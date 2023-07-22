"Вагнер" більше не воює в Україні, - Білий дім

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не воюють в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Зазначається, що Салліван заявив це на Аспенському безпековому форумі після того, як в мережі з'явились кадри бойовиків групи "Вагнера" в Білорусі. Також видання пише, що у відео, опублікованому засновником ПВК Євгеном Пригожиним, викликають занепокоєння його слова про інструктування білоруської армії.

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