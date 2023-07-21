Новомобілізовані загарбники активно відмовляються їхати воювати в Україну, - Генштаб

Почастішали випадки відмови російських окупантів від участі у війні у Україні, особливо це стосується новомобілізованих рашистів.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Все частіше спостерігаємо, що, особливо новомобілізовані, російські загарбники відмовляються їхати воювати в Україну. Так, зокрема, у населеному пункті Муліне Нижньогородської області РФ російські військовослужбовці, які прибули з Лепеньського полігону Республіки Білорусь, відмовляються від участі у загарбницькій війні в Україні", - поінформував речник.

За його словами, значна частина цих військових не бажають їхати в Україну та обговорюють між собою можливі варіанти уникнення виїзду.

"Зафіксовано непоодинокі випадки самовільного залишення частини, при цьому командування терористів проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з особовим складом про притягнення їх до кримінальної відповідальності за дезертирство", - зазначив речник.

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Водночас він розповів, що російським військовослужбовцям наводили приклади, що за дезертирство було накладено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

"У так званій приватній військовій кампанії "Вагнер" діє дуже суворий режим власної безпеки. Заборонено передачу будь-якої інформації про діяльність підрозділу і засобами мобільного зв'язку", - зауважив Ковальов.

Речник також додав, що під час переміщення з України до РФ особисті телефони терористів підлягають перевірці командуванням, а зв'язок через месенджери дозволений лише в пункті постійної дислокації, де розгорнута стаціонарна мережа Інтернет.

"Найманці так званих ПВК "Вагнер" та ПВК "Редут" розглядають варіанти переходу до інших приватних військових компаній, зокрема до ПВК "Оплот", що фінансується російським Газпромом. Основна їхня мотивація – високе фінансове забезпечення", – розповів Ковальов.

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