Довжина "гарячої" лінії зіткнення - понад 1200 км, - Генштаб

Так звана "гаряча" лінія зіткнення зараз перевищує 1200 км. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську та Харківську області, де тривають активні бойові дії.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в ході проведення Силами оборони наступальної операції оперативна обстановка різких змін не зазнала та характеризується намаганнями російських військ вийти на адміністративний кордон Донецької області, а також утримати території в Донецькому й Таврійському операційних районах.

Також читайте: Окупанти активно готуються до оборони Криму, - Генштаб

Громов уточнив, що в межах проведення наступальної операції у Донецькому і Таврійському операційних районах найбільш активними напрямками є Мелітопольський та Бердянський, де українські підрозділи просунулися вглиб оборони ворога до 7,5 км. У цьому контексті бригадний генерал поінформував, що від початку наступальної операції Силами оборони України звільнено 9 населених пунктів. Військові повернули під контроль майже 160 кв. км української землі.

"Щодо протяжності так званої гарячої лінії зіткнення, то вона зараз перевищує 1200 км. Але тут іде мова про безпосередню лінію зіткнення із противником у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії", - додав Громов.

Також читайте: Сирський у відповідь на запитання, коли закінчиться війна: "Не знаю"

Він наголосив, що не можна забувати про північні кордони з Білоруссю та Російською Федерацією, звідки здійснюються постійні ракетно-артилерійські обстріли, спостерігається діяльність диверсійно-розвідувальних сил противника, зберігається загроза військового вторгнення, а також про ділянку морського узбережжя в Одеській та Миколаївській областях, де, попри зниження військово-морського потенціалу ворога, не можна повністю відкидати його десантних можливостей. "Плюс - кордон із Придністров’ям, де Росія утримує обмежене угруповання військ. Тому загалом така лінія може складати близько 3800 км", - резюмував заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ.