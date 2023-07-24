Журналіст AFP Ділан Коллінз зазнав поранення під Бахмутом

У результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмуту в понеділок був поранений 35-річний американський відеожурналіст агенції Agence France-Presse Ділан Коллінз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".

У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмуту Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу.

Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він притомний і підтримує зв’язок із колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думками з Діланом та його близькими", – заявила директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр.

Зазначається, що Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні.

Також читайте: Міноборони нагадало що заборонено знімати та публікувати у воєнний час. ПЕРЕЛІК

Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, 9 травня під час російського обстрілу під Бахмутом загинув 32-річний відеожурналіст AFP Арман Сольден.