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Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі розширюється, - супутникові знімки. ФОТО

На супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.

Про це повідомила журналістка The New York Times Крістіана Тріберта, передає Цензор.НЕТ. 

Табір ПВК Вагнер у Білорусі розширюється, - супутникові знімки 01

Табір ПВК Вагнер у Білорусі розширюється, - супутникові знімки 02

На свіжих знімках видно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і близько 35 напівпричепів. У південній частині знімка також можна помітити будівельну техніку.

Фото підтверджують те, що зелена зона справа від імпровізованої стоянки фур, була цілком заповнена вже 22 липня.

Окрім того, прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення.

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Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 23 липня десята колона бойовиків з ПВК "Вагнер" прибула до Білорусі.

Білорусь (7931) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+11
Весь бульбостан скоро буде табором вагнера.а бульбофюрер буде поваром повара *****
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24.07.2023 12:16
+9
прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення
Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
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24.07.2023 12:16
+6
Така "смачненька" мішень для хаймарсів, шкода, що не можна!
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24.07.2023 12:17
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прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення
Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
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24.07.2023 12:16 Відповісти
А краще б на 2 метри в глиб
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24.07.2023 12:18 Відповісти
До цвинтаря хай розширюються: до землі треба привикати...
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24.07.2023 13:47 Відповісти
Весь бульбостан скоро буде табором вагнера.а бульбофюрер буде поваром повара *****
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24.07.2023 12:16 Відповісти
Прігожін вже казав--бєларускі ,на вагнерівців заждались.
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24.07.2023 12:33 Відповісти
Така "смачненька" мішень для хаймарсів, шкода, що не можна!
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24.07.2023 12:17 Відповісти
а то не ми, Хаймарси десь купити можна
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24.07.2023 12:21 Відповісти
Не дістануть туди Хаймарси, там 200+ км відстань від нашого кордону, хіба шо нам ATACMS дадуть. А от Storm Shadow/SCALP долетить (якщо не зібьють), а там 227 кг БЧ, пару ракет рознесло б вагнерів непогано.
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25.07.2023 23:58 Відповісти
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24.07.2023 12:22 Відповісти
думаю є сенс спалити цих тварей
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24.07.2023 12:24 Відповісти
Може пора бити на випередження,: Хаймарс , шторм шедов в поміч.
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24.07.2023 12:29 Відповісти
Ще за допомогою вагнерів, )(уйло скине з пристолу Лукадрища... білоруси будуть радіти,що скинули таргана, а насправді керівництво буде пряме з кремля.те що і задумував )(уйло..
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24.07.2023 12:38 Відповісти
Білоруси вже не кричать ,що їх асвабадіт НАТО,ЗСУ..чи Каліновці ? а тихо дупами сидять і дихають через раз
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24.07.2023 12:53 Відповісти
Представляю какое там кудахканье стоит. Спец службы пусть следят, зачем нам каждый день про этот петушатник рассказывать?
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24.07.2023 13:05 Відповісти
Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі розширюється

Так літо ж, спека.
Зі школи відомо, що при нагріванні предмети розширюються.

PS:
******** ви вже з тим вагінером!
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24.07.2023 13:42 Відповісти
Як тільк їх стане 7-8 тис вони будуть атакувати саму Білорусь.Бульбаш і глазом не моргне.Ці полупокери не полізуть в Польщу бо розуміють що їм хана.
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24.07.2023 16:13 Відповісти
 
 