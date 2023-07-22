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На Харківщині та Донеччині - ракетна небезпека, - Повітряні сили

ракета

Повітряні сили інформують про загрозу завдання ракетних ударів по території Донеччини та Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"Увага! Харківська, Донецька області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Запорізькій області

Автор: 

ракети (4008) Харківщина (6054) Донецька область (8347) Повітряні сили (2601)


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