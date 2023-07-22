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МВС оголосило у розшук мера Рахова на Закарпатті Медведя

Поліція оголосила в розшук міського голову Рахова, що на Закарпатті, Віктора Медведя – йому інкримінують службове підроблення та розтрату майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація про розшук оприлюднена у базі Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до даних МВС, Віктор Медвідь зник 21 липня. А звинувачують його відразу за двома статтями: СТ.191 Ч.4 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та СТ.366 Ч.1 (Службове підроблення). Йому загрожує від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

МВС оголосило у розшук мера Рахова на Закарпатті Медведя 01

За даними місцевих ЗМІ, Віктор Медвідь уже приблизно три тижні перебуває за кордоном.

Ймовірно, він покинув Україну після того, як Бюро економічної безпеки у Закарпатській області провело розслідування за фактом привласнення 2,2 млн грн, отриманих в межах міжнародних грантових програм на будівництво реабілітаційного центру у Рахові.Тоді підозру оголосили двом особам – заступнику міського голови та генпідряднику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР заблокувало на Закарпатті новий канал переправлення ухилянтів до країн Європи

Автор: 

мер (506) обшук (1970) Бюро економічної безпеки (609) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+16
За даними місцевих ЗМІ, Віктор Медвідь уже приблизно три тижні перебуває за кордоном. Джерело:

Дальше можно не читать и не обсуждать
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22.07.2023 23:14
+13
Дуже цікаво, а хто того медведя випустив з країни під час мобілізації?! Де відповідальність прикордонників?!
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22.07.2023 23:20
+12
Ну... це мабуть у Буданова треба питати.
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22.07.2023 23:15
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За даними місцевих ЗМІ, Віктор Медвідь уже приблизно три тижні перебуває за кордоном. Джерело:

Дальше можно не читать и не обсуждать
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22.07.2023 23:14 Відповісти
Ну... це мабуть у Буданова треба питати.
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22.07.2023 23:15 Відповісти
Цензор, замініть вже заголовкописюкало!!
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22.07.2023 23:15 Відповісти
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23.07.2023 00:29 Відповісти
МВС оголосило у розшук мера Рахова на Закарпатті Медведя
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Ото погоняло в мера-як в арабського шейха Хамад бен Хамдан аль-Нахьян Рахів-На-Закарпатті-Медвідь
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22.07.2023 23:16 Відповісти
І чому я не здивована? Слуга народу з вектором на корупцію
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22.07.2023 23:16 Відповісти
Тоді я вас здивую - раніше були вони ж, але "з припискою до інших портів".
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22.07.2023 23:17 Відповісти
Ну, насколько я нашел - он с "Єдиного центру" Балоги, от него и стал мєром. Может, потом переобулся
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23.07.2023 10:19 Відповісти
З 2020 року слуга. Там і шукати не потрібно було
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23.07.2023 10:32 Відповісти
то ж хвалилися що перекрили шляхи виїзду ухилянтів

чи на чинуш це не поширюється, тільки на простих людей
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22.07.2023 23:19 Відповісти
чинуш - не має такого українського слова.
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22.07.2023 23:21 Відповісти
Слова може і не має, а явище -є! І носії явища також є, правда, іноді зникають...
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22.07.2023 23:33 Відповісти
ну вам там із франції видніше що є а чого нема
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22.07.2023 23:45 Відповісти
Дуже цікаво, а хто того медведя випустив з країни під час мобілізації?! Де відповідальність прикордонників?!
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22.07.2023 23:20 Відповісти
Медведі знають стежки до ******** і румунів...Карпатськими лісами (чи тим що від них лишилося) тихцем по ночах...топ-топ...
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22.07.2023 23:23 Відповісти
Розумієш, в нас багато секретних спецоперацій за кордоном, доводиться направляти в секретні відрядження найкращі кадри цієї влади - злодійкуватих депутатів, корупціонерів - воєнкомів, навіть бач, ворюги - мери вже залучені до агентурної роботи. Що буде далі, навіть не знаю, хто ж продовжить так необхідну роботу по "освоєнні" бюджетів всіх рівнів, надіюсь Президент ще має кадрові резерви.
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22.07.2023 23:33 Відповісти
грошенята випустили. зараз корупцыя в країні набагато вища чим при бандиті Януковичу. але мудрому наріду таке нравиться. нажаль
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22.07.2023 23:57 Відповісти
Виїхав як громадянин Угорщини
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23.07.2023 00:25 Відповісти
йому інкримінують службове підроблення та розтрату майна
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Стандартний розпил...Невже "палку перегнув"? Чи перестав кеш заносити? Мутна якась історія...
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22.07.2023 23:20 Відповісти
План по зборам не виконав
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22.07.2023 23:26 Відповісти
В Украине любого мэра можно к тюрьме примерять - ошибки не будет. На этой должности одни бандюки или околобандюки. Специфика работы.
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22.07.2023 23:21 Відповісти
А кто же тех меров в Украине избирает, стесняюсь спросить?
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22.07.2023 23:34 Відповісти
Не стесняйся. Граждане и избирают.
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22.07.2023 23:38 Відповісти
Прям анекдот *Мера Рахова,розшукує поліція Рахова*.
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22.07.2023 23:22 Відповісти
З ніг збились )))
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23.07.2023 05:14 Відповісти
Перетнув кордон з угорським паспортом?
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22.07.2023 23:24 Відповісти
Для тих хто "пісяється" від відосика Зеленського де він звертається до місцевих депутатів щодо витрат на "барабани" і т.д. - так тут нагадування нижче. Чиї це депутати в більшості випадків.

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22.07.2023 23:25 Відповісти
Коли натикаєшся на всі ці численні доповіді від усіх всіх нових назк, набу... чи старих міліцій-поліцій..., головний посул однаковий - "йому загрожує...". На цьому все закінчується. Це - константа. Єдине невідоме - в яку кількість $$$ обійшлося "йому вже нічого НЕ загрожує".
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22.07.2023 23:44 Відповісти
Це називається "співпраця зі слідством".
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23.07.2023 07:59 Відповісти
А як це він за кордоном? А мобілізація? Не може він бути за кордоном. Не вірю я журналюгам.
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23.07.2023 03:56 Відповісти
Колись давно, ще при совку, гуляв серед людей такий собі афоризм -"хто попрацював в торгівлі зо два роки можна спокійно розстрілювати" Нічого не змінилось з того часу. Хоча ні, змінились масштаби...
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23.07.2023 04:15 Відповісти
Головне, що інщі мері - чесні та порядні люди )))
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23.07.2023 05:16 Відповісти
Он покинул Украину. И за сколько?
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23.07.2023 07:12 Відповісти
Таємниця слідства.
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23.07.2023 08:00 Відповісти
То всюди є такі злодії! Так у с.Великі Лучки. Мукачівського р-ну трижди судимий обл.депутат від партії "Єдиний центр" Паульо В.Д., який рекетнув вже півсела і бувший гараж і завод і поліклініку, вже і ШКОЛУ забрав від дітей под предлогом, шо то треба військовим!!! Мало того люди на виборах його не вибрали, а він з неясних причин і так "задівся" у обл.депутати через партію Балоги В.!!!
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23.07.2023 07:35 Відповісти
Хлоп уже на блокпостах монакского батальона воюет,не забывайте отправлять ему зарплату и продовольственный паек,что бы не дезертировал.
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23.07.2023 08:29 Відповісти
 
 