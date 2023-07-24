Російські шахеди знищили три зерносховища у порту Рені
Вночі 24 липня рашисти атакували Одеську область дронами-камікадзе.
За словами міського голови Рені Игоря Плехова, інфраструктурні об'єкти атакували 15 "шахедів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Рені-Одеса".
Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів. За словами міського голови, зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години.
Топ коментарі
+10 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар24.07.2023 12:02
+8 Олег Іванів #574269
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+7 Светлана Круп
показати весь коментар24.07.2023 12:43
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Якщо треба, то хай лопатами в самосвали загружають і вивозять в елеватори центра і заходу України.
Але чомусь є в мене мислішка що хтось застрахував своє зерно і йому абсолютно похер, особливо враховуючи неможливість його вивезти морем.
Тому порт до цієї війни вони таки угробили "до плінтуса". Порт запрацював в останній рік у зв"язку з війною і блокадою морських портів України. Кацапам, як бачиться, це не сподобалося...
А інші дурачки, які вважають, що завод по шахедах в татарстані (6 місяців до запуску) нічого не змінить, ви ще тут?