, а шо з *****?
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21.07.2023 14:28
+16
Ето солнєчній удар.
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21.07.2023 14:31
+12
Правільна-єслі праблему нє відєть то єйьо і нєт...
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21.07.2023 14:29
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Кацап, а шо з *****?
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21.07.2023 14:28 Ответить
Здоров-був. Та там в кінці - таке як замість лапи лишилась костомаха...(переглянь)
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21.07.2023 14:48 Ответить
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21.07.2023 17:11 Ответить
Пташинку не лякати - підлога бетонна!
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21.07.2023 21:34 Ответить
Правільна-єслі праблему нє відєть то єйьо і нєт...
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21.07.2023 14:29 Ответить
Ето солнєчній удар.
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21.07.2023 14:31 Ответить
Сонечко,ти в ударі.
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21.07.2023 16:25 Ответить
рашІськофашІскій чєрьвь не зможе размнажаца
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21.07.2023 14:31 Ответить
Треба було ще й вуха закрити!!!
Тодіб "сработало"...)))
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21.07.2023 14:32 Ответить
eto emu tak v uchebke nauchili delati
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21.07.2023 14:32 Ответить
Це йому там лівий рукав відірвало?Погано видно.
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21.07.2023 14:33 Ответить
Там на тій руці одні голі кістки, м'ясо десь полетіло.
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21.07.2023 16:10 Ответить
Чік чірік я в доміку
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21.07.2023 14:34 Ответить
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21.07.2023 14:34 Ответить
боявся, шо труп найдуть со слєдами насілія на літце ))) знав, - бить будуть акуратно, но сільно! ))
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21.07.2023 14:34 Ответить
Если лицо целое - опознают, родня получит белую "Ладу". Профит
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21.07.2023 14:45 Ответить
лудшеє в мірє савєцкає абразаваніє памагаєт рускім стать харошимі
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21.07.2023 14:35 Ответить
Да, у меня дядя - химик, светила, а баночки перед телевизором "заряжал" при сеансах Чумака))
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21.07.2023 14:43 Ответить
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21.07.2023 14:35 Ответить
3,14-дар не бачив гранати, він кудись цілився, не факт навіть, що він потрапив до Кобзона, але будемо сподіватися, що внаслідок вибуху він втратив очі, і вже ніколи не зможе вбити нікого з громадян України
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21.07.2023 14:38 Ответить
Мертві живих не лякають,а ось інваліди-так.Тому саме оптимальне щоб цей кацап приїхав в свої ***** інвалідом.
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21.07.2023 14:45 Ответить
мертвым пох, а вот инвалидом он вкусит все прелести расеюшки
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21.07.2023 20:22 Ответить
Не дуже зрозуміле відео.Можливо,що в тих умовах вчинив такі правильно-кинутися в перед,чи в бік ймовірно можливості не було,бо він саме ховається за укриттям,отже по ньому ведеться вогонь,за мить інстинктивно скумекав що граната впала зовсім поряд та позаду нього,отже є велика імовірність просто на неї лягти,ось і вирішив захистити саме вразливіше від вибуху-очі.
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21.07.2023 14:41 Ответить
На бруствер окопа выскочить можно было, тем более с помощью рядом стоящего дерева. Хотя там уже ничего сделать было нельзя. На все какие-то доли секунды.
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21.07.2023 14:53 Ответить
Надо было портиретиком путина прикрыть лицо
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21.07.2023 14:41 Ответить
Зазвичай закриття табла руками працювало у орків. Але цей випадок виключення з правил.
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21.07.2023 14:42 Ответить
Правильно цей свинопес робе! Воно не обличчя, воно жигуль захищає, щоб іншому не достався!
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21.07.2023 15:13 Ответить
я в доміку
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21.07.2023 15:18 Ответить
вочевидь не побачив куди граната впала але розумів що до вибуху менше секунди. вискакувати нема сенсу якщо не знаєш де граната, тож треба було згрупуватися і, звісно, закрити голову.

нема з чого сміятися, москаль зробив все що міг.

хіба що не став хорошим руцкє...
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21.07.2023 15:30 Ответить
https://ibb.co/FKtWhMh
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21.07.2023 15:42 Ответить
Кацап думал, что ему Васька бутылку водки кидает.
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21.07.2023 16:11 Ответить
Короче, у кацапни в крови или боярка, или тормозная жидкость...
Хотя, все сделал по уставу - стать лицом к эпицентру взрыва
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21.07.2023 16:51 Ответить
походу добровольно ждал надеясь на ранение
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21.07.2023 17:00 Ответить
Він - "в домікє!"
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21.07.2023 17:30 Ответить
Зате фейс залишився цілим... в пакеті буде краще виглядати...
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21.07.2023 17:45 Ответить
Я в домике.
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21.07.2023 18:19 Ответить
у питард если и есть осколки то мелкие то я думаю только типа как малиной царапки будут..плюс ратник он не пробивается
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21.07.2023 18:46 Ответить
та и похер на ратник, главное ноги руки ампутировать
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21.07.2023 20:23 Ответить
он весь в ратнике а он выдерживает удар бластера и сапоги космические
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22.07.2023 10:12 Ответить
И почему не воспользовался телепортом? Ну тупы-ы-ые эти руzzкие...
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22.07.2023 00:55 Ответить
 
 