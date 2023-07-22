Росіяни "визнали неперспективними" ще 9 шахт на Луганщині, їх планують ліквідувати

На окупованих територіях Луганщини росіяни вирішили ліквідувати ще дев’ять шахт, які вони визнали "неперспективними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Окупанти визнали неперспективними ще дев’ять вугледобувних підприємств на Луганщині. Їх планується передати до управління реструктуризації шахт для подальшої ліквідації.

Туди ж буде переведений й персонал, який знадобиться для технічного утримання цих підприємств. Звісно, зі значно меншою заробітною платою. На всіх інших очікує звільнення і, напевно, похід до військкомату", - йдеться в повідомленні.

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