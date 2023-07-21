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Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії БТР зі складів МВС

бтр,болгарія

Депутати парламенту Болгарії проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів. За надання техники Україні проголосували 142 депутати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Бронетранспортери передадуть зі складів болгарського МВС.

Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.

Депутати також запропонували навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті Болгарії пропонують передати ЗСУ 100 БТР, які 40 років "збирають пил на складах"

Автор: 

Болгарія (778) БТР (279)


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Топ коментарі
+9
Щиро дякуємо за допомогу.
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21.07.2023 21:39
+8
Хоча це старі машини і вони потребують ремонту, в ЗСУ їм знайдуть застосування. Головне проконтролювати, аби доставкою, ремонтом та фарбуванням не займалися Резніков і його команда, бо тоді обійдуться вони дорожче, ніж нові танки Abrams.
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21.07.2023 21:41
+5
Для підвозу БК і солдатів ок, але для штурму не потягне, буде решето і багато 200-х
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21.07.2023 21:16
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Для підвозу БК і солдатів ок, але для штурму не потягне, буде решето і багато 200-х
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21.07.2023 21:16 Відповісти
Дякую за роз'яснення, кеп!
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22.07.2023 01:19 Відповісти
це краще нiж в асфальт та серiали
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21.07.2023 21:25 Відповісти
Як там колись говорили
Братушки
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21.07.2023 21:35 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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21.07.2023 21:39 Відповісти
Хоча це старі машини і вони потребують ремонту, в ЗСУ їм знайдуть застосування. Головне проконтролювати, аби доставкою, ремонтом та фарбуванням не займалися Резніков і його команда, бо тоді обійдуться вони дорожче, ніж нові танки Abrams.
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21.07.2023 21:41 Відповісти
за них никто не платит, их отдают безвозмездно.
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21.07.2023 22:35 Відповісти
Так, це відомо з попередніх новин, але коли мова йде про наших корупціонерів з МО дармова техніка опинившись в Україні починає стрімко дорожчати.
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21.07.2023 22:38 Відповісти
Вивозити поранених і доставляти БК те що треба. Краще ніж джипи які прострілюються наскрізь.
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21.07.2023 21:44 Відповісти
Щира дяка за символічний жест. Відати Ахмєтову на металобрухт. Ті хто заперечують можуть посадити туди своїх дітей замість Бредлі.
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21.07.2023 22:48 Відповісти
А де взяти на всіх бредлі, з твого пальця висмоктати?
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22.07.2023 00:18 Відповісти
 
 