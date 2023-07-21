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Чехія за останні місяці передала Україні кілька десятків танків Т-72

танк,чехія

Чехія за останні місяці передала Україні кілька десятків танків Т-72. За це від Німеччини вона отримає танки Leopard 2A4.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чеський міністр зустрілася зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Чехія хоче приєднання до німецького тендеру на закупівлю бойових танків Leopard у новій версії 2A8.

Чеська армія наразі використовує модернізовані танки T-72M4CZ. За останні місяці вона поставила Україні кілька десятків старих версій Т-72. За цю допомогу Німеччина надасть Чехії 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel.

Чернохова повідомила сьогодні, що Чехія вже отримала п'ять танків, інші мають прибути до кінця року, а ремонтно-евакуаційна машина - навесні 2024 року.

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Зазначається, що під час зустрічі чиновники обговорили війну в Україні. Пісторіус заявив, що демократичні країни продовжуватимуть підтримувати країну, яка зазнала нападу Росії, стільки, скільки це буде необхідно.

Автор: 

танк (2059) Чехія (1608)


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Топ коментарі
+10
Спасибо Всем солидарным с Украиной.
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21.07.2023 18:52
+6
Усі білі люди допомагають битися із злом...
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21.07.2023 18:57
+6
І зверніть увагу - дійсно тільки "білі люди"..
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21.07.2023 18:59
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зараз вас зелений облає - собака чорноротий ще той....
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21.07.2023 18:50 Відповісти
Спасибо Всем солидарным с Украиной.
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21.07.2023 18:52 Відповісти
Усі білі люди допомагають битися із злом...
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21.07.2023 18:57 Відповісти
І зверніть увагу - дійсно тільки "білі люди"..
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21.07.2023 18:59 Відповісти
Тому що ми теж білі люди. Вголос це не кажуть. Але Захід радіє тому, що їм нарешті доводиться допомогати не сирійцям, не афганцям, а дійсно білим людям, таким як вони.
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21.07.2023 19:21 Відповісти
І тому що касапи це каїнове "отродье"..
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21.07.2023 19:25 Відповісти
чо нема кондиціонера:
Резникофф негодует:
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21.07.2023 18:58 Відповісти
Děkuji !
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21.07.2023 19:02 Відповісти
Чехам респект.✌
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21.07.2023 19:20 Відповісти
Děkuji mnohokrát, bratři!
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21.07.2023 19:54 Відповісти
Брат Чех не забуває брата Кия...
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21.07.2023 20:22 Відповісти
 
 