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Окупант марно намагається врятуватися від гранати, затуливши обличчя руками. ВIДЕО

Ворожий солдат спробував захиститися від гранати, затуливши обличчя руками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис марної спроби російського окупанта вижити опублікований у соцмережах.

"Російський солдат під Кремінною вирішив використати цікаву тактику - прикрити обличчя руками щоб захиститися від гранати", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці Покровського батальйону 109 бригади ТрО знищили ворожий бліндаж та окупантів з антидроновою рушницею. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) граната (789) знищення (7227) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+32
Кацап, а шо з *****?
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21.07.2023 14:28
+16
Ето солнєчній удар.
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21.07.2023 14:31
+12
Правільна-єслі праблему нє відєть то єйьо і нєт...
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21.07.2023 14:29
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Кацап, а шо з *****?
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21.07.2023 14:28 Відповісти
Здоров-був. Та там в кінці - таке як замість лапи лишилась костомаха...(переглянь)
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21.07.2023 14:48 Відповісти
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21.07.2023 17:11 Відповісти
Пташинку не лякати - підлога бетонна!
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21.07.2023 21:34 Відповісти
Правільна-єслі праблему нє відєть то єйьо і нєт...
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21.07.2023 14:29 Відповісти
Ето солнєчній удар.
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21.07.2023 14:31 Відповісти
Сонечко,ти в ударі.
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21.07.2023 16:25 Відповісти
рашІськофашІскій чєрьвь не зможе размнажаца
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21.07.2023 14:31 Відповісти
Треба було ще й вуха закрити!!!
Тодіб "сработало"...)))
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21.07.2023 14:32 Відповісти
eto emu tak v uchebke nauchili delati
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21.07.2023 14:32 Відповісти
Це йому там лівий рукав відірвало?Погано видно.
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21.07.2023 14:33 Відповісти
Там на тій руці одні голі кістки, м'ясо десь полетіло.
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21.07.2023 16:10 Відповісти
Чік чірік я в доміку
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21.07.2023 14:34 Відповісти
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21.07.2023 14:34 Відповісти
боявся, шо труп найдуть со слєдами насілія на літце ))) знав, - бить будуть акуратно, но сільно! ))
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21.07.2023 14:34 Відповісти
Если лицо целое - опознают, родня получит белую "Ладу". Профит
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21.07.2023 14:45 Відповісти
лудшеє в мірє савєцкає абразаваніє памагаєт рускім стать харошимі
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21.07.2023 14:35 Відповісти
Да, у меня дядя - химик, светила, а баночки перед телевизором "заряжал" при сеансах Чумака))
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21.07.2023 14:43 Відповісти
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21.07.2023 14:35 Відповісти
3,14-дар не бачив гранати, він кудись цілився, не факт навіть, що він потрапив до Кобзона, але будемо сподіватися, що внаслідок вибуху він втратив очі, і вже ніколи не зможе вбити нікого з громадян України
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21.07.2023 14:38 Відповісти
Мертві живих не лякають,а ось інваліди-так.Тому саме оптимальне щоб цей кацап приїхав в свої ***** інвалідом.
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21.07.2023 14:45 Відповісти
мертвым пох, а вот инвалидом он вкусит все прелести расеюшки
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21.07.2023 20:22 Відповісти
Не дуже зрозуміле відео.Можливо,що в тих умовах вчинив такі правильно-кинутися в перед,чи в бік ймовірно можливості не було,бо він саме ховається за укриттям,отже по ньому ведеться вогонь,за мить інстинктивно скумекав що граната впала зовсім поряд та позаду нього,отже є велика імовірність просто на неї лягти,ось і вирішив захистити саме вразливіше від вибуху-очі.
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21.07.2023 14:41 Відповісти
На бруствер окопа выскочить можно было, тем более с помощью рядом стоящего дерева. Хотя там уже ничего сделать было нельзя. На все какие-то доли секунды.
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21.07.2023 14:53 Відповісти
Надо было портиретиком путина прикрыть лицо
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21.07.2023 14:41 Відповісти
Зазвичай закриття табла руками працювало у орків. Але цей випадок виключення з правил.
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21.07.2023 14:42 Відповісти
Правильно цей свинопес робе! Воно не обличчя, воно жигуль захищає, щоб іншому не достався!
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21.07.2023 15:13 Відповісти
я в доміку
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21.07.2023 15:18 Відповісти
вочевидь не побачив куди граната впала але розумів що до вибуху менше секунди. вискакувати нема сенсу якщо не знаєш де граната, тож треба було згрупуватися і, звісно, закрити голову.

нема з чого сміятися, москаль зробив все що міг.

хіба що не став хорошим руцкє...
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21.07.2023 15:30 Відповісти
https://ibb.co/FKtWhMh
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21.07.2023 15:42 Відповісти
Кацап думал, что ему Васька бутылку водки кидает.
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21.07.2023 16:11 Відповісти
Короче, у кацапни в крови или боярка, или тормозная жидкость...
Хотя, все сделал по уставу - стать лицом к эпицентру взрыва
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21.07.2023 16:51 Відповісти
походу добровольно ждал надеясь на ранение
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21.07.2023 17:00 Відповісти
Він - "в домікє!"
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21.07.2023 17:30 Відповісти
Зате фейс залишився цілим... в пакеті буде краще виглядати...
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21.07.2023 17:45 Відповісти
Я в домике.
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21.07.2023 18:19 Відповісти
у питард если и есть осколки то мелкие то я думаю только типа как малиной царапки будут..плюс ратник он не пробивается
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21.07.2023 18:46 Відповісти
та и похер на ратник, главное ноги руки ампутировать
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21.07.2023 20:23 Відповісти
он весь в ратнике а он выдерживает удар бластера и сапоги космические
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22.07.2023 10:12 Відповісти
И почему не воспользовался телепортом? Ну тупы-ы-ые эти руzzкие...
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22.07.2023 00:55 Відповісти
 
 