На Харківщині та Донеччині - ракетна небезпека, - Повітряні сили
Повітряні сили інформують про загрозу завдання ракетних ударів по території Донеччини та Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Увага! Харківська, Донецька області - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.
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