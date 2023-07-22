Російські окупанти відправили на фронт як добровольців будівельників з Узбекистану, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мобілізаційних заходів, які здійснюють російські окупанти на захоплених територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.

Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців".

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