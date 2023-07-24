Российские шахеды уничтожили три зернохранилища в порту Рени

Ночью 24 июля рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе.

По словам городского головы Рени Игоря Плехова, инфраструктурные объекты атаковали 15 "шахедов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Рени-Одесса".

Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов. По словам городского головы, разрушены три склада с зерном. Взрывной волной повреждены окна построек и сооружений на предприятии.

Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога длилась почти 4 часа.

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