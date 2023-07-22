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Новини Війна
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Наші воїни успішно нищать техніку окупантів із САУ "Краб". ВIДЕО

Бійці ЗСУ із самохідної артилерійської установки "Краб" влучним пострілом знищили ворожий танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищують польовий склад росіян з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

танк (2059) САУ (220)


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Топ коментарі
+22
Молодці наші воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2023 10:04
+17
Гарненько і башту і бошки повідривало.
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22.07.2023 10:10
+13
SUPER ! ЯКА ЧУДОВА РОБОТА ! 💪
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22.07.2023 10:25
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Молодці наші воїни ,
так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2023 10:04 Відповісти
Гарненько і башту і бошки повідривало.
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22.07.2023 10:10 Відповісти
І тільки пісюни по стінам розмазало ...
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22.07.2023 10:16 Відповісти
SUPER ! ЯКА ЧУДОВА РОБОТА ! 💪
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22.07.2023 10:25 Відповісти
Артилерія - вогонь! Дякуємо, ви теж нічого
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22.07.2023 10:44 Відповісти
Артилеристы здесь есть?
А можно з САУ по балистической траектории(угол~60°) попасть по танку?
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22.07.2023 11:40 Відповісти
це монтаж(кіно)
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22.07.2023 11:56 Відповісти
чому не можна ?
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22.07.2023 13:12 Відповісти
Можна попасти керованим снарядом, або випадково(повезло)
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22.07.2023 21:59 Відповісти
Якщо керованим снарядом?
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22.07.2023 15:07 Відповісти
Ответ простой. Можно, потому что снаряд тяжелее воздуха. Но видео вызывает вопросы. Судя по углу ствола цель находилась где-то в районе 15-20 км. Выстрел был первым, сразу с похода (см. на пыль с гаубицы). В таком случае с первого раза в 99% может попасть только управляемый снаряд. Другой вопрос, почему видео снимали со стационарного прицела "Стугны"? Возможно расчётом двух Стугн эту БМП (не танк) и уничтожили, причём с одной стреляли, а со второй снимали. В любом случае, минус БМП и Слава ЗСУ!
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22.07.2023 20:44 Відповісти
на Крымском мосту взрывы и работа ПВО

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22.07.2023 11:02 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
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22.07.2023 11:09 Відповісти
УуууууууууууууууХ!!!!!!
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22.07.2023 11:22 Відповісти
ворог дуже сильно вибиває наші краби, м109 і старі совіцькі акації. ланцети просто кара якась, резніков не чешеться, генштаб не чешеться, втрачаємо арту.((
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22.07.2023 11:28 Відповісти
а шо ти тут робишь роскосий бурят ?
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22.07.2023 11:34 Відповісти
зелёный, не сцо в компот. зельцман прийде-порядок наведе
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22.07.2023 13:24 Відповісти
Два десятки Крабів - на сотні стволів рф. Гнида зелена - всі свої розробки та виробництво зупинив, та розікрав бюджет оборони України.
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22.07.2023 11:51 Відповісти
Некоректне зауваження. Вірніше, не зовсім. На момент початку навали артилерія була. Завдяки їй протримались 6 місяців. Потім вже пішла на ніт.
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22.07.2023 13:11 Відповісти
На початку повномасшатбного вторгнення, жодної одиниці гаубиць з NATO в Україні не було. Тіки Нлави та Джавелини, та й то це з власної ініціативи Бориса та Джо. Власні ресурси України - це совкова арта та б/к до неї. 6 місяців ще стволи витримали, а далі тіки зміна стволів.
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22.07.2023 13:33 Відповісти
Совкова арта, це 152 мм . Так, це гірше ніж 155, але воно стріляє і вибухає.

Далі не тільки зміна стволів, але й ремонт, зап. частини на який виробляють у РФ.
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22.07.2023 15:53 Відповісти
Оце снайперська робота !!
Чому так не можна по хилому бліндажу влупити, щоб піхоту підтримати ?
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22.07.2023 13:08 Відповісти
А окупанти успішно нищать наші САУ (добре що хоча б екіпажі більшістю виживають), за допомогою Ланцетів, які виготовляють по ліцензії від Ізраїля, в той час Ізраїль заборонив нам продавати свої дрони чи інших країн які їх виготовляють по ліцензії.

Ось що справжня проблема і про що треба говорити.

Може вдасться продавити та отримати оригінал Ланцета що зветься Hero. Чи хоча б налагодиться систему щоб до кожної САУ в обов'язковому порядку постачалось РЕР і машину прикриття із ЗАК тобто хоча б якусь зушку. (Або принаймні мінімальний варіант "дешево та сердито" у вигляді автоматичних дробовиків у екіпажів, щоб коли РЕР засік ланцет то його встигли підбити та відхилити, або навіть детонувати передчасно.)
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22.07.2023 14:15 Відповісти
ну не по ізраїльській, кацапи не настільки тупі, а ланцет не настільки високотехнологіна зброя щоб кацапи не змогли самі склепати
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22.07.2023 22:13 Відповісти
зброя повина бути ефективною,що показують "шахеди",наприклад..
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23.07.2023 12:48 Відповісти
ем, а до чого це, ланцети, незважаючи на їх примітивність ефективні, шахеди теж, а у нас серіали знімають.
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23.07.2023 12:52 Відповісти
Не скигли..Свичблейд-600 набагато кращий за жидівську підробку..
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22.07.2023 20:57 Відповісти
Тільки якщо штати будуть їх давати не менше ніж раша дає Ланцетів. Я поки не чув про такі поставки, тільки були плани. Може пропустив?
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23.07.2023 12:26 Відповісти
Пропустив..Компанія- виробник приватна:плати гроши і забирай...
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23.07.2023 12:45 Відповісти
Так значить не пропустив? Поставок не було?

Нема на ринку зброї "плати гроші і забирай". Повинен бути дозвіл уряду, а далі черга на місяці, а в більшості випадків на роки.

Уряд США анонсував закупку у приватної компанії Свичблейд-600 для України багато місяців тому, але щось пішло не так. Чи не готова розробка, чи передумав. До речі така сама ситуація з бомбами малого діаметру з крильцями для Хаймарсів. Можливо зумисно затягує підсилення спроможностей ЗСУ.
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23.07.2023 13:29 Відповісти
Журналісти Голосу Америки побували на виробництві дронів-камікадзе "Switchblade"===Користуйся гуглом,обо купи собі півня..
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23.07.2023 14:02 Відповісти
В феврале писали, что https://focus.ua/digital/552022-vsu-poluchit-obnovlennyy-switchblade-600-i-drony-dlya-razvedki-chto-o-nih-izvestno США отправили Украине партию модернизированных Switchblade 600 в рамках пакета военной помощи на сумму $2 млрд. Новая версия получила более мощную боеголовку весом 22,7 кг.======З бімбами малого діаметра те саме...
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23.07.2023 13:50 Відповісти
По вашей ссылке информация о предполагаемых поставках в будущем времени. Так поставили или нет?
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23.07.2023 14:52 Відповісти
Так..
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23.07.2023 15:02 Відповісти
Помощь от соседей: как польская разработка усиливает ВСУ
https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022 https://24tv.ua/ru/warmate-kak-polskie-drony-kamikadze-pomogajut-vsu-unichtozhat-vraga-24-kanal_n2299022

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23.07.2023 13:56 Відповісти
 
 