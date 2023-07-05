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Новини Війна
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Довжина "гарячої" лінії зіткнення - понад 1200 км, - Генштаб

війна,зсу

Так звана "гаряча" лінія зіткнення зараз перевищує 1200 км. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області, де тривають активні бойові дії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала та характеризується намаганнями російських військ вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах.

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Громов уточнив, що в межах проведення наступальної операції у Донецькому і Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольський та Бердянський, де українські підрозділи просунулися вглиб оборони ворога до 7,5 км. У цьому контексті бригадний генерал поінформував, що від початку наступальної операції Силами оборони України звільнено 9 населених пунктів. Військові повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

"Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут іде мова про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії", - додав Громов.

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Він наголосив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та Російською Федерацією, звідки здійснюються постійні ракетно-артилерійські обстріли, спостерігається діяльність диверсійно-розвідувальних сил противника, зберігається загроза військового вторгнення, а також про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де, попри зниження військово-морського потенціалу ворога, не можна повністю відкидати його десантних можливостей. "Плюс - кордон із Придністров’ям, де Росія утримує обмежене угруповання військ. Тому загалом така лінія може складати близько 3800 км", - резюмував заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6784)


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Мда, забагато. Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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05.07.2023 12:01 Відповісти
Згідно совєцкої настанови "отделение в обороне" відстань між кожною стрілецькою ячейкою (окопом) повинна бути 10м, тобто вже у першій лінії треба 120тис. стрільців, така ж кількість в другій лінії. Додаємо танкістів артилеристів зв'язківців логістику медицину штаби авіацію. Виходить що на такий фронт необхідно 500 тисяч війська не менше.
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05.07.2023 12:22 Відповісти
Ви це на "ставці- великому миротворцю"роясніть ,що це за відстань може щось до нього дійде.
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05.07.2023 12:23 Відповісти
Пишуть, що рашисти відступили з Кліщіївки.
ЗСУ готує штурм Бахмуту.

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05.07.2023 12:39 Відповісти
1200км- это для прорыва не годится
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05.07.2023 12:46 Відповісти
Протяжність лінії фронту Східного напрямку від Дніпра (Кам'янське) до кордону з РФ - 570 км. Ділянки, на яких ведуться інтенсивні бойові дії (ми атакуємо, ворог атакує) - 210 км. Плюс плацдарм у районі Антонівського мосту - 7 км. Без урахування лінії фронту по р. Дніпро
Це, згідно зведень нашого Генштабу (про райони бойових дій) і deepstatemap.
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05.07.2023 13:08 Відповісти
прорвал и в клещи попал, мясорубка в общем
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05.07.2023 13:09 Відповісти
 
 