МВС оголосило у розшук мера Рахова на Закарпатті Медведя

Поліція оголосила в розшук міського голову Рахова, що на Закарпатті, Віктора Медведя – йому інкримінують службове підроблення та розтрату майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація про розшук оприлюднена у базі Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до даних МВС, Віктор Медвідь зник 21 липня. А звинувачують його відразу за двома статтями: СТ.191 Ч.4 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та СТ.366 Ч.1 (Службове підроблення). Йому загрожує від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За даними місцевих ЗМІ, Віктор Медвідь уже приблизно три тижні перебуває за кордоном.

Ймовірно, він покинув Україну після того, як Бюро економічної безпеки у Закарпатській області провело розслідування за фактом привласнення 2,2 млн грн, отриманих в межах міжнародних грантових програм на будівництво реабілітаційного центру у Рахові.Тоді підозру оголосили двом особам – заступнику міського голови та генпідряднику.

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