На Харківщині та Донеччині - ракетна небезпека, - Повітряні сили

Повітряні сили інформують про загрозу завдання ракетних ударів по території Донеччини та Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Увага! Харківська, Донецька області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

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