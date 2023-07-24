У Білорусі перебуває щонайменше 3,5 тисячі "вагнерівців", - Беларускі Гаюн

У Білорусі наразі перебуває мінімум 3,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", які прибули в країну десятьма колонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Відзначається, що прибуття останньої колони ПВК "Вагнер" фіксувалося в неділю, 23 липня. Всього з 11 липня з території РФ приїхало мінімум 10 організованих колон, кожна з них налічувала по 670-700 одиниць автомобільної техніки.

Переважно, йдеться про пікапи УАЗ Патріот, Mitsubishi L200, КамАЗи, Урали, а також інші автобуси з фурами, на яких ПВК перевезли особовий склад, а також будівельну/інженерну техніку.

"За нашими оцінками, кількість найманців у Білорусі вже становить 3450-3650 осіб. Всі колони прямували і прибули в Наметовий табір в д."Ціль" під Осиповичами. Оцінка спирається на чисельність техніки, яка прибула в Білорусь і прибуття якої було підтверджено", - повідомляє Гаюн.

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Нагадаємо, на супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.