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Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі розширюється, - супутникові знімки. ФОТО
На супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.
Про це повідомила журналістка The New York Times Крістіана Тріберта, передає Цензор.НЕТ.
На свіжих знімках видно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і близько 35 напівпричепів. У південній частині знімка також можна помітити будівельну техніку.
Фото підтверджують те, що зелена зона справа від імпровізованої стоянки фур, була цілком заповнена вже 22 липня.
Окрім того, прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 23 липня десята колона бойовиків з ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі.
Топ коментарі
+11 Алексей Королевский #552373
показати весь коментар24.07.2023 12:16
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар24.07.2023 12:16
+6 Белла Богун #551369
показати весь коментар24.07.2023 12:17
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Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
Так літо ж, спека.
Зі школи відомо, що при нагріванні предмети розширюються.
PS:
******** ви вже з тим вагінером!