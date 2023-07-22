Наші воїни успішно нищать техніку окупантів із САУ "Краб". ВIДЕО

Бійці ЗСУ із самохідної артилерійської установки "Краб" влучним пострілом знищили ворожий танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.

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