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Аеророзвідники 3 ОШБр виявили та знищили командний пункт ЗС РФ керованою бомбою JDAM-ER. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади виявили та знищили командний пункт ЗС РФ у селищі Кодема Донецької області керованою бомбою JDAM-ER бомбардувальником Су-24. За повідомленнями російського військового Олексія Шорохова, що вижив, більшість особового складу в будинку в результаті авіаудару було знищено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.

Дивіться також: Наші воїни успішно нищать техніку окупантів із САУ "Краб". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+24
Слава нашим захисникам!
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22.07.2023 11:11
+14
Слушаем прпагандона, даже не слова, интонации. Как же они нас ненавидят, "братский народ'. "Путин плохой, русские хорошие, войни не хотят". Ага, счас, не хотят. И им все равно кого мочить чечен, грузин, хохлов...орда убийц и насильников.
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22.07.2023 11:41
+13
Вижив пацюк. Нічо. Можем павтаріть.
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22.07.2023 11:45
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Слава нашим захисникам!
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22.07.2023 11:11 Відповісти
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22.07.2023 12:57 Відповісти
Oi , nu nemog ruski propogandist bez vrania , nu och hatel chtob ukrainski Su sbili ...no chota pashlo netak
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22.07.2023 11:16 Відповісти
Хто жив та працював з москалями, тому відома їх брехливість та хитрощі, які у класика росісрашної літератури Достоєвського навіть мали свій модний термін - ,,ІНСУНіАЦІЇ"
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22.07.2023 11:49 Відповісти
Чудова та злагоджена робота! Респект всім причасним!
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22.07.2023 11:37 Відповісти
Слушаем прпагандона, даже не слова, интонации. Как же они нас ненавидят, "братский народ'. "Путин плохой, русские хорошие, войни не хотят". Ага, счас, не хотят. И им все равно кого мочить чечен, грузин, хохлов...орда убийц и насильников.
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22.07.2023 11:41 Відповісти
Вижив пацюк. Нічо. Можем павтаріть.
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22.07.2023 11:45 Відповісти
Смерть маскалям.
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22.07.2023 14:12 Відповісти
командний пункт ?
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22.07.2023 14:50 Відповісти
а що не так, таблички не було?
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22.07.2023 21:36 Відповісти
Ви помітили розташовані та замасковані антени? роту охорони? укріплення, загородженя? чим ця хатина має бути командною? чудово, що наші "відпрацювали" по скупченню росо - фашистів!
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23.07.2023 16:54 Відповісти
шо ти чешеш? ти там був, там є коли це все робити?
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23.07.2023 19:06 Відповісти
зато кацапчик говорит Бахмут, не Артемрвск
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22.07.2023 15:37 Відповісти
Это сильно! Славо ЗСУ! Дерьмака с Татаровым, Кушниром, Столаром, Кравцем, Арахамией на..уй на Ростов
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22.07.2023 18:52 Відповісти
👍
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22.07.2023 21:14 Відповісти
Живучий пдр, но теперь желания воевать поубавится
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23.07.2023 04:35 Відповісти
 
 