Российские шахеды уничтожили три зернохранилища в порту Рени
Ночью 24 июля рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе.
По словам городского головы Рени Игоря Плехова, инфраструктурные объекты атаковали 15 "шахедов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Рени-Одесса".
Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов. По словам городского головы, разрушены три склада с зерном. Взрывной волной повреждены окна построек и сооружений на предприятии.
Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога длилась почти 4 часа.
Топ комментарии
+10 Stanislav Bryzhyk
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+8 Олег Іванів #574269
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+7 Светлана Круп
показать весь комментарий24.07.2023 12:43
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Якщо треба, то хай лопатами в самосвали загружають і вивозять в елеватори центра і заходу України.
Але чомусь є в мене мислішка що хтось застрахував своє зерно і йому абсолютно похер, особливо враховуючи неможливість його вивезти морем.
Тому порт до цієї війни вони таки угробили "до плінтуса". Порт запрацював в останній рік у зв"язку з війною і блокадою морських портів України. Кацапам, як бачиться, це не сподобалося...
А інші дурачки, які вважають, що завод по шахедах в татарстані (6 місяців до запуску) нічого не змінить, ви ще тут?