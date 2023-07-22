Російські окупанти відправили на фронт як добровольців будівельників з Узбекистану, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мобілізаційних заходів, які здійснюють російські окупанти на захоплених територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.
Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців".
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+18 Магирус
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+18 Чайка Київ
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+17 Alex Sav #513490
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погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
будуть попереду чеченців...зекам вдалось так бути, то і цим вдасться...
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
Что апатиты, Что навоз!" - В. Висоцький!
До речі: Скільки себе пам'ятаю, на питання про другу "армію" "срср", мені всі відповідали, що тільки по поголів'ю і не більше!
Я служив в армії (1983-85) поруч із казахами та узбеками - у більшості випадків ті хлопці адекватніші за руських, яких теж було багато.
Цікаво, що ті, хто відсидів, вели себе більш достойно, ніж ті, хто ще не сидів, але тюрма по ньому плаче.