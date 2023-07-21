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Новини
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Кабмін погодив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів

дрон,безпілотник

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем", – написав він.

Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Зазначається, що проєкт буде реалізовуватися до 2025 року.

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Автор: 

Кабмін (14071) дрони (4632) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+9
Навіщо спішити тож не війна а якесь кацапське сво.
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21.07.2023 17:14
+7
Експериментами заимаємся -- беріться вже по дорослому і за дрони і за **********
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21.07.2023 17:14
+7
Не пройшло і півроку...
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21.07.2023 17:23
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Навіщо спішити тож не війна а якесь кацапське сво.
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Експериментами заимаємся -- беріться вже по дорослому і за дрони і за **********
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21.07.2023 17:14 Відповісти
Та невже? Нарешті погодив. Фуууххх
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21.07.2023 17:18 Відповісти
Не пройшло і півроку...
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21.07.2023 17:23 Відповісти
А де асфальт??
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21.07.2023 17:27 Відповісти
Блин.... Второй год полномасштабной войны, десятый год от начала.... Ну хоть сейчас...
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21.07.2023 17:33 Відповісти
П'ятий рік президенства Зеленського. Другий рік повномаштабного вторгнення.
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21.07.2023 17:35 Відповісти
А типа до этого была не война? У меня на вашей "не войне" в 2017 погиб знакомый... Думаю беспилотники ему бы помогли.
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21.07.2023 17:39 Відповісти
Лядські ляді не еспериментують - під час війни крадуть мільйонами.
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21.07.2023 17:41 Відповісти
Зазначається, що проєкт буде реалізовуватися до 2025 року. -Дебіли, блеать
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21.07.2023 17:47 Відповісти
Це тільки бізнес-план накидають..проведуть тендери на землю, будівництво, обладнання..а - ще КБ треба заснувати..набрати деректорів..два роки навіть замало. На ікспердну групу по створенню виробництва бюджет на часі виділяти...
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21.07.2023 18:18 Відповісти
"Дворічний"? Совсем ку-ку поехала? А "п'ятирічний"?
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21.07.2023 17:57 Відповісти
Йшов 10-й рік війни.
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21.07.2023 18:16 Відповісти
Це просто якійсь кіздець. Я окуєваю.
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21.07.2023 18:19 Відповісти
После того, как на лысину Резникова упал свадебный дрон, он их ненавидит. Поэтому производства самих дронов не будет. Притулка купит всяких моделек вдруг чего.
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21.07.2023 18:22 Відповісти
спочатку кіно!!
а потів про дрони побалакаєм
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21.07.2023 18:29 Відповісти
ще два роки маніпуляцій з баблом, експериментів аніматорів Бєні-дермака Україна може й не витримати.. такий собі черговий прикол дебілів-експериментаторів
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21.07.2023 19:00 Відповісти
"протягом двох років" - це ключова фраза
не сьогодні, не завтра, не зараз, а на протязі.... слів нема вже
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21.07.2023 19:50 Відповісти
Ахметовская ШАВКА Шмыгаль через 1,5 года войны "погодив", а через 2 года начнется выпуск.
Ну, конечно тема "сложная" - пришлось 1,5 года думать куда и кому ОТКАТЫ направлять.
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21.07.2023 20:11 Відповісти
Интересно, выиграли бы в 41-45 войну, если бы разработку примитивных бомбочек вели 2 года? Уже они разработаны еще тогда. Называются ПТАБ и ШОАБ. Есть в интернете чертежи и технологические карты. Нужно просто начать производство.
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21.07.2023 21:10 Відповісти
А обязательно об этом трубить? Вы еще скажите, какие предприятия будут задействованы в этом, чтобы туда прилетело.
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23.07.2023 10:58 Відповісти
погодили - як заялозити, щоб нічого не робити. Обіцяльники, обіцяльників начальники й обіцянок глашатаї
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27.07.2023 04:23 Відповісти
 
 