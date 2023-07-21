Інспекція США засвідчила відсутність претензій до обліку наданої Україні зброї та техніки, – Міноборони

Інспекція США по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій до обліку Україною озброєння та військової техніки.

Про це повідомив заступник Міністра оборони Володимир Гаврилов, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито випадки розкрадання західної зброї, інформує Цензор.НЕТ.

"Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є", – зазначив Гаврилов.

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Нагадаємо, вчора CNN поширило інформацію про нібито розкрадання озброєння, наданого Україні.