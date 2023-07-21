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Татаров взагалі не впливає на роботу МВС, - Клименко

татаров

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що заступник голови Офісу Президента Олег Татаров не впливає на роботу міністерства.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава МВС України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Взагалі не впливає (Татаров на роботу МВС – ред.)", - заявив Клименко.

Міністр зазначив, що раніше він по службі з Татаровим не перетинався, а зараз вони перетинаються десь раз на тиждень.

"Я коли працював в департаменті кадрового забезпечення, Олег Татаров тоді працював в Головному слідчому управлінні. Ми з ним не перетиналися", - розповів Клименко.

Як запевняє Клименко, Татаров жодних вказівок, розпоряджень, побажань з Офісу Президента йому ніколи не озвучує.

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"Я можу вам сказати... в МВС... чи можете ви назвати хоч одну людину, яка, можливо, з орбіти Олега Татарова? Мабуть, ні. Це не стосується ні моїх заступників, ні керівників департаментів і директоратів МВС", - заявив міністр.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, заступник керівника ОП Татаров нібито впливає на різні силові структури за рахунок розміщення своїх людей на різних рівнях у цих структурах.

Автор: 

МВС (3500) Клименко Ігор (481) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+47
Так-так, А зе-депутати не крадуть та й взагалі святі
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21.07.2023 19:23
+45
Як би не було відеокамер, то Гогіашвилі до цього часу також "не впливав" би на роботу МВС
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21.07.2023 19:23
+35
Якщо він ніяк не впливає то замініть його як того вимагає суспільство.
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21.07.2023 19:24
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oboih - areshtuvati na misce ta povesiti za nogi na balkone🤬
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21.07.2023 19:22 Відповісти
Так-так, А зе-депутати не крадуть та й взагалі святі
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21.07.2023 19:23 Відповісти
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21.07.2023 20:08 Відповісти
а за те що татаров ні на що не впливає, він може образитись як наприклаз зе
і отримає міністр під сраку як Пристайко
ну це як варіант
зекоманда ну дуже образлива
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21.07.2023 20:14 Відповісти
Як би не було відеокамер, то Гогіашвилі до цього часу також "не впливав" би на роботу МВС
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21.07.2023 19:23 Відповісти
Якщо він ніяк не впливає то замініть його як того вимагає суспільство.
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21.07.2023 19:24 Відповісти
Краще розстріляти... при спробі втечі. А "тікатиме" бо не впливає.
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21.07.2023 19:28 Відповісти
Наприклад Портнова, я впевнений він ,,впорається " !!
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21.07.2023 20:08 Відповісти
Зеленський зараз робить все можливе, щоб розісратися з західними партнерами. Так що запрошення портова на роботу в ОПу не така вже й неможлива річ.
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21.07.2023 20:19 Відповісти
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21.07.2023 20:10 Відповісти
клименко-міняй прізвіще на брехленко
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21.07.2023 19:26 Відповісти
Да ну, папінькой клянусь !
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21.07.2023 19:57 Відповісти
папаня-це міністр?
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21.07.2023 20:01 Відповісти
Він не впливає а керує і в тому велика різниця.
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21.07.2023 19:27 Відповісти
Брехня повна. Скрізь його люди поставлені, але на роботу він не впливає.
Цирк та й годі
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21.07.2023 19:29 Відповісти
Віримо! І в те, що Татаров - не Татаров, теж віримо! Головне - що це скащав Клименко! 😊
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21.07.2023 19:29 Відповісти
Клименки вони такі, вони брехати не будуть.
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21.07.2023 19:58 Відповісти
Далі ,Клименко,може не говорити або говорити що завгодно!
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21.07.2023 19:30 Відповісти
мені одному стидно,що нами управляє ця мерзенна гидота ? яке противне жабяче їб АЛЛО в цієї гнилої істоти......
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21.07.2023 19:31 Відповісти
Та вірим ми. Нерозумію навіщо взагалі в чомусь виправдовуватись, невже рейтингам капут?
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21.07.2023 19:31 Відповісти
ДА ВИ ШО СМІШНО
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21.07.2023 19:32 Відповісти
Клименко, де Баканов?
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21.07.2023 19:32 Відповісти
Нічого не чую, нічого не бачу, нічого не скажу !
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21.07.2023 19:59 Відповісти
Чи можете ви назвати хоч одну людину, яка, можливо, з орбіти Олега Татарова? - Иван Выговский - начальник полиции. Это сразу же первый кто приходит на ум. А если покопаться, там думаю десятки ставленников Татаров найдется.
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21.07.2023 19:35 Відповісти
навіть глядачі бидломарафону повірили
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Він там Татаров, тата ру таров .
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Так-так ви там всі незалежні і від Конституції теж
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21.07.2023 19:35 Відповісти
Черговий невдалий квартальний жарт
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21.07.2023 19:36 Відповісти
Аха, а Портнов на суды ни грамма.
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21.07.2023 19:38 Відповісти
Клименко такий самий як і Татаров. Всі хто з ним працював це підтвердять.
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21.07.2023 19:41 Відповісти
-"Бабусю, а чи не впливає на вас близкість футбольного стадіону?" - "Та ніяк не впливає.... Ні.Ні...Ні.Ні.Ні....Ні.Ні.Ні.Ні....Ні.Ні..."
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21.07.2023 19:42 Відповісти
Олег Татаров не впливає на роботу міністерства
просто міністерство в цілому належить татарову
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21.07.2023 19:44 Відповісти
А ми хотіли шоб так:
Корр.: Впливає татаров на роботу МВС?
Клименко: Ще й як! Кожний мій день починається з доповіді Йому, а закінчується отриманням завдання на завтра!
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21.07.2023 19:44 Відповісти
та ця потвора на фронті один усю країну захищає
Про це й кіно за 33 ляма знімуть..можливо..
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21.07.2023 19:48 Відповісти
лоооооооооол
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21.07.2023 19:49 Відповісти
Розкажи мені, розкажи ... була така пісня
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21.07.2023 19:49 Відповісти
На питання, що не було ні одного його представника в Херсоні 24 лютого 2022,відповів, та що ви, вони останні покинули місто,коли ворог був уже на околицях міста....а повинні були воювати, як ті з тероборони в Бузковому.
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21.07.2023 19:51 Відповісти
Цими недолугими заявами вони знижують рейтинг влади, а це непогано.
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21.07.2023 19:51 Відповісти
І чому я в це НЕ ВІРЮ?!
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21.07.2023 19:54 Відповісти
Да я сам в шоці
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21.07.2023 20:01 Відповісти
Та віримо, звичайно, що Татаров ні на що не впливає!
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21.07.2023 20:03 Відповісти
А чи не пов'язані ці запевнення якимось чином із загибеллю Монастирського?
Чи не тому так довго триває розслідування технічних причин катастрофи?
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21.07.2023 20:04 Відповісти
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21.07.2023 20:08 Відповісти
Шкода, але для 73% тялявізор істину глаголить.
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21.07.2023 23:17 Відповісти
е цині3м а е 3елений цині3м
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21.07.2023 20:12 Відповісти
Інша відповідь, звільнення на другий день
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21.07.2023 20:14 Відповісти
А хто був на зустрічі з бізнесом не Татаров?
В якості кого він був запрошений?
Клименко почав тримати громадян за дуриків, це шлях до смітника історії та ганьба
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21.07.2023 20:17 Відповісти
Я повірив. Він, звичайно і в мєнтовці не робив і не фальшував справи проти майданівців. Він данєцкій патрійот!
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21.07.2023 20:21 Відповісти
Більше довіряю Червінському ніж тобі!
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21.07.2023 20:26 Відповісти
Не перетинаються, тат всього навсього керує слідчими
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21.07.2023 20:37 Відповісти
Хто ж мусору повірить?
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21.07.2023 20:40 Відповісти
..а поспитайте Зєлю, чи впливає на нього Бєня?
- скаже: чесноє-благородноє, мой господін Бєня Валєріч ввааащє не впливає на свого Буратіну і свій театр ляльок
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21.07.2023 20:47 Відповісти
А навіщо йому впливати? Він просто його контролює.
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21.07.2023 20:55 Відповісти
Єрмак поставив клименка цим усе сказано
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21.07.2023 21:04 Відповісти
Обох треба до в'язниці. Потім дознаємось правди !
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21.07.2023 21:13 Відповісти
Це ви серйозно? Чому ж тоді пан Татаров досі не в СІЗО?
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21.07.2023 22:15 Відповісти
Так само як і Єрмак не керує державою.)))
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21.07.2023 23:25 Відповісти
Заголовок новини- це готовий анекдот.
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22.07.2023 08:43 Відповісти
Підтвержую
Не впливає!
Просто ставить раком всіх і каже що робити
Бо що творять мусора. це ідея татарова, чи це ******** органіщував клименко?
Поклади руку на серце і скажи
Це ***** результат мого керівництва
І тоді ми будемо знати що татаров нідочого
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10.08.2023 21:05 Відповісти
 
 