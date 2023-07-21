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Парламент Болгарії підтримав постачання Україні партії БТР зі складів МВС
Депутати парламенту Болгарії проголосували за постачання Україні партії бронетранспортерів. За надання техники Україні проголосували 142 депутати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Бронетранспортери передадуть зі складів болгарського МВС.
Міноборони Болгарії запевнило, що обороноздатність країни від цього не постраждає.
Депутати також запропонували навчити українських військових у Болгарії використовувати ці БТР, а потім відправити їх в Україну.
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+9 Чайка Київ
показати весь коментар21.07.2023 21:39
+8 Sergiy Vitalyovich
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+5 Анжей #509087
показати весь коментар21.07.2023 21:16
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