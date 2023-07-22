3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь. ФОТОрепортаж

Ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 3 людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома.



Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.



Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. Без жертв", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, атакували область росіяни і безпілотником. Військові з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136".

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