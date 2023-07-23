Десятая колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь. КАРТА

Утром 23 июля десятая колонна боевиков из ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі гаюн".

Как отмечается, в колонне, по меньшей мере, 10 единиц техники: КамАЗ, несколько машин-"буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и по меньшей мере 6 фур.

У большинства машин номерные знаки либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "Л/ДНР". Колонну сопровождает белорусская служба ГАИ.

"Интересно, что эта колонна изменила маршрут и, в отличие от предыдущих, прошла не полностью по трассе Р43 и дальше М5, а возле Черикова повернула на Р122 в направлении Могилева и дальше на М8 в направлении Р93 на Бобруйск", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что "вагнеровцы" рвутся наступать на Польшу.

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