Окупант марно намагається врятуватися від гранати, затуливши обличчя руками. ВIДЕО

Ворожий солдат спробував захиститися від гранати, затуливши обличчя руками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис марної спроби російського окупанта вижити опублікований у соцмережах.

"Російський солдат під Кремінною вирішив використати цікаву тактику - прикрити обличчя руками щоб захиститися від гранати", - пише у коментарі автор публікації.

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