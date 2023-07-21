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Новини Мобілізація в РФ
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Новомобілізовані загарбники активно відмовляються їхати воювати в Україну, - Генштаб

рф,призов,окупанти,мобілізація

Почастішали випадки відмови російських окупантів від участі у війні у Україні, особливо це стосується новомобілізованих рашистів.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все частіше спостерігаємо, що, особливо новомобілізовані, російські загарбники відмовляються їхати воювати в Україну. Так, зокрема, у населеному пункті Муліне Нижньогородської області РФ російські військовослужбовці, які прибули з Лепеньського полігону Республіки Білорусь, відмовляються від участі у загарбницькій війні в Україні", - поінформував речник.

За його словами, значна частина цих військових не бажають їхати в Україну та обговорюють між собою можливі варіанти уникнення виїзду.

"Зафіксовано непоодинокі випадки самовільного залишення частини, при цьому командування терористів проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з особовим складом про притягнення їх до кримінальної відповідальності за дезертирство", - зазначив речник.

Також читайте: Кремль планує додатково набрати до російської армії близько 500 тисяч осіб, - Генштаб

Водночас він розповів, що російським військовослужбовцям наводили приклади, що за дезертирство було накладено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

"У так званій приватній військовій кампанії "Вагнер" діє дуже суворий режим власної безпеки. Заборонено передачу будь-якої інформації про діяльність підрозділу і засобами мобільного зв'язку", - зауважив Ковальов.

Речник також додав, що під час переміщення з України до РФ особисті телефони терористів підлягають перевірці командуванням, а зв'язок через месенджери дозволений лише в пункті постійної дислокації, де розгорнута стаціонарна мережа Інтернет.

"Найманці так званих ПВК "Вагнер" та ПВК "Редут" розглядають варіанти переходу до інших приватних військових компаній, зокрема до ПВК "Оплот", що фінансується російським Газпромом. Основна їхня мотивація – високе фінансове забезпечення", – розповів Ковальов.

Також читайте: Явних ознак підготовки РФ чергової хвилі мобілізації не фіксується, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+8
На 24.02.22 угруповання вторгнення було близько 200 000 орків. Плюс "мобілізація" 300 000. Відмінусували з початку війни 240 000. Повинно залишитися 260 000. А зараз їх близько 450 000 в Україні, тобто. плюс 190 тисяч.
"Відмовляються", кажете? Ню, ню… До чого ця тупа пропаганда?
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21.07.2023 12:38
+6
Щось не дуже багато відмовляється .
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21.07.2023 12:37
+3
Нее, такие и правда есть. Просто на общем фоне их мало и это на общую численность не влияет.
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21.07.2023 12:40
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кцп апріорі підор та загарбник, доки не довів зворотне
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21.07.2023 13:53 Відповісти
Так они же отказываются и бегут... Разве они не доказали, что не хотят захватывать... Почему они захватчики?
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21.07.2023 14:44 Відповісти
Щось не дуже багато відмовляється .
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21.07.2023 12:37 Відповісти
На 24.02.22 угруповання вторгнення було близько 200 000 орків. Плюс "мобілізація" 300 000. Відмінусували з початку війни 240 000. Повинно залишитися 260 000. А зараз їх близько 450 000 в Україні, тобто. плюс 190 тисяч.
"Відмовляються", кажете? Ню, ню… До чого ця тупа пропаганда?
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21.07.2023 12:38 Відповісти
Нее, такие и правда есть. Просто на общем фоне их мало и это на общую численность не влияет.
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21.07.2023 12:40 Відповісти
Та это понятно. Но такая "новость" от ГЕНШАБА?
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21.07.2023 12:52 Відповісти
Тому як "ми всіх перемогли", тому можна вже у відкриту (діє військовий стан) ****@ТИ гроші платників податків (як власних, так і США та Європи), сподіваючись на якесь "диво". Мудаки лише при цьому забувають, що ті ж само американці до грабунку власних коштів відносяться дуже прискіпливо, тому всі ці "хитруни" мають реальний шанс або сісти у штатівську в'язницю, або (що більш вірогідно) стати звичайним "грунтом" після тортур і назви всіх власних номерів рахунків у офшорах! Але ж всі ці ******* "можновладці" настільки ТУПІ, що сподіваються "на диво". Еге ж...
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21.07.2023 12:49 Відповісти
нужно учитывать тех кто на оккупированной территории с 2014 воюет против Украины и сейчас еще увеличилось
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21.07.2023 13:20 Відповісти
Я учитываю. На 24.02.22 группировка вторжения включала в себя около 50 000 даунбасцев с их недогосударств. В процессе войны отделять их смысла уже не имеет. Единственное на что это влияете -на географию гробов. А это важно для *****. Из крупных городов РФ, орков минимум - в основном добровольцы. Трупы едут в Л/ДНР, в села и мелкие райцентры, ну и зеки, у которых и родни-то нормальной нет. Именно поэтому пропаганде РФ не напрягаясь удается втюхивать населению, что "потери армии РФ минимальны".
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21.07.2023 14:58 Відповісти
Та ми вже півтора роки чуємо про низький моральний дух, "відмовників" та ін. А кацапи, як завалювали м'ясом, так і завалюють.
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21.07.2023 13:21 Відповісти
тюрьмы опустошили по всей рефии, это много.
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21.07.2023 13:23 Відповісти
а на щиті все привозять і привозять
ХВАТИТЬ ЛИТИ МЕД У ВУХА ПІДАРИ БРЕХЛИВІ ШВАЛЬ ЗЕЛЕНА
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21.07.2023 13:32 Відповісти
 
 