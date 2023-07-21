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Новини Війна
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Ми наближаємося до моменту, коли контрнаступ може набрати обертів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує, що незабаром контрнаступ України почне "набирати обертів"

Про це він сказав, виступаючи відеозв'язком на Аспенському безпековому форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати обертів, тому що ми вже проходимо через деякі місця замінування і розміновуємо ці райони", – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що контрнаступ просувається повільніше, ніж передбачалося початково, тому що операція почалася пізніше запланованого.

"Ми не хотіли втрачати своїх людей, свого особового складу та наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому досить обережно ставилися до наступальних дій", – пояснив він.

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Зеленський зазначив, що були плани розпочати контрнаступ навесні, але тоді не вистачало боєприпасів, озброєнь та бригад, належним чином навчених поводженню з цією зброєю.

"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати – і це правда, яку поділяють усі експерти, – це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони", – сказав президент.

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Зеленський Володимир (23705) контрнаступ (434) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+24
О, виліз неголений бомжара завербований ФСБ. Спагетті для вух приніс з собою?
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21.07.2023 23:30
+24
хоть бы он закрыл варежку...ну на х* этот треп??
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21.07.2023 23:37
+18
Момент істини настане коли відповідатимеш слідчому що ти робив в Омані.
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21.07.2023 23:42
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О, виліз неголений бомжара завербований ФСБ. Спагетті для вух приніс з собою?
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21.07.2023 23:30 Відповісти
Може в нього лапша! Політкоректніше казати - макаронні вироби..
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21.07.2023 23:45 Відповісти
Коректніше промовчати, ніж у дурницях змагатися..
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Згодна. Будете вносити до порядку денного ВР? Щоб Зелідор перестав фігню нести й тратити бюджетні кошти?
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22.07.2023 00:04 Відповісти
Невже ти щиро віриш у те що оце тут пишеш?? Чи робота така??
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Свої хворобливі фантазії, на мене не перекладай. Піли вілгугли, що таке сарказм і стьоб.
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22.07.2023 02:27 Відповісти
Наберіть обертів з виробництвом своєї зброї та дронів.Перестаньте нарешті красти бо під час війни це в 100 разів більше огидно і вам цього ніколи не пробачить.
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21.07.2023 23:33 Відповісти
Ну не можуть вони перестати красти! Не- мо- жуть! Зрозуміло?
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21.07.2023 23:36 Відповісти
Так друже! Не-нер-вуй!!
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21.07.2023 23:57 Відповісти
без тебя это видно у ё би ще
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21.07.2023 23:35 Відповісти
Что кацапчик? Уже почувствовал кассетные на своей заднице или в ней?))
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21.07.2023 23:40 Відповісти
привет оманское зелёночмо)
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21.07.2023 23:48 Відповісти
А может и не брать оборотов...

P.s. Дурень думкою радіє, нею він і багатіє...
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21.07.2023 23:37 Відповісти
Ойії, млять!!!
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21.07.2023 23:37 Відповісти
хоть бы он закрыл варежку...ну на х* этот треп??
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21.07.2023 23:37 Відповісти
А нахіба таке анонсувати?
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21.07.2023 23:38 Відповісти
Для ерэкторату наступних виборів
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22.07.2023 00:00 Відповісти
Ну наконец та! Вижу цель - снять сериал про контрнаступ, главное действующее лицо... а бял, какая разница...
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21.07.2023 23:38 Відповісти
Момент істини настане коли відповідатимеш слідчому що ти робив в Омані.
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21.07.2023 23:42 Відповісти
Виправдовується. Весна була мокра, як підсохло так і почали. А те що москалі не сиділи склавши руки так вже як є.
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21.07.2023 23:43 Відповісти
Ну так, ну так... Спочатку "пра€б@лі"... Потім "запізднілісь"...
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21.07.2023 23:43 Відповісти
Опіздали..
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21.07.2023 23:48 Відповісти
То хай бімби починають штампувати.
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22.07.2023 00:09 Відповісти
Опіздуни якщо почнуть штампувати бімби..
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22.07.2023 02:28 Відповісти
Пшелнах, жуй попкорн, сними уже какой-то видос, заждались, мало бюджетный, *****, война, сралы убавь до 1серии-'зепорожнях'...
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21.07.2023 23:47 Відповісти
Предлагаю вместо "Ингулец" снять сериал "Зепорожжя, контрнаступ".
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21.07.2023 23:51 Відповісти
"криворогаты зе-по-рожы. контрнаступ"?
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21.07.2023 23:54 Відповісти
иди проспись от лосьона огуречного.
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21.07.2023 23:58 Відповісти
А ось так виглядають кирялівські пляжі які ти здав ні за х собачий. Казьол.
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21.07.2023 23:55 Відповісти
Тільки у мене таке враження, коли він каже ми, то має на увазі себе і Єрмака?
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21.07.2023 23:57 Відповісти
Мабуть, шифери разом з банановим, зформували спец батальйон з квартальних, ну, а далі, тільки на корпоративи, і так потужно, аж до перемоги …
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21.07.2023 23:57 Відповісти
А може це трохи тихіше робити??
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21.07.2023 23:58 Відповісти
какаяразніца?
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22.07.2023 00:00 Відповісти
А шо кто то шо то робыт,видишь на карте?
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22.07.2023 05:56 Відповісти
от і п..здосік вечірній виліз!

я бачу тільки брехня, зрада та крадівництво набирають обертів
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Где-то я это уже слышал...
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22.07.2023 00:05 Відповісти
Навіть коментувати нічого не буду.
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22.07.2023 00:58 Відповісти
"Оскільки ми почали трохи пізно, можна сказати - і це правда, яку поділяють усі експерти, - це дало Росії час замінувати всю нашу землю та побудувати кілька ліній оборони", - сказав президент.

Воно не дуже мудре, бо знову "наривається" на запитання: "А ви що робили, коли США й інші казали, що буде повномасштабне вторгнення". До шашлліков на майскіє гатовілісь?
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22.07.2023 00:58 Відповісти
ну почему, разминировали, отводили войска
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22.07.2023 10:34 Відповісти
Слів нема...
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22.07.2023 01:40 Відповісти
Скумбрий
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22.07.2023 02:12 Відповісти
Вже наближаєтесь,Зельць??? Тю!!! А Буданов наблизився ще в липні 2022 і потім наближався кожні 3 місяці....
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22.07.2023 02:49 Відповісти
Опять клея нанюхалось.
Бои за курятник могут перекинуться на соседний коровник?
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22.07.2023 05:55 Відповісти
Zeленскій - це найбільш успішний проект кремля. Якщо на чучму, януковича, мертведчука, парашия витрачала мільярди, то на прихід до влади клоуна кремль майже не витрачався, достатньо було підтримати активну піар акцію у квітні 2019, яка обійшлася в копійки. Проте ефективність правління "Буратіно" просто вражаюча - мініс 8 млн громадян у бунтуючої колонії, повний демонтаж державних інституцій і призначення на ключові посади не тільки некомпетентних персонажів а і агентуру фсб, знищення всіх здобутків реформаторів і саме головне - неймовірно бєспрєдєльний пограбунок держави в особливо великих розмірах.
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22.07.2023 05:58 Відповісти
Означает ли это, что орденососцы-спецназовцы Пикалов и Кошевой приближаються к передовой?
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22.07.2023 06:20 Відповісти
Поки що корупція на чолі з Єрмаком обертів наберає,
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22.07.2023 06:44 Відповісти
А потім 'У суспільства занадто високі очікування'. Він може заткнутись чи ні?
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22.07.2023 07:05 Відповісти
Ну дайте вже йому нарешті оселедець. Терпіти, це знущання, вже немає сил.
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22.07.2023 10:09 Відповісти
Я б назвав це явкою з повинною. Слідству при новій демократичній владі спростив роботу. Тільки забув додати, що якби не спалив все під Бахмутом не поклав десятки тисяч навчених професійних військових заради піару недолугих ворожих музикантів, то вистачало б ***********, озброєнь та бригад, належним чином навчених поводженню з цією зброєю.
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22.07.2023 11:11 Відповісти
 
 