Аэроразведчики 3 ОШБр обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ управляемой бомбой JDAM-ER. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ в поселке Кодема Донецкой области управляемой бомбой JDAM-ER бомбардировщиком Су-24. По сообщениям выжившего российского военного Алексея Шорохова, большинство личного состава в доме в результате авиаудара было уничтожено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео уничтожения захватнической техники опубликовал на своей странице Юрий Бутусов.

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