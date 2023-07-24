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Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси расширяется, - спутниковые снимки. ФОТО

На спутниковых снимках Maxar 23 июля видно, что лагерь ЧВК "Вагнер" возле села Цель в Беларуси расширяется.

Об этом сообщила журналистка The New York Times Кристиана Триберта, передает Цензор.НЕТ.

Лагерь ЧВК Вагнер в Беларуси расширяется, - спутниковые снимки 01

Лагерь ЧВК Вагнер в Беларуси расширяется, - спутниковые снимки 02

На свежих снимках видны сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и около 35 полуприцепов. В южной части снимка можно заметить строительную технику.

Фото подтверждают то, что зеленая зона, справа от импровизированной стоянки фур, была полностью заполнена уже 22 июля.

Кроме того, прямо к забору на севере примыкает кладбище, а лесной покров дает безграничные возможности для расширения.

Смотрите: Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. КАРТА

Напомним, Цензор.НЕТ сообщал, что утром 23 июля десятая колонна боевиков из ЧВК "Вагнера" прибыла в Беларусь.

Беларусь (7891) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+11
Весь бульбостан скоро буде табором вагнера.а бульбофюрер буде поваром повара *****
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24.07.2023 12:16
+9
прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення
Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
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24.07.2023 12:16
+6
Така "смачненька" мішень для хаймарсів, шкода, що не можна!
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24.07.2023 12:17
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прямо до паркану на півночі примикає кладовище, а лісовий покрив навколо дає безмежні можливості для розширення
Як зручно. Хоч туди розширюйся, хоч сюди, а хочеш - в обидва боки одночасно.
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24.07.2023 12:16 Ответить
А краще б на 2 метри в глиб
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24.07.2023 12:18 Ответить
До цвинтаря хай розширюються: до землі треба привикати...
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24.07.2023 13:47 Ответить
Весь бульбостан скоро буде табором вагнера.а бульбофюрер буде поваром повара *****
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24.07.2023 12:16 Ответить
Прігожін вже казав--бєларускі ,на вагнерівців заждались.
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24.07.2023 12:33 Ответить
Така "смачненька" мішень для хаймарсів, шкода, що не можна!
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24.07.2023 12:17 Ответить
а то не ми, Хаймарси десь купити можна
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24.07.2023 12:21 Ответить
Не дістануть туди Хаймарси, там 200+ км відстань від нашого кордону, хіба шо нам ATACMS дадуть. А от Storm Shadow/SCALP долетить (якщо не зібьють), а там 227 кг БЧ, пару ракет рознесло б вагнерів непогано.
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25.07.2023 23:58 Ответить
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24.07.2023 12:22 Ответить
думаю є сенс спалити цих тварей
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24.07.2023 12:24 Ответить
Може пора бити на випередження,: Хаймарс , шторм шедов в поміч.
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24.07.2023 12:29 Ответить
Ще за допомогою вагнерів, )(уйло скине з пристолу Лукадрища... білоруси будуть радіти,що скинули таргана, а насправді керівництво буде пряме з кремля.те що і задумував )(уйло..
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24.07.2023 12:38 Ответить
Білоруси вже не кричать ,що їх асвабадіт НАТО,ЗСУ..чи Каліновці ? а тихо дупами сидять і дихають через раз
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24.07.2023 12:53 Ответить
Представляю какое там кудахканье стоит. Спец службы пусть следят, зачем нам каждый день про этот петушатник рассказывать?
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24.07.2023 13:05 Ответить
Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі розширюється

Так літо ж, спека.
Зі школи відомо, що при нагріванні предмети розширюються.

PS:
******** ви вже з тим вагінером!
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24.07.2023 13:42 Ответить
Як тільк їх стане 7-8 тис вони будуть атакувати саму Білорусь.Бульбаш і глазом не моргне.Ці полупокери не полізуть в Польщу бо розуміють що їм хана.
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24.07.2023 16:13 Ответить
 
 