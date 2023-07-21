Пригожину варто подбати про власну безпеку, - Блінкен

Останні події навколо заколоту групи "Вагнера" в Росії стали прямим викликом Путіну та призвели до нових тріщин у його режимі, тож Пригожину зараз варто подумати про безпеку власного життя – з огляду на практику, яка існує у Росії.

Про це заявив у п’ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Безпековому форумі Aspen, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що ми бачили, як на фасаді (режиму РФ – ред.) з’явилися тріщини", - зазначив Блінкен.

Він підкреслив, що Пригожин кинув прямий виклик владі Путіна й публічно поставив під сумнів передумови для війни в Україні, які сформулював особисто Путін.

"Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним. НАТО проваджує політику відкритих дверей, Росія – політику відкритих вікон. Тож, він (Пригожин – ред.) має бути сфокусований на цьому",- зауважив Блінкен.

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