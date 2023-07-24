Атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до семи, - ОВА

Внаслідок нічної атаки "шахедами" по портовій інфраструктурі Одеської області постраждали семеро людей. Двом постраждалим надана медична допомога на місці, до лікарні госпіталізовано п’ять осіб.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Один з постраждалих у важкому стані, він у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу.

Ще один постраждалий у стані середнього ступеня тяжкості", - повідомив Кіпер.

Зазначається, що ще троє людей - з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Їм надали всю необхідну медичну допомогу та направили на амбулаторне лікування, госпіталізації не потребують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські шахеди знищили три зерносховища у порту Рені

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.