Наші воїни успішно нищать техніку окупантів із САУ "Краб". ВIДЕО
Бійці ЗСУ із самохідної артилерійської установки "Краб" влучним пострілом знищили ворожий танк окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+22 Amber
показати весь коментар22.07.2023 10:04
+17 Саша Пончик
показати весь коментар22.07.2023 10:10
+13 Golden Mask
показати весь коментар22.07.2023 10:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
А можно з САУ по балистической траектории(угол~60°) попасть по танку?
Бережи вас Господь, хлопчики
Далі не тільки зміна стволів, але й ремонт, зап. частини на який виробляють у РФ.
Чому так не можна по хилому бліндажу влупити, щоб піхоту підтримати ?
Ось що справжня проблема і про що треба говорити.
Може вдасться продавити та отримати оригінал Ланцета що зветься Hero. Чи хоча б налагодиться систему щоб до кожної САУ в обов'язковому порядку постачалось РЕР і машину прикриття із ЗАК тобто хоча б якусь зушку. (Або принаймні мінімальний варіант "дешево та сердито" у вигляді автоматичних дробовиків у екіпажів, щоб коли РЕР засік ланцет то його встигли підбити та відхилити, або навіть детонувати передчасно.)
Нема на ринку зброї "плати гроші і забирай". Повинен бути дозвіл уряду, а далі черга на місяці, а в більшості випадків на роки.
Уряд США анонсував закупку у приватної компанії Свичблейд-600 для України багато місяців тому, але щось пішло не так. Чи не готова розробка, чи передумав. До речі така сама ситуація з бомбами малого діаметру з крильцями для Хаймарсів. Можливо зумисно затягує підсилення спроможностей ЗСУ.
https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022 https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022