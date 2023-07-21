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Пригожину варто подбати про власну безпеку, - Блінкен

пригожин

Останні події навколо заколоту групи "Вагнера" в Росії стали прямим викликом Путіну та призвели до нових тріщин у його режимі, тож Пригожину зараз варто подумати про безпеку власного життя – з огляду на практику, яка існує у Росії.

Про це заявив у п’ятницю державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу на Безпековому форумі Aspen, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ми можемо з упевненістю сказати, що ми бачили, як на фасаді (режиму РФ – ред.) з’явилися тріщини", - зазначив Блінкен.

Він підкреслив, що Пригожин кинув прямий виклик владі Путіна й публічно поставив під сумнів передумови для війни в Україні, які сформулював особисто Путін.

"Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним. НАТО проваджує політику відкритих дверей, Росія – політику відкритих вікон. Тож, він (Пригожин – ред.) має бути сфокусований на цьому",- зауважив Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін досі не знає, як вчинити з Пригожиним, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

безпека (929) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+12
Нігуя собі -- Блінкен переживає за Пригожина -- куди котиться Світ
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21.07.2023 21:06
+9
Фантастична карьера- від пєтуха на зоні до орка, за якого турбуються то Байден, то Блінкен.
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21.07.2023 21:09
+4
Советовать петухам и иметь с ними дело- самый последний зашквар для нормальных людей.
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21.07.2023 21:06
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21.07.2023 21:04 Відповісти
Та ні, він просто нагадує, що є речі, в яких Пригожин і новічьок можуть мати спільне майбутнє.
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21.07.2023 21:09 Відповісти
Верно. Но с какой целью ему об этом напоминают Байден и Блинкен? Грех не воспользоваться такой ситуацией
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21.07.2023 21:10 Відповісти
Може це такий товстий тролінг, пригожин же може й того, серце може не витримати і без новачка бо сцикло він коротше кажучи.
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21.07.2023 21:13 Відповісти
еге ж, бо буйло влаштувує для лугандонських революціонерів та іншої швалі

повний Тєрмідор-єц !

(19/20 липня - 17/18 серпня) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80 французького республіканського календаря , встановленого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82 Конвентом у Франції
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21.07.2023 21:05 Відповісти
Нігуя собі -- Блінкен переживає за Пригожина -- куди котиться Світ
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21.07.2023 21:06 Відповісти
Советовать петухам и иметь с ними дело- самый последний зашквар для нормальных людей.
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21.07.2023 21:06 Відповісти
Но это петух очень много знает. Видимо, потому, и предлагают ему подумать над солнечной Флоридой, а не матросской тишиной какой-нибудь. Во Флориде покомфортнее будет
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21.07.2023 21:09 Відповісти
Флорінд не Гаага, там електрогріль є
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21.07.2023 21:11 Відповісти
За этим петухом стояли совсем другие дяди, которые его опять опустили в его петушатник.
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21.07.2023 21:31 Відповісти
Фантастична карьера- від пєтуха на зоні до орка, за якого турбуються то Байден, то Блінкен.
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21.07.2023 21:09 Відповісти
Тоні щось знає....

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21.07.2023 21:10 Відповісти
Ще за Петра 1 росія щоб зайти через двері почала ломитися через стіни,рубати ці вікна
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21.07.2023 21:12 Відповісти
С каких уёв госсекретарь США переживает о безопасности военного преступника и террориста? Совсем *бнулись? Предложите ему убежище, идиоты!
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21.07.2023 21:15 Відповісти
І запрпонують. Якщо той погодиться здати "велику рибу".
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21.07.2023 21:25 Відповісти
Нехай собі схрон викопає
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21.07.2023 21:16 Відповісти
Вони його тролять?
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21.07.2023 21:30 Відповісти
Прігожін вже має приміряти на себе труну "жєртви рєжіму", або тікати в Африку "на дожитіє".
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Я вже не розумію за кого американці, вони то перед ****** по пʼять разів вибачаються то про пригожина турбуються.
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21.07.2023 21:47 Відповісти
Вы не дочитали до конца статью. В последнем абзаце говорится , шо амерам тупые кацапы как-то параллельные, но все же их можно использовать , но не более: " "Знаєте, на місці Пригожина я був би дуже занепокоєним. НАТО проваджує політику відкритих дверей, Росія - політику відкритих вікон. Тож, він (Пригожин - ред.) має бути сфокусований на цьому",- зауважив Блінкен.
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21.07.2023 22:29 Відповісти
За ним вже ганяється кувалда.
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21.07.2023 22:01 Відповісти
1. США не хочуть щоб Пригожин спровокував Польщу і НАТО на бойові дії на території Білорусі, що неодмінно призведе або
1) до повалення режиму Лукашенка і приходу до влади опозиції. (найоптимістичніший сценарій)
2) заходу зі сходу російських військ і бойового зіткнення з силами НАТО і "жахливої екскалації" (найгірший сценарій)
3) заходу зі російських військ і поділу Білорусі на дві частини (найможливіший)
Все це може привести до застосування ядерної зброї
2. Московія теж не хоче щоб Пригожин спровокував Польщу і НАТО на бойові дії на території Білорусі...
Це було попередження Пригожину, який вже розгорнув підрозділи вагнера поблизу кордону Польщі.
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21.07.2023 22:25 Відповісти
Крук крукові ока не виклює. вистава продовжується.
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21.07.2023 22:43 Відповісти
Хотіла б фсб і кремль б замочити пригожина, замочили б ще два місяці тому.
Наївіні висловлювання від Байдена, ніби він не знає кремлівську кухню.
Лисого на президента Болотландії Залешанської готують.
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21.07.2023 23:34 Відповісти
 
 