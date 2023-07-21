Парламент Болгарії анулював російську концесію порту Росенець біля Бургасу

Народні Збори Республіки Болгарія прийняли у першому та другому читанні поправки до Закону про контроль над виконанням обмежувальних заходів у зв’язку з діями РФ, які дестабілізують ситуацію в Україні, яким припинив концесію портового терміналу Росенець,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті болгарського парламенту.

"Надані концесії на провадження діяльності на стратегічних об'єктах, що мають значення для національної безпеки, які зачіпають нафту і продукти нафтового походження, вироблені з сирої нафти російського походження або експортуються з Росії, особам, що підпадають під дію європейського регламенту про обмежувальні заходи в Україні, внаслідок дій Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, припиняються у тижневий термін. Протягом двох тижнів Міністерство транспорту та сполучення візьме на себе оперативне управління об'єктом", - йдеться в повідомленні.

Болгарія уклала договір про концесію частини портового терміналу "Росенець" з російською нафтовою компанією "Лукойл" у 2011 році, а у 2022 продовжила його ще на 24 роки. Термінал розташований неподалік м. Бургас.

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