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Новини
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Журналіст AFP Ділан Коллінз зазнав поранення під Бахмутом

ділан,коллінз

У результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмуту в понеділок був поранений 35-річний американський відеожурналіст агенції Agence France-Presse Ділан Коллінз.

Як інформує Цензор.НЕТ,   про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".

У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмуту Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу.

Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він притомний і підтримує зв’язок із колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думками з Діланом та його близькими", – заявила директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр.

Зазначається, що Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні.

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Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, 9 травня під час російського обстрілу під Бахмутом загинув 32-річний відеожурналіст AFP Арман Сольден. 

Автор: 

журналістика (1757) поранення (2801) Бахмут (1560)


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Ну, если он там находился без каски и бронежилета, как на фото, то да..
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24.07.2023 20:18 Відповісти
Якої нести вони шаряться в зоні бойових дій? Так важко хлопцям,а тут ще й вони...Бідні бойові медики,у них без журналюг роботи хвата.
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24.07.2023 20:29 Відповісти
 
 