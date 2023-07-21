Пригожину варто подбати про власну безпеку, - Блінкен
Останні події навколо заколоту групи "Вагнера" в Росії стали прямим викликом Путіну та призвели до нових тріщин у його режимі, тож Пригожину зараз варто подумати про безпеку власного життя – з огляду на практику, яка існує у Росії.
Про це заявив у п’ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Безпековому форумі Aspen, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що ми бачили, як на фасаді (режиму РФ – ред.) з’явилися тріщини", - зазначив Блінкен.
Він підкреслив, що Пригожин кинув прямий виклик владі Путіна й публічно поставив під сумнів передумови для війни в Україні, які сформулював особисто Путін.
"Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним. НАТО проваджує політику відкритих дверей, Росія – політику відкритих вікон. Тож, він (Пригожин – ред.) має бути сфокусований на цьому",- зауважив Блінкен.
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повний Тєрмідор-єц !
(19/20 липня - 17/18 серпня) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 французького республіканського календаря , встановленого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвентом у Франції
1) до повалення режиму Лукашенка і приходу до влади опозиції. (найоптимістичніший сценарій)
2) заходу зі сходу російських військ і бойового зіткнення з силами НАТО і "жахливої екскалації" (найгірший сценарій)
3) заходу зі російських військ і поділу Білорусі на дві частини (найможливіший)
Все це може привести до застосування ядерної зброї
2. Московія теж не хоче щоб Пригожин спровокував Польщу і НАТО на бойові дії на території Білорусі...
Це було попередження Пригожину, який вже розгорнув підрозділи вагнера поблизу кордону Польщі.
Наївіні висловлювання від Байдена, ніби він не знає кремлівську кухню.
Лисого на президента Болотландії Залешанської готують.