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Новости Агрессия России против Украины
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Российские шахеды уничтожили три зернохранилища в порту Рени

одеса

Ночью 24 июля рашисты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе.

По словам городского головы Рени Игоря Плехова, инфраструктурные объекты атаковали 15 "шахедов", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Рени-Одесса".

Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов. По словам городского головы, разрушены три склада с зерном. Взрывной волной повреждены окна построек и сооружений на предприятии.

Напомним, российские захватчики ночью атаковали юг Украины. В Одесской области тревога длилась почти 4 часа.

Также смотрите: Враг ночью атаковал припортовую инфраструктуру Дуная, - ОК "Південь". ФОТО

беспилотник (3559) Одесская область (3549) Рени (11)


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Топ комментарии
+10
Цікаво, десь комусь з наших прийде в голову раптова ідея взяти і терміново перевезти зерно кудись в інше місце, чи, як і з захистом об'єктів електрогенерації в 2022, неначасі?
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24.07.2023 12:02
+8
Чому на півдні України біля портів не створені мобільні групи для знищення Шахедів?
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24.07.2023 12:24
+7
Кацапи - це, звісно орда, але б хотілося дізнатися яка підлота в нас провалила підготовку до війни в усіх сферах? Бо я бачу, що стратегічно важливі порти вже захищені так, як і стратегічно важлива енергетика - абсолютно ніяк. Нікому в тупі, пусті голови не дійшло, що важливі об'єкти повинні захищатися? Чи це просто свідомий саботаж захисту країн?
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24.07.2023 12:43
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Цікаво, десь комусь з наших прийде в голову раптова ідея взяти і терміново перевезти зерно кудись в інше місце, чи, як і з захистом об'єктів електрогенерації в 2022, неначасі?
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24.07.2023 12:02 Ответить
ідея не прийде, бо це фізично не можливо.
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24.07.2023 12:06 Ответить
Фізично не можливо перевозити товари? Ви, я так розумію, співробітник зеленого міністерства транспорту і логістики?
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24.07.2023 12:11 Ответить
Пане Станіслав, у Вас пропозиції по хірургії є?
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24.07.2023 12:14 Ответить
Вивезти зерно, які ще можуть бути пропозиції.
Якщо треба, то хай лопатами в самосвали загружають і вивозять в елеватори центра і заходу України.
Але чомусь є в мене мислішка що хтось застрахував своє зерно і йому абсолютно похер, особливо враховуючи неможливість його вивезти морем.
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24.07.2023 12:20 Ответить
повний треш від невігласа.
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24.07.2023 12:43 Ответить
якщо в тебе пуста голова , це не означає що в центрі і заході є пусті єлеватори які ждуть твоїх тупих пропозицій.
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24.07.2023 13:05 Ответить
і куди ти їх із сховища перевезеш ? в якийсь смердючий склад, де зерно зацвіте і пропаде ?! зерносховища спеціально зроблені так, щоб зерно в них зберігалося і не псувалось
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24.07.2023 12:15 Ответить
колони машин-зерновозів, від фермерів і корпорацій, звозили те зерно з усієї України, стояло в чергах неділями, щоб здати зерно й отримати за нього кошти, машини поїхали, кошти в основному отримані, за зерно вже відповідальні експортери, які гарно нагрівали кишені... якщо не встигли відправити на експорт, те зерно нікому вже не потрібне... самий кращий варіант, використати, як топливо в котельнях і електростанціях.
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24.07.2023 12:48 Ответить
За роки, поки Україна була колонією лаптя, сюди панавезли и панаехало дуже багато кацапів, які тепер виконують роль агентів окупантів, та й свого падла хватає. Так що всяке перевезення це буде даремна праця, хіба що вивезти в Європу, яка закрила свою територію для українського зерна.
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24.07.2023 12:19 Ответить
Так, це була далекоглядна совкова політика. До нашого міста в ті часи понаїхало купа молодих спеціалістів з росії і татарстану. Це коли поруч інститути в Одесі і Миколаїві. Зараз час від часу поступає інформація, що якраз цими спеціалістами цікавиться СБУ (на той час їм було по 25~30 років)
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24.07.2023 13:39 Ответить
Ренійський ТМП - саме крупне підприємство водного транспорту на Півдні Одещини. І при СРСР і при Незалежній Україні молодих спеціалістів направляли туди "дозовано". І з росії, і з татарстану і з Прибалтики, і з Дал.Сходу і з України. Але переважна більшість з них були, як не дивно ...українці. Інша справа, що то були люди свого часу - і комуняки, і т.з. русскоязикі... але дуже мало проукраїнських і державників.
Тому порт до цієї війни вони таки угробили "до плінтуса". Порт запрацював в останній рік у зв"язку з війною і блокадою морських портів України. Кацапам, як бачиться, це не сподобалося...
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24.07.2023 14:14 Ответить
А ще туди багато років не було дороги...тож стояв той порт іржавів
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24.07.2023 16:22 Ответить
Туди завжди була і є класна дорога. Найкраща зараз - Одеса-Рені зроблена під патронатом М,Саакашвілі). Лише невеликий сегмент залізниці до Ренійського порту проходив ( і досі проходить) територією Молдавії, через що молдавани "накручували" тариф на цьому "плечі" і частину клієнтів це не влаштовувало.
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24.07.2023 17:54 Ответить
За залізницю нічого не скажу, а ось для авто дорога там була жахлива, що до Ізмаїла, що за Броскою, через плавні. Зараз 4км Молдавії перед Галацем, нагадують ті часи. Так що не сміши про "завжди була класна"
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24.07.2023 21:33 Ответить
питання не в транспорті, питання де зберігати таку величезну кількість сипучого зерна. просто в підвал чи в якийсь закинутий склад зерно не засипеш. потрібно щоб були норії, сушарки, віялки і т.д.
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24.07.2023 14:17 Ответить
Руйнація не прикритих ППО (бодай кулеметами) зерносховищ саме шахедами це повне *******..во зі сторони саме військово-політичного керівництва (данілова та мінтрансу)! 👿
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24.07.2023 14:44 Ответить
Мишкін, ти як завжди тупняки накидаєш. ППО не є в сфері впливу Мінтранса чи Данилова
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24.07.2023 16:21 Ответить
1 млн. тон зерна це 300 забитих під зав'язку довжелезних залізничних составів. До яких це зерно треба підвезти, завантажити, а потім десь розвантажити і розвезти по обладнаних складах. А тепер помножте це на кілька десятків.
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24.07.2023 15:28 Ответить
Зерно це не просто товар, а дуже специфічний. Який потребує особливих умов зберігання, сущіння, очистки, перевалки. Тому і існує така річ як ЕЛЕВАТОР
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24.07.2023 16:16 Ответить
Треба добре думати, що краще: запускати наші не дуже чисельні дрони по мацквє (суто психологічний ефект), чи по бухтах Севостополя, де стоять кацапські ракетоносії (практичний військовий ефект)...
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24.07.2023 12:13 Ответить
Дійсно... Залужний про це не здогадався...
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24.07.2023 12:18 Ответить
по мацквє у них є кому запускати і без нас.
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24.07.2023 12:20 Ответить
Де ж ти був раніше?! Ти геній! В Главкоми тебе!)))
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24.07.2023 16:17 Ответить
Треба добре думати, що краще: запускати наші не дуже чисельні дрони по мацквє (суто психологічний ефект), чи по бухтах Новоросіська, через який йде левова частка кацапського експорту (практичний економічний ефект)...
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24.07.2023 17:00 Ответить
Добре, що маємо категорію А1. Подумати, щоби було без неї ! А порти - то дурня...
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24.07.2023 12:20 Ответить
Дурачки, які казали 10.2022 (перші шахеди), що шахеди не будуть проблемою й їх легко збивати, ви де?

А інші дурачки, які вважають, що завод по шахедах в татарстані (6 місяців до запуску) нічого не змінить, ви ще тут?
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24.07.2023 12:21 Ответить
Там тисячи вояк на кордоні з ЕС ловлять ухилянтів, а збивати дронів немає кому.. ганьба
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24.07.2023 12:21 Ответить
Ти краще ніж киздіти, щось по суті розкажи а то прям цілими бригадами ловлять. Не знаєш броду не лізь в воду
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24.07.2023 13:59 Ответить
В державі 2,8 мільйонів держ службовців, на кордоні з ЕС озброені, навчені з супер амуніцію 60+ тис вояків, то мало для захисту неба в Бесарабії?
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24.07.2023 14:37 Ответить
А хто тоді буде студентів ловити, які штурмують на надувних гусятках угорські кордони? А хто буде, важно надуваючи губи, проводить шмон? Скажете тоже. Дуже їм потрібні якісь там зерносховища. На захисті зерносховищ хатку в Іспанії не побудуєш, гєліка не купиш.
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24.07.2023 15:39 Ответить
Не заперечуй, йому з дивана відніше
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24.07.2023 21:37 Ответить
Чому на півдні України біля портів не створені мобільні групи для знищення Шахедів?
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24.07.2023 12:24 Ответить
не на часі
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24.07.2023 12:46 Ответить
"ямщік нє гоні лошадєй..." 😕
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24.07.2023 14:46 Ответить
Ось так зимою ворог знищув енергетичну інфраструктуру ,зараз взялись нищити порти і зернові склади і безжально знищують наші міста і села вбиваючи мирних українців ,рашисти це варварська орда ,що б ви виздихали.
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24.07.2023 12:30 Ответить
Кацапи - це, звісно орда, але б хотілося дізнатися яка підлота в нас провалила підготовку до війни в усіх сферах? Бо я бачу, що стратегічно важливі порти вже захищені так, як і стратегічно важлива енергетика - абсолютно ніяк. Нікому в тупі, пусті голови не дійшло, що важливі об'єкти повинні захищатися? Чи це просто свідомий саботаж захисту країн?
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24.07.2023 12:43 Ответить
Це просто на чолі країни ворог.
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24.07.2023 12:49 Ответить
В такому випадку, про будь-яку "перемогу" можна забути. Але невже цього ніхто не бачить? СБУ, політики? Ч
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24.07.2023 12:59 Ответить
як тільки зелену пошесть вигонять з країни, пу..ін зрозуміє, що ловити нічого, і припинить війну. На мою думку
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24.07.2023 14:04 Ответить
+💯!
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24.07.2023 14:47 Ответить
потрібно орендувати як транзитні склади з іншого боку річки. Навпроти Рені стоїть румунське місто Галац. туди орки не посміють стріляти. а перевизити недалеко.
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24.07.2023 13:24 Ответить
Вам оно пан панас зверху вже все розказав. А саме: насрать на зерно і на порти. Селюк свої гроші у перекупа отримав, а що там далі буде - насрать.
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24.07.2023 13:41 Ответить
Там що в Галаці свого нема зерна? І як його перевезти? Розкажи а ми послухаємо
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24.07.2023 13:55 Ответить
Нема навіть примітивного ППО - спарених кулеметів ПК. Ганьба владі. Це можна в рамках ТрО організувати. Але ніхто нічого не бажає робити.
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24.07.2023 13:43 Ответить
Така біда з хвилини-на-хвилину чекає на Ізмаїл...
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24.07.2023 17:59 Ответить
Кухарка не може керувати державою. Не може і все. Хиба не зрозуміло?
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24.07.2023 14:31 Ответить
Кухарка зможе керувати державою, якщо кухаркою керуватимуть єрмаки.
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24.07.2023 17:58 Ответить
 
 