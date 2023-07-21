Під час ліквідації пропагандиста Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси. ВIДЕО

Під час ліквідації кремлівського пропагандиста Михайла Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий висновок можна зробити, переглянувши відеозапис атаки на групу окупантів разом з якими рухався Лучин.

На записі видно влучання першого снаряду, від якого загинуло кілька окупантів. Перший та другий на відеозапису не мав ознак касетного боєприпасу. Однак два наступні досить красномовно свідчать про їх особливу конструкцію.

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