Аеророзвідники 3 ОШБр виявили та знищили командний пункт ЗС РФ керованою бомбою JDAM-ER. ВIДЕО

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади виявили та знищили командний пункт ЗС РФ у селищі Кодема Донецької області керованою бомбою JDAM-ER бомбардувальником Су-24. За повідомленнями російського військового Олексія Шорохова, що вижив, більшість особового складу в будинку в результаті авіаудару було знищено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.

Дивіться також: Наші воїни успішно нищать техніку окупантів із САУ "Краб". ВIДЕО