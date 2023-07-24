Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси расширяется, - спутниковые снимки. ФОТО
На спутниковых снимках Maxar 23 июля видно, что лагерь ЧВК "Вагнер" возле села Цель в Беларуси расширяется.
Об этом сообщила журналистка The New York Times Кристиана Триберта, передает Цензор.НЕТ.
На свежих снимках видны сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов. В южной части снимка можно заметить строительную технику.
Фото подтверждают то, что зеленая зона, справа от импровизированной стоянки фур, была полностью заполнена уже 22 июля.
Кроме того, прямо к забору на севере примыкает кладбище, а лесной покров дает безграничные возможности для расширения.
Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что утром 23 июля десятая колонна боевиков из ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь.
Топ комментарии
+11 Алексей Королевский #552373
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+9 Деніс Войцеховський
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+6 Белла Богун #551369
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Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
Так літо ж, спека.
Зі школи відомо, що при нагріванні предмети розширюються.
PS:
******** ви вже з тим вагінером!