Оккупант тщетно пытается спастись от гранаты, закрыв лицо руками. ВИДЕО

Вражеский солдат попытался защититься от гранаты, закрыв лицо руками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись бесполезной попытки российского оккупанта выжить опубликована в соцсетях.

"Русский солдат под Кременной решил использовать интересную тактику - прикрыть лицо руками, чтобы защититься от гранаты", - пишет в комментарии автор публикации.

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