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Російські окупанти відправили на фронт як добровольців будівельників з Узбекистану, - Генштаб

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мобілізаційних заходів, які здійснюють російські окупанти на захоплених територіях. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "В підрозділах російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану.

Вказані особи прибули до міста Маріуполь для проведення будівельних робіт. Після прибуття в них вилучили паспорти та мобілізували до складу окупаційних військ в якості добровольців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігрантів з Центральної Азії наймають збирати трупи російських окупантів, - Радіо Свобода

Автор: 

армія рф (17236) Узбекистан (134) мобілізація (3025)


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Топ коментарі
+18
Это он так считает, что он армянин, пока не попал в руки к чекистам)
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22.07.2023 21:26
+18
Питання до посольства Узбекистану.
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
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22.07.2023 21:29
+17
Равшанама!! Равшанама-где насяльніка?
погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
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22.07.2023 21:24
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Русня завжди кидає. Палюбому.
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22.07.2023 21:23 Відповісти
Кидає пити. Кожен понеділок ))
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22.07.2023 21:36 Відповісти
Дай Боже і завтра тоже і з понеділка кожен день.
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22.07.2023 21:39 Відповісти
Равшанама!! Равшанама-где насяльніка?
погано вам було баранів вдома пасти? рубля захотілось?
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22.07.2023 21:24 Відповісти
Робітники з узбеків кращі, як росіяни, які завжди бухі.
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22.07.2023 21:39 Відповісти
+100
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23.07.2023 00:30 Відповісти
Галустяну приготовиться...
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22.07.2023 21:24 Відповісти
Он армянин.
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Это он так считает, что он армянин, пока не попал в руки к чекистам)
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22.07.2023 21:26 Відповісти
Как сто лет назад. С басмачами воюем.
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22.07.2023 21:24 Відповісти
Ваші предки з басмачами воювали? Тобто були окупантами? Може вони ще з армією УНР, а потім Українською Повстанською армією воювали?
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23.07.2023 01:54 Відповісти
Шамшут і Рафшан ідуть на віну -- чого це іх так шибануло
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22.07.2023 21:25 Відповісти
бункєрная начальніка так сказала...
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22.07.2023 21:27 Відповісти
А бойові перфоратори видали? Чи достатньо лопати і молотка?
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Це може закінчитися весело - там в Білгородській області вже раз було сафарі....Ну-ну
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22.07.2023 21:26 Відповісти
Про мотивацию и боеспособность таких солдат думаю говорить не надо.
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22.07.2023 21:27 Відповісти
вони за руских кращі і, як будівельники і, як воїни...
будуть попереду чеченців...зекам вдалось так бути, то і цим вдасться...
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23.07.2023 06:12 Відповісти
Питання до посольства Узбекистану.
Що роблять їх громадяни на території України?
Узбекистан незалежна держава, чи кацапський округ?
Чи будуть вони визволяти своїх громадян з кацапського полону?
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22.07.2023 21:29 Відповісти
а якого хріна вони поперлись в Маріуполь ?
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22.07.2023 21:29 Відповісти
А что правительство Узбекистана? им насрать на своих граждан и то что ихнюю страну втягивают в войну?
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22.07.2023 21:31 Відповісти
Вважаю що таких узбеків, як і всіх мусульман з Кавказу, ні в якому разі (здаються/не здаються) не потрібно брати в полон. За будь яких обставин їх потрібно негайно фізично знищувати і добивати без жалю. Ви скоро побачите на що вони здатні і жахнетесь...
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22.07.2023 21:32 Відповісти
Нормальні люди. На вищому щаблі розвитку, ніж москалі.
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22.07.2023 21:41 Відповісти
Нормальні не служать диктаторам. І не їдуть в країну в стані війни виконувати плани окупантів. Це мародери. То ж не дивно що вони зголосились в "добровольці" тобто в "найманці". Вибираючи спосіб життя людина підсвідомо обирає і спосіб яким вона має померти. Ці вже обрали і мають здохнути як підлі шакали.
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23.07.2023 01:16 Відповісти
Нормальні. Для тих, хто з ними не стикався.
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23.07.2023 07:56 Відповісти
Стикалась з робітниками узбеками в 1990р на підшипниковому заводі в москві. Протягом 3-х тижнів. А на рахунок того, що їдуть шабашити в рашку, то наші не кращі. Деякі атовці умудрялись після демобілізації їхати в москву на заробітки. З заходу України таких знаю кілька, що в 2014-2016р їздили на будівництво в москву і петербург..
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23.07.2023 08:37 Відповісти
Узбеки не з Кавказу, це Середня Азія.
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23.07.2023 00:29 Відповісти
Знаю. В реченні є роздільна кома.
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23.07.2023 01:19 Відповісти
на кавказі не всі мусульмани...там і християни є...як із ними бути, коли в полон попадуть?
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23.07.2023 06:14 Відповісти
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22.07.2023 21:37 Відповісти
"Земле, ей всё едино
Что апатиты, Что навоз!" - В. Висоцький!
До речі: Скільки себе пам'ятаю, на питання про другу "армію" "срср", мені всі відповідали, що тільки по поголів'ю і не більше!
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22.07.2023 21:42 Відповісти
Узбекське міндобриво 😂
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22.07.2023 21:46 Відповісти
за гроші вони там, тільки коли попадуть в полон будуть скиглити що їх апманули.
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22.07.2023 22:00 Відповісти
Як багато в світі бовдурів. Міністр-кінь про таких каже: "Довбойоби, ***..."
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22.07.2023 22:19 Відповісти
А їм все одно якої нації те м"ясо!
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22.07.2023 22:22 Відповісти
Так ми і з ними тепер один народ?
Я служив в армії (1983-85) поруч із казахами та узбеками - у більшості випадків ті хлопці адекватніші за руських, яких теж було багато.
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23.07.2023 00:28 Відповісти
Я теж з ними служив. Коли їх одиниці- ведуть себе адекватно. Коли їх багато, збиваються в стадо і стають некерованими.
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23.07.2023 08:00 Відповісти
Це так. Якщо одного зачепити, налітають усім кагалом (незалежно від обставин). І все ж, у цілому з ними було легше спілкуватись, і щодо крадіжок не турбувався.
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23.07.2023 16:56 Відповісти
Служив в ті ж роки в стройбаті (Рибінськ) з казахами, узбеками, азербайджанцями, чеченцями, вірменами і кацапами. Там і зцілився від "інтернаціоналізму". У нас було 75% після тюрем і колоній. Ото суміш! Досі допетрати не можу - відслужив, чи відсидів? ...
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23.07.2023 16:25 Відповісти
Я теж у військово-будівній частині служив. У нас в одному з призовів (перед моїм дембелем) нашу роту поповнили 2 відділення з російської "глибинки" - усі до одного відсиділи.
Цікаво, що ті, хто відсидів, вели себе більш достойно, ніж ті, хто ще не сидів, але тюрма по ньому плаче.
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23.07.2023 16:59 Відповісти
Вот Рашка и показала свое нутро.Дебилы и так еще 1000 раз.
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23.07.2023 00:34 Відповісти
Просто на параше феодальный строй постепенно переходит в рабовладельческий.
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23.07.2023 10:22 Відповісти
Равштайн!
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23.07.2023 12:51 Відповісти
 
 