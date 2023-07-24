Порошенко закликав союзників збільшити можливості протиповітряної оборони України
Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав західних союзників збільшити постачання засобів протиповітряної оборони для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Політик наголосив, що російські ракети останні дні обстрілюють українську портову інфраструктуру, яка знаходиться в кількох сотніх метрів від кордону з державою-членом НАТО Румунією.
"Росія демонструє свій терористичний характер. Зараз щоночі ми зазнаємо інтенсивних атак не лише на всю морську інфраструктуру, але й на житлові масиви Одещини. Я народився в Одеській області на Дунаї і точно знаю, що там відбувається. Ви показали православний собор, який був обстріляний крилатою ракетою. Одна людина загинула, 22 поранених цивільних, серед них четверо дітей. Зверніть увагу на те, що від Рені на Дунаї, де російські ракети атакують порт, до кордону з Румунією, країною-членом НАТО, трохи менше 300 метрів", – зазначив Порошенко.
"Росія використовує крилаті ракети дуже близько від кордону з НАТО. Це може спричинити не лише жертви серед мирного населення. Зараз українське зерно годує 400 мільйонів людей у всьому світі. Росія блокує понад 30 мільйонів тон зерна, це шантаж світу голодом. Цей зерновий шантаж і терор Росії є однозначним підтвердженням меседжу Москви: чим гірше, тим ця стратегія краща", – пояснив лідер "ЄС".
"Тому ми зараз просимо суттєво збільшити можливості протиповітряної оборони України, щоб зупинити і захистити принаймні найбільші міста, портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Щоб зробити марними спроби Росії дестабілізувати Україну, дестабілізувати Європу, дестабілізувати світ", – резюмував Порошенко.
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Рашотроллям и подоляшавкам: "ФААААС"!!!!
Напевне, вважає, що формулу Штанмаййєра підписали саме в Мінську, а про зраду в Парижі 09/12.19р. він навіть не думає...
Цифры, которые приводит Politico, выглядят удручающе. Россия наращивает экспорт дронов из Китая, превосходя по этому параметру Украину уже в 30 раз, если верить данным издания. Наращивают и собственное производство. Вопрос не в том, почему они это делают, вопрос - почему так не делает Украина?
Если Россия, находясь по всеми возможными санкциями, умудряется производить много БПЛА и покупать их - почему Украина, у которой режим наибольшего благоприятствования, не собирает дроны в каждом подвале.
Вместо этого слышим реляции, что собираются открыть танковый завод. Какой танковый завод? Это чудовищной масштабности производство. «Уралвагонзавод» - 827 тысяч кв. метров. Как защитить такое? Собирать отверточным методом танки в каком-нибудь бункере? Танки - не автомобили, это невозможно, да и бессмысленно. Дроны - продукт куда более простой и не требует таких вложений и масштабов.
FPV-дрон - вообще проще микроволновки, такие должны штабелями лежать на складе каждой роты. «Шахеды» - вообще примитивное говно, в чем проблема разобрать, скопировать и штамповать их сотнями, чтобы летали беспрерывно, хотя бы над приграничными областями, не давая покоя. Тем более, как уже написал - с запчастями проблем нет.
В РФ нарастили и выпуск боеприпасов. На том же Купянско-Лиманском направлении кроют, не жалея снарядов. А «Укроборонпром» рапортует, что «в июне украинская военная промышленность произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год». Это хитрая математика - если в 2022 году произвели ноль, а в июне 100 (условно пишу), значит увеличили в 100 раз. Но это все тот же ноль при потребностях фронта. Реальных цифр я не нашел.
Время, время, время. Вот самый невосполнимый ресурс, который оплачивается жизнями украинцев.
Ва фсьом вінаватий Парашэнка!
https://www.youtube.com/watch?v=OQnZpdUQltU&t=315s
Відео-презентація звіту відбулася 21 липня.
Сьогодні, 24 липня, представлено текстовий варіант звіту. Дивіться і читайте за вищенаведеною ссиллю.
ЧОТИРИ РОКИ ОПОЗИЦІЇ
Чотири роки тому після проведення ініційованих Зеленським дострокових парламентських виборів, у Верховній раді з'явилася фракція "Європейської Солідарності". Під регіт і глузи президентської монобільшості. Я мабуть, ніколи не зрозумію цієї істеричної агресивності до Петра Порошенка і його прибічників. А тоді вони просто кипіли і вирували.
Чого тільки нам тоді не пророкували?! Нам розповідали що Порошенка і його оточення посадять. Нам просторікували що всі ми розбіжемося і "перевзуємося". Що "Європейська солідарність" розвалиться. Що Порошенко уїде на Захід і залишиться нас із зеленою владою сам на сам. Тощо й тощо.
Минули чотири роки. Жоден з намірів ЗЕкоманди щодо порохоботів, не здійснився. У "Європейській соладірності" не виявилося ЖОДНОЇ "тушки". Ще раз - жодної. Ніхто у парламентській фракції не перебіг до влади, купившись на гроші та солодкі обіцянки. Хоча вже повірте, і намагалися купити, і пропонували багато можливостей. Натомість - посипалася президентська фракція. "Слузі народу" доводиться голосувати спільно з ОПЗЖ та "За майбутнє" та партією Тимошенко. Сил монобільшості бракує. Частина соратників Зеленського тепер викинуті геть - Разумков, Богдан, Рябошапка, Данілюк... І це не межа.
За чотрири роки було зроблено чимало. Саме "Європейська солідарність" організовувала мітинги і протести проти "Формули Штайнмайєра" та намагання влади піти на компроміси з Москвою. Саме "Європейська солідарність" не дозволила замовчати "справу вагнерівців", зірвану операцію з затримання тих злочинців. Саме "Європейська соладірність" зірвала наміри депутатів "Слуги народу", частково відмінити положення Закону про мову. Саме "Європейська солідарність" говорила про корупцію на розпіареному президентському "Великому будівництві", по-факту - урядовій програмаі "Капітальний ремонт доріг 2018-2022 рр", вартість робіт по якій зросла в 3-4 рази. Саме "Європейська Солідарність" виривала з-за грат генерала Марченка, якого силилися посадити за брехливим звинуваченням - а потім Марченко врятував від ворогів Миколаїв.
За чотрири роки була проведена ударна парламентська робота. Командою "ЄС" ініційовано 885 законопроектів, з них самими лише депутатами фракції подані 223, інші в соавторстві з іншими фракціями. З поданих членами фракції законів ухвалено 12, а постанов - 22. З поданих в соавторстві - 101 закон і 112 постанов.
Нагадаю, ми говоримо про фракцію у 27 депутатів, проти якої працює єдина в історії українського парламетну, монобільшість.
А ще була пандемія КОВІД, до якої влада підготувалася так, що прищеплювати Україну почали пізніше за Зімбабве, і Україна досягла смертності "два Іловайська на день". Тоді Петро Порошенко привозив в країну медичне обладнання - і не давав закрити підприємства з пошиву костюмів біозахисту.
А ще було російське вторгнення. 2,5 тисяч партійців ЄвроСолідарності боронять Україну. Армії передано допомоги на 3 мільярди грн. БПЛА "Посейдон" і вантажівки "Лейленд" та "Фоден" армії передають тільки структури пов'язані з Порошенком.
Часи міняються. А гасло ЄвроСолідарності незмінне: АРМІЯ МОВА ВІРА ЄВРОСОЮЗ НАТО. "Нині це вже не гасло, а українська національна ідея" - заявив Петро Порошенко (дивіться відео вище)