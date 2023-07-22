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Новости Видео Война
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Аэроразведчики 3 ОШБр обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ управляемой бомбой JDAM-ER. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ в поселке Кодема Донецкой области управляемой бомбой JDAM-ER бомбардировщиком Су-24. По сообщениям выжившего российского военного Алексея Шорохова, большинство личного состава в доме в результате авиаудара было уничтожено.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео уничтожения захватнической техники опубликовал на своей странице Юрий Бутусов.

Смотрите: Воины ВСУ уничтожили российский танк Т-90 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+24
Слава нашим захисникам!
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22.07.2023 11:11
+14
Слушаем прпагандона, даже не слова, интонации. Как же они нас ненавидят, "братский народ'. "Путин плохой, русские хорошие, войни не хотят". Ага, счас, не хотят. И им все равно кого мочить чечен, грузин, хохлов...орда убийц и насильников.
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22.07.2023 11:41
+13
Вижив пацюк. Нічо. Можем павтаріть.
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22.07.2023 11:45
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Слава нашим захисникам!
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22.07.2023 11:11 Ответить
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22.07.2023 12:57 Ответить
Oi , nu nemog ruski propogandist bez vrania , nu och hatel chtob ukrainski Su sbili ...no chota pashlo netak
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22.07.2023 11:16 Ответить
Хто жив та працював з москалями, тому відома їх брехливість та хитрощі, які у класика росісрашної літератури Достоєвського навіть мали свій модний термін - ,,ІНСУНіАЦІЇ"
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22.07.2023 11:49 Ответить
Чудова та злагоджена робота! Респект всім причасним!
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22.07.2023 11:37 Ответить
Слушаем прпагандона, даже не слова, интонации. Как же они нас ненавидят, "братский народ'. "Путин плохой, русские хорошие, войни не хотят". Ага, счас, не хотят. И им все равно кого мочить чечен, грузин, хохлов...орда убийц и насильников.
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22.07.2023 11:41 Ответить
Вижив пацюк. Нічо. Можем павтаріть.
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22.07.2023 11:45 Ответить
Смерть маскалям.
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22.07.2023 14:12 Ответить
командний пункт ?
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22.07.2023 14:50 Ответить
а що не так, таблички не було?
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22.07.2023 21:36 Ответить
Ви помітили розташовані та замасковані антени? роту охорони? укріплення, загородженя? чим ця хатина має бути командною? чудово, що наші "відпрацювали" по скупченню росо - фашистів!
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23.07.2023 16:54 Ответить
шо ти чешеш? ти там був, там є коли це все робити?
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23.07.2023 19:06 Ответить
зато кацапчик говорит Бахмут, не Артемрвск
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22.07.2023 15:37 Ответить
Это сильно! Славо ЗСУ! Дерьмака с Татаровым, Кушниром, Столаром, Кравцем, Арахамией на..уй на Ростов
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22.07.2023 18:52 Ответить
👍
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22.07.2023 21:14 Ответить
Живучий пдр, но теперь желания воевать поубавится
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23.07.2023 04:35 Ответить
 
 