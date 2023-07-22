Аэроразведчики 3 ОШБр обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ управляемой бомбой JDAM-ER. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и уничтожили командный пункт ВС РФ в поселке Кодема Донецкой области управляемой бомбой JDAM-ER бомбардировщиком Су-24. По сообщениям выжившего российского военного Алексея Шорохова, большинство личного состава в доме в результате авиаудара было уничтожено.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео уничтожения захватнической техники опубликовал на своей странице Юрий Бутусов.
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