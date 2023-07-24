УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5964 відвідувача онлайн
Новини
617 7

У Білорусі перебуває щонайменше 3,5 тисячі "вагнерівців", - Беларускі Гаюн

вагнер

У Білорусі наразі перебуває мінімум 3,5 тисячі бойовиків ПВК "Вагнер", які прибули в країну десятьма колонами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Відзначається, що прибуття останньої колони ПВК "Вагнер" фіксувалося в неділю, 23 липня. Всього з 11 липня з території РФ приїхало мінімум 10 організованих колон, кожна з них налічувала по 670-700 одиниць автомобільної техніки.

Переважно, йдеться про пікапи УАЗ Патріот, Mitsubishi L200, КамАЗи, Урали, а також інші автобуси з фурами, на яких ПВК перевезли особовий склад, а також будівельну/інженерну техніку.

"За нашими оцінками, кількість найманців у Білорусі вже становить 3450-3650 осіб. Всі колони прямували і прибули в Наметовий табір в д."Ціль" під Осиповичами. Оцінка спирається на чисельність техніки, яка прибула в Білорусь і прибуття якої було підтверджено", - повідомляє Гаюн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Лукашенко посилили інформаційні операції, спрямовані на Захід, але "вагнерівці" не становлять загрози для України чи Польщі, – ISW

Нагадаємо, на супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.

Білорусь (7929) ПВК Вагнер (1540)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
говорили 5)хотя тут разницы особой нет хоть 3 хоть 5 или 10к....в таком количестве они разве что бульбу копать могут,вот было бы 40-50к можно было бы начинать о чем то беспокоиться а так эти походы на нато😆или киев только для оч впечатлительных паникеров не более.
показати весь коментар
24.07.2023 13:42 Відповісти
показати весь коментар
24.07.2023 13:45 Відповісти
ДРГ....провокації на кордоні..обстріли з Білорусії
показати весь коментар
24.07.2023 13:56 Відповісти
40-50 теж мізер. Для Киева треба щонайменше 2-3 мільйони солдат.
показати весь коментар
24.07.2023 14:00 Відповісти
Ніколи не потрібно недооцінювати ворога.
показати весь коментар
24.07.2023 13:56 Відповісти
Краще недобдеть чем перебдеть.
показати весь коментар
24.07.2023 14:02 Відповісти
"...з території РФ приїхало мінімум 10 організованих колон, кожна з них налічувала по 670-700 одиниць автомобільної техніки."-шо воно трендить?
Це що ж виходить по 2 авто на вагнерівця, в одному їхав, друге ногою притримував?
показати весь коментар
24.07.2023 15:43 Відповісти
 
 