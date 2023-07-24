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Журналист AFP Дилан Коллинз получил ранение под Бахмутом

ділан,коллінз

В результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута в понедельник был ранен 35-летний американский видеожурналист агентства Agence France-Presse Дилан Коллинз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило само агентство, пишет "Европейская правда".

В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь.

Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Мы мыслями с Диланом и его близкими", – заявила директор AFP в Европе Кристин Буагъяр.

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Отмечается, что Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.

Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 мая во время российских обстрелов под Бахмутом погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Сольден.

Автор: 

журналистика (3292) ранение (3382) Бахмут (1602)


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Ну, если он там находился без каски и бронежилета, как на фото, то да..
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24.07.2023 20:18 Ответить
Якої нести вони шаряться в зоні бойових дій? Так важко хлопцям,а тут ще й вони...Бідні бойові медики,у них без журналюг роботи хвата.
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24.07.2023 20:29 Ответить
 
 