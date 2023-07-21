Окупант марно намагається врятуватися від гранати, затуливши обличчя руками. ВIДЕО
Ворожий солдат спробував захиститися від гранати, затуливши обличчя руками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис марної спроби російського окупанта вижити опублікований у соцмережах.
"Російський солдат під Кремінною вирішив використати цікаву тактику - прикрити обличчя руками щоб захиститися від гранати", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+32 phantom4
показати весь коментар21.07.2023 14:28
+16 Gary Grant
показати весь коментар21.07.2023 14:31
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.07.2023 14:29
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Тодіб "сработало"...)))
нема з чого сміятися, москаль зробив все що міг.
хіба що не став хорошим руцкє...
Хотя, все сделал по уставу - стать лицом к эпицентру взрыва