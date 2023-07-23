Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. КАРТА
Утром 23 июля десятая колонна боевиков из ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі гаюн".
Как отмечается, в колонне, по меньшей мере, 10 единиц техники: КамАЗ, несколько машин-"буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и по меньшей мере 6 фур.
У большинства машин номерные знаки либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "Л/ДНР". Колонну сопровождает белорусская служба ГАИ.
"Интересно, что эта колонна изменила маршрут и, в отличие от предыдущих, прошла не полностью по трассе Р43 и дальше М5, а возле Черикова повернула на Р122 в направлении Могилева и дальше на М8 в направлении Р93 на Бобруйск", - говорится в сообщении.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что "вагнеровцы" рвутся наступать на Польшу.
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Лукашенко каже що це Вагнерівця хочуть… типа уймо свої військових, Вова. Бо вони мене не слухають.
Путлер робить вигляд, що це не його Вагнер, а пригожина. А його Вагнер на Донбасі.
До речі Пригожіна « зник». Мабуть його вже нема, але посеільку він «потрібен « ху&лу, про його « випадкову загибель» поки що не повідомляють.
Що будуть робити?
Я б «пропонував « почати наступ на Польщу - от тоді вони отгребуть по повній!
З вводом миротворців НАТО на белорусію.
Не з нашим щастям
Але ******** зеленим ботам
Ставитись легковажно до перекидання головорізів до наших північно-західних кордонів можуть тільки дебіли.
А зараз пруть в бій прямо після випуску з училищ (казали мені - по деяких категоріях навіть випускають достроково!) То звідки вони тоді в БРСР? Якщо їх на фронті не вистачає?
https://www.youtube.com/watch?v=5NX9OvV5SS8
«Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» - цитирует заявления членов «Вагнера» Лукашенко.
Хоча було б краще, якби вони взагалі здохли усі. Пригостили б їх чимось гидким, щоб усі разом свої лапті відкинули.
Нема в цьому чогось цікавого
Зачем ждать когда они окрепнут?
Ни *****, ни лука не смогут уже ничего противопоставить в ответ.
Так, усі розуміють, що чекати чогось доброго від того гівна неможна й потрібно його знищувати, але то не наша теріторія. До того ж, скоріше за все, саме це вони й провокують, щоб ми перші нанесли удар. НЕМОЖНА! Це вже требя сторона тому що.
Я правильно розумію?
Судячи з цсього "похід намасквабад" вагнерівців це була репетиція.
Але це не буде похід на Польщу.
Гадаю намічається похід на Київ.
Краще би я помилявся.
1.що т.з. "пригожинський бунт" був лише "білою вороною" для лохів, а, насправді - приводом для уведення регулярної російської армії у Білорусію разом з ЯЗ;
2. що ніякі це не "вагнери" (бандити, зеки) а регулярні російські війська;
3.що росія міняє стратегічний напрямок удару, формуючи у Білорусії ударне угрупування для втаки на Україну з Півночі - фактично Північний фронт проти нашої Батьківщини;
4. що для цього обов"язково буде підключена білоруська армія - компактна, добре підготовлена і оснащена, і, на додачу - керована російськими і проросійськими командирами (Лука уже давно не контролює ні свою армію, ні спецслужби);
А тепер продовжуйте співати накшталт, що "це все х-ня", що там "лише кілька тисяч і нема кому воювати", що то бандити і зеки, котрі туди заїхали, щоб лише грабувати горілчані магазини і трахати "олесь", та захищати "тіло царя", що вони воюють на "буханках"... і взагалі - що ми закидаємо їх шапками.
Молимося Богу і надіємося що наші Полководці (Залужний, Наєв, Тарнавський, Сирський та ін.) передбачили і вжили заходів на випадок атаки з Півночі (незалежно від того, що скомандують і скажуть з жОПи ,як це було з Чонгаром, Києвом, Маріуполем...). Підійшов час щоб Армія (а не сиклива продажна камарілья) взяла ситуацію під свій контроль.