Росіяни "визнали неперспективними" ще 9 шахт на Луганщині, їх планують ліквідувати
На окупованих територіях Луганщини росіяни вирішили ліквідувати ще дев’ять шахт, які вони визнали "неперспективними".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації.
Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+23 Виктор Бороветский
показати весь коментар22.07.2023 10:21
+21 Роман Єжов #555556
показати весь коментар22.07.2023 10:31
+18 Роман Єжов #555556
показати весь коментар22.07.2023 10:29
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Ну да. А как могло быть иначе? Я ещё тогда многим друзьям объяснял, что в той же рашке уже давно уголь добывают открытым способом и что орда это всё уничтожит. А теперь путь один - винтовка Мосина без патронов одна на троих и на фронт
ГГГГГГГГГГГОООООООООООЙЙЙЙЙЙЙДДДДДДДДДААААААА!!!!!!!!!!
Порожняк не гонит.
Ісконно Бамбаскій уют Г ГГ ГГГ
КАРТОШКА НА ДВУХ КІРПІЧАХ У ПАДЄЗДА-ДРУЖНАЯ САВЬЄЦКАЯ СІМЯ😃
Они более жёсткие,так как произошли от неандертальнев,а не от кроманьёнцев.
Это сразу заметно.