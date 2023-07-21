Татаров взагалі не впливає на роботу МВС, - Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що заступник голови Офісу Президента Олег Татаров не впливає на роботу міністерства.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава МВС України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Взагалі не впливає (Татаров на роботу МВС – ред.)", - заявив Клименко.
Міністр зазначив, що раніше він по службі з Татаровим не перетинався, а зараз вони перетинаються десь раз на тиждень.
"Я коли працював в департаменті кадрового забезпечення, Олег Татаров тоді працював в Головному слідчому управлінні. Ми з ним не перетиналися", - розповів Клименко.
Як запевняє Клименко, Татаров жодних вказівок, розпоряджень, побажань з Офісу Президента йому ніколи не озвучує.
"Я можу вам сказати... в МВС... чи можете ви назвати хоч одну людину, яка, можливо, з орбіти Олега Татарова? Мабуть, ні. Це не стосується ні моїх заступників, ні керівників департаментів і директоратів МВС", - заявив міністр.
Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, заступник керівника ОП Татаров нібито впливає на різні силові структури за рахунок розміщення своїх людей на різних рівнях у цих структурах.
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і отримає міністр під сраку як Пристайко
ну це як варіант
зекоманда ну дуже образлива
Цирк та й годі
просто міністерство в цілому належить татарову
Корр.: Впливає татаров на роботу МВС?
Клименко: Ще й як! Кожний мій день починається з доповіді Йому, а закінчується отриманням завдання на завтра!
Про це й кіно за 33 ляма знімуть..можливо..
Чи не тому так довго триває розслідування технічних причин катастрофи?
В якості кого він був запрошений?
Клименко почав тримати громадян за дуриків, це шлях до смітника історії та ганьба
- скаже: чесноє-благородноє, мой господін Бєня Валєріч ввааащє не впливає на свого Буратіну і свій театр ляльок
Не впливає!
Просто ставить раком всіх і каже що робити
Бо що творять мусора. це ідея татарова, чи це ******** органіщував клименко?
Поклади руку на серце і скажи
Це ***** результат мого керівництва
І тоді ми будемо знати що татаров нідочого