Журналіст AFP Ділан Коллінз зазнав поранення під Бахмутом
У результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмуту в понеділок був поранений 35-річний американський відеожурналіст агенції Agence France-Presse Ділан Коллінз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".
У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмуту Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу.
Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він притомний і підтримує зв’язок із колегами.
"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думками з Діланом та його близькими", – заявила директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр.
Зазначається, що Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні.
Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.
Нагадаємо, 9 травня під час російського обстрілу під Бахмутом загинув 32-річний відеожурналіст AFP Арман Сольден.
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