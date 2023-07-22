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Росіяни "визнали неперспективними" ще 9 шахт на Луганщині, їх планують ліквідувати

шахта

На окупованих територіях Луганщини росіяни вирішили ліквідувати ще дев’ять шахт, які вони визнали "неперспективними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації.

Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські загарбники закрили усі шахти у Хрустальному Луганської області, - ОВА

Автор: 

шахта (703) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+23
Альо ,кормільци, "бамбас порожняк нє гоніт"? В шахтах танчікі кончілісь? А что случілось?!
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22.07.2023 10:21
+21
"Сами не жыли , и внукам не дадим !!!!"
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22.07.2023 10:31
+18
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22.07.2023 10:29
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"Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату", - йдеться в повідомленні Джерело:

Ну да. А как могло быть иначе? Я ещё тогда многим друзьям объяснял, что в той же рашке уже давно уголь добывают открытым способом и что орда это всё уничтожит. А теперь путь один - винтовка Мосина без патронов одна на троих и на фронт
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22.07.2023 10:20 Відповісти
ФСЕ НА ФРОНТ!!!
ГГГГГГГГГГГОООООООООООЙЙЙЙЙЙЙДДДДДДДДДААААААА!!!!!!!!!!
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22.07.2023 11:20 Відповісти
Російська окупаційна влада вирішує болючі питання українського уряду про закриття нерентабельних шахт Донбасу. На ліквідацію цих шахт Україна була б вимушена тратити бюджетні кошти. А так окупанти зроблять замість уряду всю брудну роботу
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22.07.2023 13:17 Відповісти
А добувати вугілля відкритим способом можна і в Донбасі. Правда це приведе до знищення великих площ родючих чорноземів
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22.07.2023 13:20 Відповісти
Альо ,кормільци, "бамбас порожняк нє гоніт"? В шахтах танчікі кончілісь? А что случілось?!
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22.07.2023 10:21 Відповісти
СУКИ !!! НЕ ХОЧУТЬ КОРМИТЬ ЄВРОСОЮЗ ????? )))
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22.07.2023 10:26 Відповісти
Так это Л/ДНР санкции вводит против ЕС - закрывают шахты и Европа останется без угля на зиму. Шах и мат!
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22.07.2023 10:27 Відповісти
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22.07.2023 10:29 Відповісти
"Сами не жыли , и внукам не дадим !!!!"
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22.07.2023 10:31 Відповісти
Сами то хоть как-то пожить успели. А внуков обрекли на принудительную мобилизацию и почти верную смерть
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22.07.2023 13:28 Відповісти
😃😃😃 ХАРОШІЄ Г ГГ ГГ ХАРОШІЄ САНКЦІЇ Г ГГ ГГ
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22.07.2023 10:49 Відповісти
А як же Бамбас буде годувати Європу?
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22.07.2023 10:30 Відповісти
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22.07.2023 10:35 Відповісти
150 рублів, здогадуюсь
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22.07.2023 10:53 Відповісти
150 раз...
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22.07.2023 11:32 Відповісти
У русни любое предприятие перспективно до тех пор, пока есть что резать и сдавать на металл. Режут на металл оборудование, металл сдают, на деньги покупают "стекломой". Выпивают стекломой - пропадает аккомодация и происходит расфокусировка зрения в виду опьянения - и появляется перспектива))) А как резать на металл нечего и сдавать, как трезвые - перспектива исчезает
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22.07.2023 10:33 Відповісти
Какніажіданно-то.... Донбаські...гм... інтелектуали думали, що прийде "працвітаніє", а тут он воно як...
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22.07.2023 11:00 Відповісти
Донбас годуватиме хробаків, як і прагнув.
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22.07.2023 10:34 Відповісти
Кругообіг металу по кацапськи. Руда-метал-виріб-війна-брухт-метал-виріб-війна-брухт-метал...........
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22.07.2023 10:36 Відповісти
Закрытый цикл производства 😂😂
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22.07.2023 11:03 Відповісти
..и ваАще лугандонцы все какие-то неперспективные - подумали кацапы-людоеды - их надо всех ликвидировать...
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22.07.2023 10:38 Відповісти
Янукович-Янукович, чьоткий Енакиевский пацан.
Порожняк не гонит.
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22.07.2023 10:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Ol9t5MekUI&list=PLHlb15Qu9VkUXixv3Z-KECG-_18VpZtVN&index=3
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22.07.2023 11:13 Відповісти
Бумбасяні щож ми европейці будемо робити без ваших нора-шахт хто будіт нас карміть😃
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22.07.2023 10:42 Відповісти
Бумбасяні Г ГГ ГГГ ну як вам інтіграція в паРашу? 😃
Ісконно Бамбаскій уют Г ГГ ГГГ
КАРТОШКА НА ДВУХ КІРПІЧАХ У ПАДЄЗДА-ДРУЖНАЯ САВЬЄЦКАЯ СІМЯ😃
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22.07.2023 10:47 Відповісти
Так дійсно було і це не фотошоп.
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22.07.2023 11:27 Відповісти
Скрєпна поза двоголової курки з герба.)
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22.07.2023 11:36 Відповісти
І що? Чоловіків на фронт-воювати проти України. Жінки мабудь підуть перекривати дороги, будуть лягати під московські танки?
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22.07.2023 10:51 Відповісти
Бамбаскім самкам завжди буде робота-АБСЛУЖІВАТЬ орків ☝
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22.07.2023 10:56 Відповісти
Не, они не такие дурные: они знают, что московит на педальку газа надавит ещё и переедет. Это украинские танкисты люди - мирняк давить не будут. Это они хорошо знают, потому и ложились под наши танки
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22.07.2023 11:05 Відповісти
Мне вот интересно: если чисто теоретически сейчас поменяют гауляйтера Пушилина на Януковича, как отреагируют люди? 🤔 С одной стороны - свой, а с другой стороны при первом шухере на тапки дал
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22.07.2023 11:09 Відповісти
Кому воно там потрібне, от якби вони та були б в Києві-то нам би зразу і готового президента. А так , кругом "богообрані". І цього тільки сліпий не бачить.
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22.07.2023 14:01 Відповісти
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22.07.2023 11:16 Відповісти
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22.07.2023 11:17 Відповісти


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22.07.2023 11:19 Відповісти
Я так понимаю, мужик хлебнул бормотухи из фляжки и он понял, что его желудок не готов принять сей элексир...
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22.07.2023 14:06 Відповісти
Рашисти утилізовують ватоголових краще за будь-яких "бандерівців".)
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22.07.2023 11:28 Відповісти
Докричались-домахались.
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22.07.2023 11:29 Відповісти
Как говорил вождь Даунбаса,что даунбаситы совсем другой народ.
Они более жёсткие,так как произошли от неандертальнев,а не от кроманьёнцев.
Это сразу заметно.
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22.07.2023 11:59 Відповісти
путин введи, он ввёл.
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22.07.2023 12:37 Відповісти
Не хотели кормить нахлебников из Евросоюза, будут кормить червей в посадках.
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22.07.2023 14:02 Відповісти
сдохните твари продажные
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22.07.2023 15:17 Відповісти
Антрацит -- найстаріше вугілля: не коксується, для спалювання тре розігрівати або подрібнювати на порох і задувати до печі разом з соляркою: так спалюється це вугілля на рахметовськіх ТЕС. Тетчер позакривала антрацитові шахти в себе ще на початку 80-х, рофе закрила в Ростовській обл. у 90-х. Польща, Чехія, Словаччина теж давно позбулись видобутку чорних каменюк! Україна й зараз -- під час війни! -- не: ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!!! А -- ВСЕ: для підвищення пенсій, виплат по народженню дітей і на догляд за дітьми, а ще ж Є і БЕЗПРИТУЛЬНІ СОБАЧКИ !!! Виграти війну складнувато буде з такими законами економіки... Талану!
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22.07.2023 19:12 Відповісти
 
 