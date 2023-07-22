Серед російських військових на Луганщині збільшується кількість охочих залишити райони ведення бойових дій, - Генштаб

У районі Першотравневого на Луганщині російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Зокрема, збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"В підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до російської федерації", - йдеться в повідомленні.

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