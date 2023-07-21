Під час ліквідації пропагандиста Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси. ВIДЕО
Під час ліквідації кремлівського пропагандиста Михайла Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий висновок можна зробити, переглянувши відеозапис атаки на групу окупантів разом з якими рухався Лучин.
На записі видно влучання першого снаряду, від якого загинуло кілька окупантів. Перший та другий на відеозапису не мав ознак касетного боєприпасу. Однак два наступні досить красномовно свідчать про їх особливу конструкцію.
Топ коментарі
+39 Дмитро Хлопченко #550905
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+22 Саша Пончик
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+20 Валерий Викторович #551514
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а може краще тихим сапом???
меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде
Гадаєш шо вони свої недопередачі знімають коли шось дійсно сталося?
Нагадати про хлопчика у трусіках чи корову яка плакала але мовчала шоб хвашісти не з'їли?
Якщо ми не даватиме відсіч підорам, то вони самі повернуться у свої '*****?
я висловлюю свою думку під своїм ім"ям
чи ти сам не читаєш що пишеш?
2 до образ опускаються лиш нікчемні люди
буду думати що ти не такий, а просто приколовся
Потрібно було писати: не "піщі" - може й не сперечалися б... Бо зміст написаного був би зовсім іншим.
з піснями кабздона
слухайте
Не унывайте, пацаны
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Ітєль
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