Чехія за останні місяці передала Україні кілька десятків танків Т-72. За це від Німеччини вона отримає танки Leopard 2A4.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Чеський міністр зустрілася зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Чехія хоче приєднання до німецького тендеру на закупівлю бойових танків Leopard у новій версії 2A8.

Чеська армія наразі використовує модернізовані танки T-72M4CZ. За останні місяці вона поставила Україні кілька десятків старих версій Т-72. За цю допомогу Німеччина надасть Чехії 14 танків Leopard 2A4 і одну ремонтно-евакуаційну машину Bpz3 Büffel.

Чернохова повідомила сьогодні, що Чехія вже отримала п'ять танків, інші мають прибути до кінця року, а ремонтно-евакуаційна машина - навесні 2024 року.

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Зазначається, що під час зустрічі чиновники обговорили війну в Україні. Пісторіус заявив, що демократичні країни продовжуватимуть підтримувати країну, яка зазнала нападу Росії, стільки, скільки це буде необхідно.