Російські шахеди знищили три зерносховища у порту Рені

Вночі 24 липня рашисти атакували Одеську область дронами-камікадзе.

За словами міського голови Рені Игоря Плехова, інфраструктурні об'єкти атакували 15 "шахедів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Рені-Одеса".

Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів. За словами міського голови, зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд на підприємстві.

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години.

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