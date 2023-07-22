Аеророзвідники 3 ОШБр виявили та знищили командний пункт ЗС РФ керованою бомбою JDAM-ER. ВIДЕО
Бійці 3-ї окремої штурмової бригади виявили та знищили командний пункт ЗС РФ у селищі Кодема Донецької області керованою бомбою JDAM-ER бомбардувальником Су-24. За повідомленнями російського військового Олексія Шорохова, що вижив, більшість особового складу в будинку в результаті авіаудару було знищено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зі знищенням загарбницької техніки опублікував на своїй сторінці Юрій Бутусов.
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