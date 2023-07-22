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Новини
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Серед російських військових на Луганщині збільшується кількість охочих залишити райони ведення бойових дій, - Генштаб

рф,дрг

У районі Першотравневого на Луганщині російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Зокрема, збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Новомобілізовані загарбники активно відмовляються їхати воювати в Україну, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
І що, їх там стало менше? 🤔 Відкрию секрет: залишити район бойових дій хоче більшість тих, хто воює. Причому з обидвох сторін. Але ті, хто воює за справедливість має мотив боротися з власними бажаннями і перемагати їх. Тому ця новина схожа на заспокійливу таблетку для тих, хто на дивані. Бо військовим вона не заходиить.
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22.07.2023 08:15
+9
За версією Генштабу,перед 24.02.22 росармія не мала планів нападу на Україну,а коли все ж таки напала ,не послухавши генштаб і Шапталу....в ній різко погіршав морально-психологічний стан і вся захотіла покинути зону бойових дій.... І так продовжується рівно 17 міс підряд... Все це було б кумедно,якби українці не гинули щоденно у війні,на відміну від авторів подібної маячні з генштабу....
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22.07.2023 08:40
+5
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22.07.2023 09:16
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І що, їх там стало менше? 🤔 Відкрию секрет: залишити район бойових дій хоче більшість тих, хто воює. Причому з обидвох сторін. Але ті, хто воює за справедливість має мотив боротися з власними бажаннями і перемагати їх. Тому ця новина схожа на заспокійливу таблетку для тих, хто на дивані. Бо військовим вона не заходиить.
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22.07.2023 08:15 Відповісти
Наша пісня гарна й нова....🤣
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22.07.2023 08:26 Відповісти
То це вони -- загубивши орієнтацію -- лізуть на Лиманському напрямку
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22.07.2023 08:39 Відповісти
там воює...-2-га мотострілецька дивізія зі складу 1-ї ТА.
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22.07.2023 08:40 Відповісти
За версією Генштабу,перед 24.02.22 росармія не мала планів нападу на Україну,а коли все ж таки напала ,не послухавши генштаб і Шапталу....в ній різко погіршав морально-психологічний стан і вся захотіла покинути зону бойових дій.... І так продовжується рівно 17 міс підряд... Все це було б кумедно,якби українці не гинули щоденно у війні,на відміну від авторів подібної маячні з генштабу....
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22.07.2023 08:40 Відповісти
у кацапа є заповітна мрія - загинути й отримати посмертно ... чи Зірку героя , чи автодриндулет, а деякі стіралку у гроб.
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22.07.2023 09:11 Відповісти
Збільшується, збільшується, та ніяк не збільшиться.
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22.07.2023 08:46 Відповісти
А тут у вас есть список троляк? )
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22.07.2023 10:01 Відповісти
він тут сьогодні чергує від тролеферми Єрмака. треба було хоч раз сернути щоб заплатили за зміну
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22.07.2023 11:23 Відповісти
Є бажання, але немає можливості ! Є можливість, але немає бажання ! Ось якось так у цих кацапських м'ясників. малЬчікі нізачто пагібают!
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22.07.2023 09:09 Відповісти
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22.07.2023 09:16 Відповісти
Крысы разбегаются.
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22.07.2023 09:22 Відповісти
Може їм кіносеріал "Слуга народу" показати?
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22.07.2023 09:35 Відповісти
Сподіваються поїхати додому та жити собі мирно? Після того. що накоїли в Україні, знищувати треба цю недоімперію. Хай подохнуть разом зі своїми нащадками.
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22.07.2023 09:52 Відповісти
Залишать всі - ЗСУ гарантує. Питання лише - як.
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22.07.2023 10:06 Відповісти
Опрос проводили?
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22.07.2023 11:18 Відповісти
 
 