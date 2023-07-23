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Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. КАРТА

вагнер

Утром 23 июля десятая колонна боевиков из ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі гаюн".

Как отмечается, в колонне, по меньшей мере, 10 единиц техники: КамАЗ, несколько машин-"буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и по меньшей мере 6 фур.

У большинства машин номерные знаки либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "Л/ДНР". Колонну сопровождает белорусская служба ГАИ.

"Интересно, что эта колонна изменила маршрут и, в отличие от предыдущих, прошла не полностью по трассе Р43 и дальше М5, а возле Черикова повернула на Р122 в направлении Могилева и дальше на М8 в направлении Р93 на Бобруйск", - говорится в сообщении.

Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь 01

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что "вагнеровцы" рвутся наступать на Польшу.

Смотрите также: "Недавно прибыли десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования": The Washington Post показало новое спутниковое фото лагеря "вагнеровцев" в Беларуси. ФОТО

Автор: 

Беларусь (7888) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+17
Не просто так вони туди прибувають - ой не просто так! Щоб не вийшло як з Чонгаром - ЗЕбанда "прокинеться" тоді коли вони будуть стояти під Львовом і тим сами повністю відріжуть постачання всього з Польщі! На Польщу вони не підуть - кишка тонка!
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23.07.2023 16:24
+17
Перекидають їх туди не просто так. Скоріше за все разом з бульбашами атакуватимуть нас на заході аби перекрити постачання зброї, або спробують захопити Рівненську АЕС чи знову на Київ. Варіантів вистачає, а от Польщу вони не чіпатимуть за жодних обставин.
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23.07.2023 16:30
+13
Чонгар також був прикритий і замінований!
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23.07.2023 16:26
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Якщо путя дійсно хоче позбавитися вагінерівців, то тоді направити їх на Польщу логічно...і подивитися, що буде.
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23.07.2023 16:21 Ответить
А буде великий песец. І вагнеру і путі.
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23.07.2023 16:27 Ответить
Два диктатори роблять вигляд що вони « не при белах».

Лукашенко каже що це Вагнерівця хочуть… типа уймо свої військових, Вова. Бо вони мене не слухають.

Путлер робить вигляд, що це не його Вагнер, а пригожина. А його Вагнер на Донбасі.

До речі Пригожіна « зник». Мабуть його вже нема, але посеільку він «потрібен « ху&лу, про його « випадкову загибель» поки що не повідомляють.

Що будуть робити?
Я б «пропонував « почати наступ на Польщу - от тоді вони отгребуть по повній!

З вводом миротворців НАТО на белорусію.
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23.07.2023 17:22 Ответить
вагнеру - да. Путину -нет. Они типа поругались, и путин не при чем
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23.07.2023 17:32 Ответить
заявив про те, що
Не з нашим щастям
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23.07.2023 16:22 Ответить
Не буде. Північні кордони прикрити військами.
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23.07.2023 16:24 Ответить
Чонгар також був прикритий і замінований!
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23.07.2023 16:26 Ответить
Допоки туди не влізли д'єрмаки з ************.
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23.07.2023 16:54 Ответить
А що вони кудись "випарувались" зараз?
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23.07.2023 17:25 Ответить
Не просто так вони туди прибувають - ой не просто так! Щоб не вийшло як з Чонгаром - ЗЕбанда "прокинеться" тоді коли вони будуть стояти під Львовом і тим сами повністю відріжуть постачання всього з Польщі! На Польщу вони не підуть - кишка тонка!
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23.07.2023 16:24 Ответить
Паніку не розводи. Не буде. Північні кордони прикрити військами. По друге на чому вони під Львів поїдуть. На буханках.
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23.07.2023 16:27 Ответить
отримають техніку у лукашенка, не подумав про це?
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23.07.2023 16:28 Ответить
Яку? Ту техніку яку вивозили з Білорусії весь минулий рік? Ти більше парк бронетехніки у білорусів в ще гіршому стані ніж у москалів.
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23.07.2023 16:35 Ответить
Один відомий персонаж казав що у ***** вже ракети закінчуються - нічого не нагадує?
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23.07.2023 16:41 Ответить
Казав що записи ракет зменшуються, що відповідало реальності. Не перекручуйте слова для власної вигоди.
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23.07.2023 16:43 Ответить
Самому ліньки погуглити? «Два-три рази, і вони закінчаться взагалі» - Буданов про те, скільки ракет має Росія для масованих ударів по Україні - https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-rosia-rakety/32193825.html

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23.07.2023 17:23 Ответить
Ключове слово "массових".
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23.07.2023 18:26 Ответить
То тепер це не масові атаки?
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23.07.2023 18:49 Ответить
А ти що вже в паніці - співчуваю! По друге - пересісти з буханок на танки і бетери яких у бульбашів море справа кількох годин. І по третє - ти на 100% впевнений що ми готові їх там "зустріти"? Я особисто ні.
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23.07.2023 16:32 Ответить
Так, так, у будьбашів море танків. Де це море? Кацапи весь минулий рік вивозили з білорусіїї все ще можна і кидали на фронт. Це по перше, е заяви Залужного, північний кордон прикритий нашим контингентом війск.
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23.07.2023 16:37 Ответить
А ти де саме зараз сидиш? Якщо так переживаєш - приїжджай на Чернігівщину І йди в траншеї Я навіть тобі покажу карти прикородонних районів Старенькі правда Але я їх "піднімав" регулярно Остання "правка" була трирічної давнини - коли я там останній раз гриби збирав
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23.07.2023 17:00 Ответить
Я сиджу на пенсії у Львові і чим можу допомагаю своєму племіннику (і не тільки) який пішов добровольцем і зараз там на Півночі служить Україні і багато інформації як кажуть маю з перших вуст а ти продовжуй "гриби збирати" в тому ти судячи по твоїй риториці "спец".
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23.07.2023 17:19 Ответить
От і "сиди на пенсії у Львові" А я сиджу на Чернігівшині і мені трохи більше видно! Тим більше - у мене очі кадрового офіцера а твій племінник (швидше за все) - далі окопу нічого не бачить А тобі - рекомендація: порадь своєму племіннику "прикусить язика" - бо одкрутять разом з головою І тобі -заодно За сіяння панічних настроїв
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23.07.2023 17:43 Ответить
Ну судячи по твоїй мові ти скоріш за все якийсь "вертухай" а не офіцер! Не парся мені з тобою не цікаво!
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23.07.2023 17:46 Ответить
Яка в мене "мова" - це моя справа І хто я такий - теж Це не твоя справа! А от "начальником паніки" тут працювать не треба!
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23.07.2023 18:38 Ответить
Тебе послати чи ти сам підеш?
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23.07.2023 19:05 Ответить
Спробуй Уже не один пробував - та сам на "бан" влітав!
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23.07.2023 19:20 Ответить
теж так думаю
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23.07.2023 16:27 Ответить
їм до Львова не потрібно йти, просто десь спробують пробитись, як РДК, щоб відволікти увагу та резерви.
Але ******** зеленим ботам
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23.07.2023 16:33 Ответить
Там є кому боротися з диверсантами і без відволікання війск з фронту.
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23.07.2023 16:39 Ответить
з купкою диверсантів як РДК звісно. Та якщо почнуть на певній(-них) ділянці прорив 5-10 к орків, які будуть посилені технікою з бульбораші....
Ставитись легковажно до перекидання головорізів до наших північно-західних кордонів можуть тільки дебіли.
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23.07.2023 16:49 Ответить
Та ну ...нах....слабаки...
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23.07.2023 16:24 Ответить
Наєв сказав шо кордони з бульбою надіино прикриті
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23.07.2023 16:27 Ответить
Ага, прикриті що аж під Київ зайшли!
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23.07.2023 16:56 Ответить
Не плутай "хєр" з "пальцем" Перші фури з будматеріалами пішли на північ вже 5 квітня 2022 року НАєв почав тоді ж керувать роботами І хлопці вгризалися в землю саме з того часу
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23.07.2023 17:03 Ответить
"зелений лідор " і Сирський про надійне прикриття Бахмуту також довго розказували.
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23.07.2023 17:01 Ответить
Туди виводяться віиська ЗСУ на ротацію
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23.07.2023 17:15 Ответить
На Польщу кажеш відморозки рвуться. Ну тоді ********, відгребете і ви по повній. Там розбиратися не будуть.
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23.07.2023 16:28 Ответить
Буханка то є страшна зброя. Знищує любого ворога, смерть настає від розриву шлунка внаслідок неконтрольованого сміху.
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23.07.2023 16:28 Ответить
Та так ,*буханки*фури і т.д.то є особистий транспорт вагнерівців в кого що(награбовано),через те його як раніше озброєння МО рашки реквізувало,тому із-за цього як ви відмітили, хай ще рано піднімати.
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23.07.2023 17:54 Ответить
НЕ реквізувало
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23.07.2023 17:55 Ответить
Перекидають їх туди не просто так. Скоріше за все разом з бульбашами атакуватимуть нас на заході аби перекрити постачання зброї, або спробують захопити Рівненську АЕС чи знову на Київ. Варіантів вистачає, а от Польщу вони не чіпатимуть за жодних обставин.
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23.07.2023 16:30 Ответить
І Лука швидше всього і пи@дить про Польщу, щоб нашу увагу відволікти.
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23.07.2023 16:35 Ответить
От тільки це відволікае лише громадянське населення. У військових свої джерела інформації.
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23.07.2023 16:42 Ответить
Фантазуй дальше. Іти на Київ - самогубство. Атакувати рівненську АЕС примарно теж. Захопити Рівненську область, ким? Зграею найманців в 30-к? Без важкої техніки і арти? Ага, там мабуть одні супермени.
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23.07.2023 16:41 Ответить
Я й не писав, що вони самі полізуть "зграєю найманців" - тільки з бульбашами разом, а у них є і зброя, і чимало людей. Недооцінювати ворога не варто за жодних обставин.
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23.07.2023 17:09 Ответить
Ага, бульбаші теж суперармія. Без жодного бойового досвіду. З повністю застарілою технікою причому ще не зрозуміло в якому вона стані і повністю кабінетними генералами що самі собі медальки виписують. У кацапів хоча би військовий досвід був. А де воювала Білорусь з моменту незалежності? З Вейшноріею?
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23.07.2023 18:23 Ответить
В рядах белвійська багато рашофіцерів з досвідом бд,тому недооцінувати їх не можна
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23.07.2023 18:41 Ответить
Звідки там "офіцери-рашофашисти з бойовим досвідом"? Вони вже повигрібали всіх, кого могли! І почали це робить ще за два роки до нападу - десь в 2020-му - коли почали повертать в армію звільнених в запас "по дискредитации" (за п"янство та дрібні злочини) Десь третина тих, хто зайшов на територію України в лютому 2022 року, були саме такими
А зараз пруть в бій прямо після випуску з училищ (казали мені - по деяких категоріях навіть випускають достроково!) То звідки вони тоді в БРСР? Якщо їх на фронті не вистачає?
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24.07.2023 07:34 Ответить
Блицкриг к польской границе: Кремль вынашивает планы оккупации стран Балтии
https://www.youtube.com/watch?v=5NX9OvV5SS8
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23.07.2023 16:33 Ответить
Лукашенко пожаловался, что вагнеровцы начали «напрягать». Они хотят на Запад, заявил президент Беларуси Путину.

«Сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув!» - цитирует заявления членов «Вагнера» Лукашенко.
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23.07.2023 16:46 Ответить
Колись мій таршина казав: "Солдат должен быть затрахан до такой степени на службе, чтобы он мечтал только о подушке!" А тут тисячі здорових бугаїв без діла "дурью маются" Та ще й з "кримінальними замашками" От Лука й боїться, щоб вони не почали "бої" з горілчаними магазинами та спідницями білорусок!
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23.07.2023 17:10 Ответить
Обов'язково почнуть, так само, як оті вузькоокі з засранська там то робили. Головне, щоб до нас не перлися.
Хоча було б краще, якби вони взагалі здохли усі. Пригостили б їх чимось гидким, щоб усі разом свої лапті відкинули.
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23.07.2023 17:24 Ответить
Jesli oni xot sag zdelajet v Polsu,poletiat raketi po nim v Belrorus.Po drugomu vojevat nebudet 1500 tysiac raket v cas primerno tomogavki i poxoze.Sto za 1 cas stanet s ix armijej i samom lukosenka gadat nebudem.U NATo netu planov vojevat tankami,samolioti,raketi i eto polne xvatit
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23.07.2023 17:42 Ответить
Вони швидше з лукашенко воюватимуть.
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23.07.2023 16:49 Ответить
Можливо,теоритично вони решта добираються до своїх гетто рейсовими бусами,та потягами. Це моя думка.
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23.07.2023 17:03 Ответить
Підори приїхали до підарів.
Нема в цьому чогось цікавого
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23.07.2023 17:13 Ответить
Было бы неплохо нанести сокрушительный удар по лагерю Вагнера, когда они все там собирутся.
Зачем ждать когда они окрепнут?
Ни *****, ни лука не смогут уже ничего противопоставить в ответ.
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23.07.2023 17:14 Ответить
Неможна першими зачипати гівно.
Так, усі розуміють, що чекати чогось доброго від того гівна неможна й потрібно його знищувати, але то не наша теріторія. До того ж, скоріше за все, саме це вони й провокують, щоб ми перші нанесли удар. НЕМОЖНА! Це вже требя сторона тому що.
Я правильно розумію?
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23.07.2023 17:27 Ответить
перепрошую, ТРЕТЯ сторона.
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23.07.2023 17:30 Ответить
Все правильно Як у нас не ********* руки - але не можна дать привід "бульбофюреру" почать крик: "Вот видите, саграждане! Украина на нас напала и наканец праявила сваи агрессивные намерения! Все на защиту "Маци-Радзины!"
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24.07.2023 07:39 Ответить
з цими вагнерцями це все інформаційна ширма. Відволікають увагу а тим часом знищують Одесу і припортові міста. Очевидно вони не захищені ППО
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23.07.2023 17:23 Ответить
все это жу-жу-жу неспроста. Конечно нам было бы на руку, если бы они пошли пробивать сув. коридор, но риски большие, и скорее всего они могут готовить вагнеров для того, чтобы кошмарить наш север....
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23.07.2023 17:37 Ответить
Лучше бы НАТО завело пару бригад в Литву могут и туда с провокациями полезть.
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23.07.2023 17:53 Ответить
Tak jest I Litve NATO vojska nemci i amerikansi.Jesli zalezut snacyt ix bolse nestanet,kak i lukosenka so svojej armijej.Eto zajmiot nebolse 3 casa i ruskije nebudet vmesatsia,kak armeniji bylo
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23.07.2023 18:22 Ответить
Если вагнер спровоцирует нападение на Украину с Беларуси с последующим ответом и примененим ТЯО по Украине, то Беларусь получит скорее всего конвенционный удар возмездия неядерным вооружением НАТО. И соответственно, Украина получит много разного оружия и уже без ограничений в дальности. И американцы могут разместить на территории Европы те вещи, которые Кремль не хотел, чтобы они там находились. И весь мир, в первую очередь кремлевские партнеры Китай и Индия, отвернется от России.
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23.07.2023 18:13 Ответить
Нічого вони не получать, обісране Нато нічого не зробить
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23.07.2023 18:54 Ответить
Неспроста, ох неспроста лука дав притулок вагнеру, щось,таки, незабаром намічається. ЗСУ має бути напоготові
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23.07.2023 18:49 Ответить
Треба дивитись карту розміщення вагнерів.
Судячи з цсього "похід намасквабад" вагнерівців це була репетиція.
Але це не буде похід на Польщу.
Гадаю намічається похід на Київ.
Краще би я помилявся.
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23.07.2023 18:57 Ответить
Якщо не на Київ то десь по Західу,це раші дасть змогу відвлекти частину ЗСУ з контрнаступу та стабілізувати фронти..Прикро, що на випередженя ЗСУ не може вдарити
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23.07.2023 19:05 Ответить
Нарешті тут деякі "дотяпали" елементарні речі. Насамперед:
1.що т.з. "пригожинський бунт" був лише "білою вороною" для лохів, а, насправді - приводом для уведення регулярної російської армії у Білорусію разом з ЯЗ;
2. що ніякі це не "вагнери" (бандити, зеки) а регулярні російські війська;
3.що росія міняє стратегічний напрямок удару, формуючи у Білорусії ударне угрупування для втаки на Україну з Півночі - фактично Північний фронт проти нашої Батьківщини;
4. що для цього обов"язково буде підключена білоруська армія - компактна, добре підготовлена і оснащена, і, на додачу - керована російськими і проросійськими командирами (Лука уже давно не контролює ні свою армію, ні спецслужби);
А тепер продовжуйте співати накшталт, що "це все х-ня", що там "лише кілька тисяч і нема кому воювати", що то бандити і зеки, котрі туди заїхали, щоб лише грабувати горілчані магазини і трахати "олесь", та захищати "тіло царя", що вони воюють на "буханках"... і взагалі - що ми закидаємо їх шапками.
Молимося Богу і надіємося що наші Полководці (Залужний, Наєв, Тарнавський, Сирський та ін.) передбачили і вжили заходів на випадок атаки з Півночі (незалежно від того, що скомандують і скажуть з жОПи ,як це було з Чонгаром, Києвом, Маріуполем...). Підійшов час щоб Армія (а не сиклива продажна камарілья) взяла ситуацію під свій контроль.
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23.07.2023 19:04 Ответить
Нам аж ніяк не потрібен другий фронт, після якого вже можна повністю у всьому розчаровуватись...судячи ще по останнім сьогоднішнім новинам...
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23.07.2023 20:10 Ответить
 
 