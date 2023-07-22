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Новини
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Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій області

ракета

Зранку 22 липня Повітряні сили поінформували про ракетну небезпеку для території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Запорізька область - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - додали у Повітряних силах.

Наразі у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. 

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Автор: 

ракети (4008) Запорізька область (3574) Повітряні сили (2601) повітряна тривога (906)


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Завила тривога.
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22.07.2023 08:32 Відповісти
 
 