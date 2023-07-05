Кремль планує додатково набрати до російської армії близько 500 тисяч осіб, - Генштаб

Кремль планує додатково залучити до збройних сил РФ до 500 тисяч осіб за рахунок набору контрактників для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Офіційно мобілізація в РФ призупинена. Однак здійснюються заходи з набору військовослужбовців за контрактом для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій. За планами Кремля, до лав збройних сил передбачається додатково залучити до 500 тисяч осіб. Але рівень підготовки та забезпечення військовослужбовців, що підписують контракти, є недостатнім для виконання завдань за призначенням - вони набувають необхідний досвід безпосередньо в ході бойових дій. Проте зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - зазначив він.

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Громов уточнив, що в період з початку весняного призову противник залучив на контрактну службу лише від 6 до 15 тисяч осіб. Водночас, за його словами, керівництво РФ планує у стислі терміни поліпшити ситуацію шляхом формального "влиття" до складу збройних сил бойовиків приватних військових компаній, окрім ПВК "Вагнер", чисельністю близько 40 тисяч осіб.

Бригадний генерал також поінформував, що нині в центрах підготовки на території Білорусі проходять навчання від 3 до 5 тисяч мобілізованих російських військовослужбовців.

Окрім того, Громов зауважив, що в Росії масового набору ув’язнених осіб до регулярних військ не було.

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"У складі загальновійськових з’єднань та військових частин діють лише штатні роти "шторм-z", які комплектуються засудженими, що погодилися підписати контракт з міністерством оборони РФ", - додав він.

У цьому контексті заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ розповів, що масовий набір ув’язнених, за окремими оцінками - до 27 тисяч осіб, здійснювався у ПВК "Вагнер", підрозділи якої виконували завдання в інтересах регулярних військ РФ та активно застосовувалися в бойових діях у Бахмуті.

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