Ми наближаємося до моменту, коли контрнаступ може набрати обертів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що незабаром контрнаступ України почне "набирати обертів"

Про це він сказав, виступаючи відеозв'язком на Аспенському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця замінування і розміновуємо ці райони", – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж передбачалося початково, тому що операція почалася пізніше запланованого.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свого особового складу та наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно ставилися до наступальних дій", – пояснив він.

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Зеленський зазначив, що були плани розпочати контрнаступ навесні, але тоді не вистачало боєприпасів, озброєнь та бригад, належним чином навчених поводженню з цією зброєю.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати – і це правда, яку поділяють усі експерти, – це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони", – сказав президент.