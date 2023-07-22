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"Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім

вагнер,пвк

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі. Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВК "Вагнер" втратила за кілька місяців загиблими 20 тисяч в’язнів, - Британська розвідка

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+7
Польща питати дозволів не буде - від вагнерівців тільки кишки полетять.
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22.07.2023 02:44
+5
Поки не воює, що буде далі, побачимо
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22.07.2023 01:41
+5
Саливан як завжди виправдовує Московію.

От вони вже і Вагнер відвели…

Слово цего « діяча» не варто уваги.
Крапка.
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22.07.2023 05:07
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Поки не воює, що буде далі, побачимо
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22.07.2023 01:41 Відповісти
Саливан як завжди виправдовує Московію.

От вони вже і Вагнер відвели…

Слово цего « діяча» не варто уваги.
Крапка.
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22.07.2023 05:07 Відповісти
Koma
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22.07.2023 05:41 Відповісти
Ага! "Не воює"! Просто "рани зализує" у прикордонні білорусько-українському Надіюся - після їх "шкандалю" з білоруськими прикордонниками, у гомельському прикордонні, "сябри" зроблять правильні висновки і вкажуть "вагнерам" "правильні" маршрути переходу українського кордону Рік тому їх КГБісти "кишки розвішували" на гіллі при спробах зайти на нашу територію - а тепер почнуть це робить "вагнера"
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22.07.2023 07:13 Відповісти
армія генерала Власова теж поки не воює - що далі буде з армією генерала Власова - побачимо
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22.07.2023 11:26 Відповісти
Думаю і без "Вагнер" вистачає людей в росіян.
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22.07.2023 01:51 Відповісти
Перепрошую, а де ти побачила там "людей"?
І що це таке - "росіяни" ?
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22.07.2023 08:13 Відповісти
зечню відправили на Олесь!
після сутичкі з беларуснявими погранцами - беларусняві гордо відійшли!
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22.07.2023 01:57 Відповісти
Салліван вигнав вагнерівців з України - це досягнення американського політікума.
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22.07.2023 02:10 Відповісти
та який салліван? - беріть вище ступінь вашого ідіотизму - байден!
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22.07.2023 02:14 Відповісти
Обидва - імпотентне лайно. Для них Вагнери - навіть не терористи. Кувалди та інших відео з України та Сирії зі звірствами було недостатньо. Але Трамп - ще гірший. Той відкрито смокче в *****, та каже, що Україна має віддати території його партнеру по сексу.
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22.07.2023 02:19 Відповісти
все розумію але в новині де вагнери не в Україні пристегнути саллівана, це треба вміти...
ви не ведана? - в теї теж собака всрався - байден винуватий!
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22.07.2023 02:24 Відповісти
Вагнер обосрался в Украине.
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22.07.2023 02:11 Відповісти
Ну да, "музыкантов" нету... Теперь они называются "Шторм".
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22.07.2023 02:14 Відповісти
А що скаже салліван,коли вагнерівці почнуть двіж на кордоні з Польщею? Що це не регулярні війська рф і тому.... занепокоєння?
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22.07.2023 02:14 Відповісти
Польща питати дозволів не буде - від вагнерівців тільки кишки полетять.
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22.07.2023 02:44 Відповісти
А ця групіровка ніколи не воювала тут. Тк Володя.)
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22.07.2023 02:51 Відповісти
Ага. А я підтримував Зеленьського.) Коломойський не вірно засудженний патріот чесностісті!
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22.07.2023 02:54 Відповісти
шойга, гєрас - де вагнери?
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22.07.2023 03:55 Відповісти
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22.07.2023 07:14 Відповісти
Да неужели. И полгода не прошло. Разведка не спит. Молодцы.
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22.07.2023 04:28 Відповісти
Це заява не розвідки США , а чиновника Білого Дому.

А це зовсім разні речі.
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22.07.2023 05:10 Відповісти
Так від банди понти лишилися, з ким там воювати ???
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22.07.2023 06:43 Відповісти
"Цікава" думка ... . Поки що не воює! збирає сили та може напасти з заходу, відкрити другий фронт та щей перекрити шляхи постачання зброї Україні
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22.07.2023 08:12 Відповісти
судячи з вчорашньої заяви путіна він готується напасти на Польщу - це для всіх добре.

Москва згорить, Україна деокупує свої території, поляки і НАТО отримають бойовий досвід реальної війни
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22.07.2023 09:42 Відповісти
ось і відкриваються "таємні домовленості" між США І 3,14дерацією.як "спецоперацією "заколот" для порятунку терористів "вагнера" від голосування конгресом питання про визнання їх терористичною організацією,
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22.07.2023 09:43 Відповісти
приберуть пріґожина то відразу повернуться на фронт. їхній бізнес смерть а на фронті смертей вдосталь.
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22.07.2023 10:51 Відповісти
А ДЕ ВОЮЄ !?
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02.12.2023 00:13 Відповісти
 
 