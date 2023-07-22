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Новини Агресія Росії проти України Війна
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3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь. ФОТОрепортаж

Ввечері 21 липня та вранці 22 липня окупанти обстріляли Нікополь, постраждали 3 людини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Постраждали троє людей. 57-річний чоловік та 78-річна жінка госпіталізовані з осколковими пораненнями. Їхній стан – середньої тяжкості. Ще один чоловік 42 років лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 8 приватних будинків та 9 господарських споруд. Понівечена лінія електропередач.

Ще раз агресор обстріляв місто вже вночі. Побив промислове підприємство. Без жертв", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, атакували область росіяни і безпілотником. Військові з ПвК "Схід" його збили. Приземлили, ймовірно, "Шахед-136".

Дивіться також: Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, без постраждалих. ФОТОрепортаж

3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь 01
3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь 02
3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь 03
3 особи постраждали, пошкоджено будинки, ЛЕП, промислове підприємство: окупанти накрили артилерійським вогнем Нікополь 04

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обстріл (28274) Нікополь (1175) Дніпропетровська область (3678)


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Наверное уже как год каждую ночь Никополь, Марганец обстреливают с Энергодара.
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22.07.2023 08:35 Відповісти
еще раз написать спасибо за разминирование чонгара? Спасибо за шатлы верещук?
А может хватит бояться АЭС и отвечать надо по Энергодару?
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22.07.2023 10:08 Відповісти
Не варто лупити по самій станції. На всяк випадок. Скоріш за все ЗАЕС залишиться в тилу блокована. І у ворога буде широкий тоді вибір, здатися, здохнути чи вчинити " прикре самогубство
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22.07.2023 23:56 Відповісти
 
 