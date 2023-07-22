Уражено сектор зосередження живої сили противника в Скадовському районі на Херсонщині, - ОК "Південь"

Оперативна обстановка в зоні відповідальності ОК "Південь" залишається напруженою. Ворог перебуває в обороні, веде контрбатарейну боротьбу, намагаючись посилити обстріли прифронтових територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, в нічних атаках спостерігається певне затишшя, вочевидь відбувається переформатування сил, підбір тактики, накопичення елементів ураження.

Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 15 одиниць в Чорному та 1 - в Азовському. Ракетоносії заведені в пункти базування.

"Протягом минулої доби ворог ввечері вдарив КАБ по Бериславщині в Херсонській області. Обійшлось без постраждалих. За добу окупанти здійснили 69 артилерійських обстрілів спрямувавши по прифронтовій Херсонщині і Миколаївщині 444 боєприпаси. Найбільше потерпали від обстрілів Херсон, Антонівка, Золота Балка, Очаків", - йдеться у повідомленні.

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ОК "Південь" інформує, що ворог бив по житлових кварталах, цивільній інфраструктурі, зокрема, спортзалу, бібліотеці, крамниці, адміністративній будівлі. Одну людину поранено.

" Протягом ночі активність повітряних атак ворога була порівняльно меншою. Через нашу зону відповідальності було спрямовано 3 БпЛА типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони всі вони знищені в небі Кіровоградщини", - нагадують у командуванні.

"Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами уражено сектор зосередження живої сили противника в Скадовському районі, знищено 24 окупанти, 2 пускові установки ЗРК С-300, 3 одиниці автобронетанкової техніки та склад БпЛА.

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Силами протиповітряної оборони нейтралізовано 2 безпілотних розвідники "Орлан-10" та "Мерлін".

"Отримано підтвердження за попередні 3 доби бойової роботи щодо знищення додатково 18 рашистів, ще 4 складових ЗРК С-300, 2 одиниці автотехніки, серед яких командно-штабна машина та 2 склади з боєприпасами в Олешках та Новій Збур’ївці", - резюмує ОК "Південь".