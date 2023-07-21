Кабмін погодив дворічний експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Мінстратегпрому, Міноборони та Мінцифри щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотників. Проєкт розрахований на два роки.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Погоджено пропозицію Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства оборони та Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом 2-х років експериментального проекту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем", – написав він.

Рішення Кабміну встановлює організаційні, технологічні та інші вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Зазначається, що проєкт буде реалізовуватися до 2025 року.

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