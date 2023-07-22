Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій області
Зранку 22 липня Повітряні сили поінформували про ракетну небезпеку для території Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Запорізька область - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області - прямуйте в укриття", - додали у Повітряних силах.
Наразі у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.
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показати весь коментар22.07.2023 08:32 Відповісти Мені подобається 0
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