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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Кремль планує додатково набрати до російської армії близько 500 тисяч осіб, - Генштаб

рф,армія,мобілізація

Кремль планує додатково залучити до збройних сил РФ до 500 тисяч осіб за рахунок набору контрактників для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Офіційно мобілізація в РФ призупинена. Однак здійснюються заходи з набору військовослужбовців за контрактом для комплектування та поповнення втрат підрозділів у зоні бойових дій. За планами Кремля, до лав збройних сил передбачається додатково залучити до 500 тисяч осіб. Але рівень підготовки та забезпечення військовослужбовців, що підписують контракти, є недостатнім для виконання завдань за призначенням - вони набувають необхідний досвід безпосередньо в ході бойових дій. Проте зважаючи на значний мобілізаційний ресурс, Росія здатна повністю забезпечити власні збройні сили особовим складом для ведення тривалої війни на виснаження", - зазначив він.

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Громов уточнив, що в період з початку весняного призову противник залучив на контрактну службу лише від 6 до 15 тисяч осіб. Водночас, за його словами, керівництво РФ планує у стислі терміни поліпшити ситуацію шляхом формального "влиття" до складу збройних сил бойовиків приватних військових компаній, окрім ПВК "Вагнер", чисельністю близько 40 тисяч осіб.

Бригадний генерал також поінформував, що нині в центрах підготовки на території Білорусі проходять навчання від 3 до 5 тисяч мобілізованих російських військовослужбовців.

Окрім того, Громов зауважив, що в Росії масового набору ув’язнених осіб до регулярних військ не було.

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"У складі загальновійськових з’єднань та військових частин діють лише штатні роти "шторм-z", які комплектуються засудженими, що погодилися підписати контракт з міністерством оборони РФ", - додав він.

У цьому контексті заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ розповів, що масовий набір ув’язнених, за окремими оцінками - до 27 тисяч осіб, здійснювався у ПВК "Вагнер", підрозділи якої виконували завдання в інтересах регулярних військ РФ та активно застосовувалися в бойових діях у Бахмуті.

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Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) мобілізація (3119)


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Топ коментарі
+13
Война бункерному нужна для удержания власти так как власть для бункерного и его ОПГ = жизнь. Даже если у него закончатся все снаряды и военная техника и не будет денег, он будет продолжать забрасывать Украину мясом которое будет набирать по 200 - 500 тысяч голов.

Именно поэтому Украине необходимы кассетные боеприпасы и ракеты. Чтобы планомерно, в промышленных масштабах уничтожать русских рабов.
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05.07.2023 13:12 Відповісти
+9
все реально...якість то вже інше питання, але кількість цілком реальна...там мільйони п'яного бидла
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05.07.2023 13:15 Відповісти
+6
Вот і в мене питання як нам тягатись з ними в плані мобілізаційного ресурсу ?
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05.07.2023 13:07 Відповісти
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Вот і в мене питання як нам тягатись з ними в плані мобілізаційного ресурсу ?
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05.07.2023 13:07 Відповісти
Заспокойся. Те що він озвучив не реально. Зовсім не реально. Ніяк. Може зі скрипом 100 тис. наберуть і то не факт.
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05.07.2023 13:09 Відповісти
все реально...якість то вже інше питання, але кількість цілком реальна...там мільйони п'яного бидла
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05.07.2023 13:15 Відповісти
їм пофіг.. вони підуть і тут винесуть всіх чоловіків, залишуться тільки пліснява з зелених, вори та корупціонери.. я так розумію рабів звезут з Азії
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05.07.2023 14:08 Відповісти
Не реально бо немає техніки для них
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06.07.2023 07:18 Відповісти
тіш себе ілюзіями далі. насправді ж ***** може нагнати в Україну значно більше ніж 500 тисяч до тих 500, що вже тут є.
станом на сьогодні пропускна здатність мобілізаційної системи паРаші десь біля 250-300 тисяч м'яса кожні півроку.
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05.07.2023 13:22 Відповісти
Не реально бо техніки в них немає на таку кількість їм вже техніки не хватає
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06.07.2023 07:19 Відповісти
я десь щось казав про техніку? ніякої техніки немає і не буде, але вона і не потрібна.
а "калашів" та набоїв до них на паРаші вистачить і для 20-ти мільйонної армії.
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06.07.2023 10:06 Відповісти
Мільйонна армія з калашами це просто м'ясо яке буде знищено артою і танками
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06.07.2023 19:25 Відповісти
да нах на это все можно и 22 миллиона набрать только лопат и палок им не хватит с тайги Рашки тем паче тайга это Китай.. им хватило 10 тысяч музыкантов Вагнера... чтобы все пелерасты стаей свалили моментом
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05.07.2023 13:11 Відповісти
Для борьбы с превосходством в живой силе США придумали кассетные бомбы. Надеюсь что их передадут Украине.
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05.07.2023 13:14 Відповісти
а ніяк. поступово кацапи наростять кількість м'яса до таких значень, що ми вже нічого з цим не зможемо зробити.
спочатку вторгнення кацапів було близько 200 тисяч, на осінь 22-го року їх вже було до 280 тисяч, на весні 2023 року кацапів вже було близько 360 тисяч, зараз на окупованих територіях за даними розвідки їх вже близько 430-450 тисяч. думаю тенденція прослідковується дуже чітко.
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05.07.2023 13:34 Відповісти
и для полного счастья - завод с шахедами. Когда будут пускать не по 50, а по 200-300 за раз... если "союзники" не перестанут жевать сопли, хорошего ничего не будет
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05.07.2023 15:43 Відповісти
Перевагою в технологіях. Сотня британців з гвинтівками та кулеметами перемагали десятки тисяч африканців зі списами та луками
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05.07.2023 14:41 Відповісти
нам не дают ни кассетники, ни самолеты, ни дальнобойные ракеты.
о какой переваге вы говорите?
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05.07.2023 15:44 Відповісти
А де взяти ці технології в розумний термін (до того як співвідношення чоловіків до жінок стане 1:2)? Захід не дає, а на власне виробництво надії немає при зеленій владі
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05.07.2023 19:36 Відповісти
Пожинає народ - те що посіяв.
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05.07.2023 20:26 Відповісти
Самое паскудное, что этих идиотов они могут найти…
Алкашей и дебилов из малых сел еще у них много. Пока много…
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05.07.2023 15:15 Відповісти
Война бункерному нужна для удержания власти так как власть для бункерного и его ОПГ = жизнь. Даже если у него закончатся все снаряды и военная техника и не будет денег, он будет продолжать забрасывать Украину мясом которое будет набирать по 200 - 500 тысяч голов.

Именно поэтому Украине необходимы кассетные боеприпасы и ракеты. Чтобы планомерно, в промышленных масштабах уничтожать русских рабов.
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05.07.2023 13:12 Відповісти
Вони це робили у минулому році, але не вийшло і оголосили мобілізацію.
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05.07.2023 13:12 Відповісти
Але, вони не зможуть утримати цей «конвеєр».
Для цего потрібна система. Німці змогли б це зробити.

Але з руським « авось» завжди щось піде не так.

Або ішак здохне, або падішах..
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05.07.2023 15:23 Відповісти
Кацапи верещать,що їхніх "чмобиків" змушують підписувати контракти,ставлять умову-підписуєш контракт,або завтра на "нуль" та дохнеш,на кацапії все так робиться.
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05.07.2023 13:15 Відповісти
У внк такса зміниться😕 6-нєє 8$
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05.07.2023 13:21 Відповісти
Значить з 500 тис половина здохли, а половина безрукі і безногі

ВСУ добре рахує підерів
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05.07.2023 13:23 Відповісти
рашка в довгу хоче .
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05.07.2023 13:28 Відповісти
Судячи з тих полупокерів яких набрали останній час то це вже буде просто еліта бомжів.
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05.07.2023 23:40 Відповісти
 
 