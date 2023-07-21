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Новини Війна
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Інспекція США засвідчила відсутність претензій до обліку наданої Україні зброї та техніки, – Міноборони

гаврилов

Інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій до обліку Україною озброєння та військової техніки.

Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито випадки розкрадання західної зброї, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – зазначив Гаврилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон доповів про випадки викрадення західної зброї в Україні, яку потім повернули українські спецслужби

Нагадаємо, вчора CNN поширило інформацію про нібито розкрадання озброєння, наданого Україні.

Автор: 

Міноборони (7318) зброя (7438) США (22568)


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Топ коментарі
+9
Зараз експерти-порохоботи тобі розкажуть ..
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21.07.2023 17:59
+6
Я тебе расскажу. Не там янки ищут. Гуманитарку надо проверить. А еще лучше Зелю на детекторе лжи
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПОВЫШАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ВРЕМЯ ВОЙНЫ 19.08.2022 16:24
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21.07.2023 18:08
+5
А яйко-млеко по цене "красной икры, а барабаны для убежищ. И всякая прочая хрень
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21.07.2023 18:10
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Зараз експерти-порохоботи тобі розкажуть ..
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21.07.2023 17:59 Відповісти
Я тебе расскажу. Не там янки ищут. Гуманитарку надо проверить. А еще лучше Зелю на детекторе лжи
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПОВЫШАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ВРЕМЯ ВОЙНЫ 19.08.2022 16:24
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21.07.2023 18:08 Відповісти
Офіційно ніякої війни немає. Шах і мат вам ))
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21.07.2023 18:11 Відповісти
Воєнкому розповісте))
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21.07.2023 18:13 Відповісти
а що є?
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21.07.2023 18:13 Відповісти
Вся гуманітарка в маркетах, на олх та промі..
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21.07.2023 18:11 Відповісти
Та зрозуміло що ніхто нічого навколо не знає.. а ось секта знає все..
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21.07.2023 18:28 Відповісти
Ну чому соєві такі дебіли?!
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21.07.2023 18:59 Відповісти
Сьогодні було про розкрадання зброї меншої за танк і більшої за патрон. Ви кого сектою обзиваєте, творіння подоляка і зеболота
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21.07.2023 19:55 Відповісти
Бабця, це я тобі їх вигадав.. нащо ти оце мене дратуєш... ?? Сумно тобі?? Чи хочеш щоб всі навколо були такими як - чий девіз - на зло Україні..
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21.07.2023 20:05 Відповісти
На зло Україні це ти тут пишеш. Бо девіз твого боса какая разница.
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21.07.2023 20:37 Відповісти
Чекаємо що ЦРУ та ФБР та ще деякі американські бюро розслідувань про це скажуть... фокусники.
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21.07.2023 18:15 Відповісти
Ну чего Вы? Просто эксперты)
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21.07.2023 18:41 Відповісти
візьми печеньку в ермака миколка=холуй дві візьми
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21.07.2023 19:04 Відповісти
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21.07.2023 19:21 Відповісти
Хто така ця єрмака??? Може я її печенькою і годую??
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21.07.2023 19:22 Відповісти
Ну хоч якиись позитив а то одні владні проколи
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21.07.2023 18:00 Відповісти
ну зброю зрозуміло.а гроші спижжені в солдат ? 34 мільярди сам резніков признав що *******.
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21.07.2023 18:04 Відповісти
А яйко-млеко по цене "красной икры, а барабаны для убежищ. И всякая прочая хрень
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21.07.2023 18:10 Відповісти
Так вони, походу, тілько зброю й перевіряли.
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21.07.2023 18:14 Відповісти
ну хоч тут не обісрались
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21.07.2023 18:05 Відповісти
обісрались..
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21.07.2023 18:18 Відповісти
На жаль тут усе не так ... тут приблизно ось так: І так крутимо барабан, кручу верчу нае..ать хочу ну ось стрілка потрапила на "відсутність претензій" алелуя... якось так...
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21.07.2023 18:19 Відповісти
Не факт. Багато чого постачається, а в певних колах «цікаві» інші «речі», а не:

Артилерія, **********, складні системи ППО, бронетехніка - в Україні усе обліковано. Джерело:
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21.07.2023 18:39 Відповісти
Америка не посточяє в Україну яйця...
вона дає гроші на які зелені роблять яйця...
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21.07.2023 18:17 Відповісти
хлопці - виключайте жалість...
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21.07.2023 18:26 Відповісти
Хлопці на фронті, в тилу залишились одні баби.
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21.07.2023 18:31 Відповісти
два постріли мої, два постіли..
а перший за неї - а друґий це за всіх!
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21.07.2023 18:35 Відповісти
ніколи не забувайте за брата і сестру - 10-16
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21.07.2023 18:39 Відповісти
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21.07.2023 19:23 Відповісти
Ага. А також заяви Зелі, що не знайшли наші партнери ніякої корупції в Україні, і не вимагають ніяких реформ. Бо все вже Україна виконала.
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21.07.2023 18:46 Відповісти
ніколи не забувайте за брата і сестру - 10-16
рука в руці малечі пішли до Бога - їх вбила русня!
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21.07.2023 18:48 Відповісти
Віримо, а як же. 🤣
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21.07.2023 19:29 Відповісти
Ну так міноборони і про яйця в кг писали і про закупівлю зброї без зброї. Вірити сказаному в їх міністерстві це як слухати відео зе,що він Київ визволив
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21.07.2023 19:58 Відповісти
Ні дронів, ні мін, ні корупції, нічого не має...
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21.07.2023 20:16 Відповісти
То чому це каже не інспекція США, а люди, які весь цей час брехали?
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21.07.2023 20:24 Відповісти
Не все що обліковане є в наявності. Це вам любий завсклад підтвердить або матеріально-відповідальна особа. Списати, щоб вкрасти, і внести облудні дані в систему обліку для наших рєзнікових, що кукіш в кишені скрутити.
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21.07.2023 21:22 Відповісти
 
 