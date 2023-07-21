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Під час ліквідації пропагандиста Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси. ВIДЕО

Під час ліквідації кремлівського пропагандиста Михайла Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий висновок можна зробити, переглянувши відеозапис атаки на групу окупантів разом з якими рухався Лучин.

На записі видно влучання першого снаряду, від якого загинуло кілька окупантів. Перший та другий на відеозапису не мав ознак касетного боєприпасу. Однак два наступні досить красномовно свідчать про їх особливу конструкцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна досить ефективно використовує касетні боєприпаси. Ми отримали початкові відгуки, - Білий дім

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї ОДШБр ліквідували на Донбасі кремлівського пропагандиста та Z-волонтера Лучина. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) знищення (7227) Красногорівка (108) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199) касетні боєприпаси (124)


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Топ коментарі
+39
Красівоє
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21.07.2023 16:59
+22
Оце діло.
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21.07.2023 16:59
+20
ахахахахааааа , не унывайте пацаны
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21.07.2023 17:04
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Красівоє
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21.07.2023 16:59 Відповісти
і про це потрібно обов"язково написати
а може краще тихим сапом???
меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде
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21.07.2023 17:26 Відповісти
Не тихим сапом, а нехай бояться. Але от "ліквідація" відносно пропагандонів ліпше не писати. А то якесь враження, що спеціально били, щоб пропагандона виконати. Написати краще "здох під час вилазки орків", і ніхто претензій мати не буде.
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21.07.2023 17:39 Відповісти
ну навряд чи знали, що там пропагандон є, але вбили, нехай знають, що всіх їх таке чекає.
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21.07.2023 20:25 Відповісти
Лучше -бы. , не рассказывали, здохли оккупанты , а какая разница от чего ? Сейчас « сердобольные « завоют
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21.07.2023 18:21 Відповісти
Да, а то война начнётся, рашка нападёт...
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21.07.2023 18:40 Відповісти
Тобто ти вважаєш шо усі висери ********** на чомусь грунтуються?
Гадаєш шо вони свої недопередачі знімають коли шось дійсно сталося?
Нагадати про хлопчика у трусіках чи корову яка плакала але мовчала шоб хвашісти не з'їли?
Якщо ми не даватиме відсіч підорам, то вони самі повернуться у свої '*****?
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21.07.2023 18:50 Відповісти
не піщі
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21.07.2023 20:23 Відповісти
це ти піщіш під псевдонімом
я висловлюю свою думку під своїм ім"ям
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21.07.2023 20:29 Відповісти
гвинтороговський, "піщі" це якою?
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21.07.2023 20:38 Відповісти
1 точно тією якою ти написав мені...
чи ти сам не читаєш що пишеш?
2 до образ опускаються лиш нікчемні люди
буду думати що ти не такий, а просто приколовся
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21.07.2023 20:52 Відповісти
"меньше піщі для скабеєвого змивного бачка буде" ти писав?
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21.07.2023 21:08 Відповісти
От бачиш: які проблеми виникають тоді, коли викладаєш свою думку письмово безграмотно...
Потрібно було писати: не "піщі" - може й не сперечалися б... Бо зміст написаного був би зовсім іншим.
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21.07.2023 22:05 Відповісти
Хороший кацап - пріунившій пацак 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩💩🐐🐐🐐🐐🐷🐷🐷🐷
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21.07.2023 17:37 Відповісти
Грамотно.
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21.07.2023 18:48 Відповісти
Оце діло.
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21.07.2023 16:59 Відповісти
Ніби краплі дощу по асфальту.
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21.07.2023 16:59 Відповісти
Красиво!
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21.07.2023 22:06 Відповісти
лучину посікло на щєпкі! )
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21.07.2023 17:00 Відповісти
ахахахахааааа , не унывайте пацаны
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21.07.2023 17:04 Відповісти
А патом раз и ******..
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21.07.2023 17:12 Відповісти
Чьотко
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21.07.2023 17:05 Відповісти
Тільки так -- шо вони там забули -- голову ?
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21.07.2023 17:06 Відповісти
То може треба припинити лазити по москальським телеграм помийкам?
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21.07.2023 17:11 Відповісти
Довго думав, перш ніж кацапську пропаганду сюди приніс?
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21.07.2023 19:17 Відповісти
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21.07.2023 17:08 Відповісти
касєта
з піснями кабздона
слухайте
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21.07.2023 17:09 Відповісти
А где спасибо от орков?
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21.07.2023 17:10 Відповісти
гoдно!
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Бютифул
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Это то что доктор прописал. Оркам должно понравится.
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21.07.2023 17:15 Відповісти
Зачотно!
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21.07.2023 17:18 Відповісти
шрапнель яка бімби - подобається!
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21.07.2023 17:21 Відповісти
Это просто сказочное зрелище: косточек ряд - кацапский отряд...Никто в Украине кацапу - не рад.
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27.07.2023 20:59 Відповісти
Махінації з паспортами на 450 мільйонів гривень: екс-голові МОЗ Степанову оголосили підозру
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21.07.2023 17:23 Відповісти
Как там у кацапов поётся:

Не унывайте, пацаны
Не унывайте...
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21.07.2023 17:23 Відповісти
Классный саундтрек. В тему!
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21.07.2023 17:35 Відповісти
А що він робив в штурмовій групі ? Якщо він пропагандист, то повинен був клепати відосіки в більш спокійних місцях.
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21.07.2023 17:48 Відповісти
У него телега была, Миша на Донбассе канал, как то так
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21.07.2023 18:14 Відповісти
що ж пацаки, американські касетні снаряли, як бачите ефективніші, ніж ваші касетники, якими ви громите Україну півтора роки, сподіваюсь їх вистачить для вас усіх
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21.07.2023 17:53 Відповісти
Хорошо, но мало!
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21.07.2023 18:12 Відповісти
Далі буде..!
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21.07.2023 19:18 Відповісти
Вроде, в одном кассетном боеприпасе находится от 80 и больше суббоеприпасов, а на картинке видим около 40 воронок, а где остальные..
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21.07.2023 18:51 Відповісти
в кацапах
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21.07.2023 20:06 Відповісти
Хорошо так пошинковало, меленько.
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21.07.2023 19:30 Відповісти
Укропи прімєняют кавровиє бомбадіровкі бєдних мальчіков.Доколє !
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21.07.2023 19:40 Відповісти
Чьо? А мы - ничьо. Люди вон чьо и то ничьо. А то как чьо, дык сразу чьо.
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27.07.2023 21:09 Відповісти
трое сразу прилягли) судьба остальных неизвестна, в любом случае красивое!
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21.07.2023 20:05 Відповісти
Похоже что так и получилось - просто для красоты. Не понятно как-то в чем была стратегия. Когда плотная толпа шла в чистом поле, сначала обязательно было распугать их минометом, а потом по пустому полю жахнуть кассетным?
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21.07.2023 20:43 Відповісти
Особливості артилерійської справи... Перші два вистріли: пристрілочний, коригувальний - без них ну ніяк...
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21.07.2023 22:20 Відповісти
Какие пристрелочные для кассетных? Это нужно быть оооочень талантливым наводчиком, чтобы кассетным снарядом промахнуться так, чтобы он накрыл не ту площадь которую нужно.
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21.07.2023 22:30 Відповісти
Оху
Ітєль
Но !!! 🇺🇦
Як бензокоса Штіль косить нечисть
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21.07.2023 21:06 Відповісти
Да это настоящая отрада.
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27.07.2023 21:00 Відповісти
 
 