Татаров взагалі не впливає на роботу МВС, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевняє, що заступник голови Офісу Президента Олег Татаров не впливає на роботу міністерства.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив глава МВС України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Взагалі не впливає (Татаров на роботу МВС – ред.)", - заявив Клименко.

Міністр зазначив, що раніше він по службі з Татаровим не перетинався, а зараз вони перетинаються десь раз на тиждень.

"Я коли працював в департаменті кадрового забезпечення, Олег Татаров тоді працював в Головному слідчому управлінні. Ми з ним не перетиналися", - розповів Клименко.

Як запевняє Клименко, Татаров жодних вказівок, розпоряджень, побажань з Офісу Президента йому ніколи не озвучує.

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"Я можу вам сказати... в МВС... чи можете ви назвати хоч одну людину, яка, можливо, з орбіти Олега Татарова? Мабуть, ні. Це не стосується ні моїх заступників, ні керівників департаментів і директоратів МВС", - заявив міністр.

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, заступник керівника ОП Татаров нібито впливає на різні силові структури за рахунок розміщення своїх людей на різних рівнях у цих структурах.