"Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім
Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі. Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.
Топ коментарі
+7 Colt
показати весь коментар22.07.2023 02:44
+5 Остап Покотило
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+5 Drbest Good #551142
показати весь коментар22.07.2023 05:07
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От вони вже і Вагнер відвели…
Слово цего « діяча» не варто уваги.
Крапка.
І що це таке - "росіяни" ?
після сутичкі з беларуснявими погранцами - беларусняві гордо відійшли!
ви не ведана? - в теї теж собака всрався - байден винуватий!
А це зовсім разні речі.
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