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Порошенко закликав союзників збільшити можливості протиповітряної оборони України

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав західних союзників збільшити постачання засобів протиповітряної оборони для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик наголосив, що російські ракети останні дні обстрілюють українську портову інфраструктуру, яка знаходиться в кількох сотніх метрів від кордону з державою-членом НАТО Румунією.

"Росія демонструє свій терористичний характер. Зараз щоночі ми зазнаємо інтенсивних атак не лише на всю морську інфраструктуру, але й на житлові масиви Одещини. Я народився в Одеській області на Дунаї і точно знаю, що там відбувається. Ви показали православний собор, який був обстріляний крилатою ракетою. Одна людина загинула, 22 поранених цивільних, серед них четверо дітей. Зверніть увагу на те, що від Рені на Дунаї, де російські ракети атакують порт, до кордону з Румунією, країною-членом НАТО, трохи менше 300 метрів", – зазначив Порошенко.

"Росія використовує крилаті ракети дуже близько від кордону з НАТО. Це може спричинити не лише жертви серед мирного населення. Зараз українське зерно годує 400 мільйонів людей у всьому світі. Росія блокує понад 30 мільйонів тон зерна, це шантаж світу голодом. Цей зерновий шантаж і терор Росії є однозначним підтвердженням меседжу Москви: чим гірше, тим ця стратегія краща", – пояснив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки важливі, але вони не можуть замінити членство в НАТО, - Порошенко

"Тому ми зараз просимо суттєво збільшити можливості протиповітряної оборони України, щоб зупинити і захистити принаймні найбільші міста, портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Щоб зробити марними спроби Росії дестабілізувати Україну, дестабілізувати Європу, дестабілізувати світ", – резюмував Порошенко.

Автор: 

ППО (3183) Порошенко Петро (15171)


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Топ коментарі
+18
Молодец, Гетьман!!!
Рашотроллям и подоляшавкам: "ФААААС"!!!!
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24.07.2023 20:16
+14
Ти пoплутав,то зеленський зрадив марiyпольців і соледарців,здавши їх росії
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24.07.2023 20:50
+11
наш президент говорит, все как всегда, аргументировано и по делу. не то что шапитмейстер Зеленский, который ему даже в подметки не годится...
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24.07.2023 20:33
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Молодец, Гетьман!!!
Рашотроллям и подоляшавкам: "ФААААС"!!!!
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24.07.2023 20:16 Відповісти
Впервые подоляшавкой работаешь, рашотроллик? Не в курсе что в Украине происходит?
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24.07.2023 20:29 Відповісти
А тобі скумбрії без голови!? 😁
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24.07.2023 20:44 Відповісти
Ты сам хоть что написал??? Где вас таких тупых в подоляшавки берут?
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24.07.2023 20:43 Відповісти
отправьь ему селедки
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24.07.2023 21:13 Відповісти
Ти пoплутав,то зеленський зрадив марiyпольців і соледарців,здавши їх росії
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24.07.2023 20:50 Відповісти
За яку зраду, конкретно, будь ласка?
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24.07.2023 20:56 Відповісти
Що, не хоче відповідати?
Напевне, вважає, що формулу Штанмаййєра підписали саме в Мінську, а про зраду в Парижі 09/12.19р. він навіть не думає...
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24.07.2023 21:16 Відповісти
Таваріщь Валєрій, коби не пауза "Мінської зради", то Львів би вже називали Львоф...
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24.07.2023 21:11 Відповісти
Ви про цю мінську "зраду"?
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24.07.2023 21:43 Відповісти
а чому ти не просиш!А ЗСУ i без патронного завода озброєння з Порохом отримують
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24.07.2023 20:31 Відповісти
Серега, за сколько рублей продаешься? Дай свой телефон, я тебе аж на 3 тыщи фублей пополню счет, не жалко для убогих....
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24.07.2023 20:31 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Цифры, которые приводит Politico, выглядят удручающе. Россия наращивает экспорт дронов из Китая, превосходя по этому параметру Украину уже в 30 раз, если верить данным издания. Наращивают и собственное производство. Вопрос не в том, почему они это делают, вопрос - почему так не делает Украина?

Если Россия, находясь по всеми возможными санкциями, умудряется производить много БПЛА и покупать их - почему Украина, у которой режим наибольшего благоприятствования, не собирает дроны в каждом подвале.

Вместо этого слышим реляции, что собираются открыть танковый завод. Какой танковый завод? Это чудовищной масштабности производство. «Уралвагонзавод» - 827 тысяч кв. метров. Как защитить такое? Собирать отверточным методом танки в каком-нибудь бункере? Танки - не автомобили, это невозможно, да и бессмысленно. Дроны - продукт куда более простой и не требует таких вложений и масштабов.

FPV-дрон - вообще проще микроволновки, такие должны штабелями лежать на складе каждой роты. «Шахеды» - вообще примитивное говно, в чем проблема разобрать, скопировать и штамповать их сотнями, чтобы летали беспрерывно, хотя бы над приграничными областями, не давая покоя. Тем более, как уже написал - с запчастями проблем нет.

В РФ нарастили и выпуск боеприпасов. На том же Купянско-Лиманском направлении кроют, не жалея снарядов. А «Укроборонпром» рапортует, что «в июне украинская военная промышленность произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь 2022 год». Это хитрая математика - если в 2022 году произвели ноль, а в июне 100 (условно пишу), значит увеличили в 100 раз. Но это все тот же ноль при потребностях фронта. Реальных цифр я не нашел.

Время, время, время. Вот самый невосполнимый ресурс, который оплачивается жизнями украинцев.
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24.07.2023 20:18 Відповісти
Ланцетів наклепали --і нищать нашу техніку, яка прийшла з заходу..
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24.07.2023 20:30 Відповісти
Уралвагонзавод в метрах вбив..ще б в міліметрах вказали..8.2 кв км не так й багато..якщо не враховувати, що наші оборонні майданчики що були - наразі склади, маркети, всілякі мінівиробництва..
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24.07.2023 21:07 Відповісти
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24.07.2023 20:21 Відповісти
Дедалі білше Порошенко нарозує повагу. Хоч я особисто був проти його руху.
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24.07.2023 20:22 Відповісти
Таваріщь! Вы нєправы!
Ва фсьом вінаватий Парашэнка!
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24.07.2023 20:24 Відповісти
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24.07.2023 20:25 Відповісти
Шапіто казало, шо фсьо харашо! Юзік знає точно!
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24.07.2023 20:26 Відповісти
ну в ШАПІТО я не сумніваюсь,шо там всьо -харашо. а на полі бою навіть і не дуже-харашо..
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24.07.2023 20:33 Відповісти
Шапіто луччі знаїт!
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24.07.2023 21:14 Відповісти
ні,знищив
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24.07.2023 20:32 Відповісти
Обміняв на "Вайсберг Пикчерс", "грін філмс" та "платінумфільм" Зеленського.
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24.07.2023 20:40 Відповісти
Сарказм.
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24.07.2023 20:41 Відповісти
наш президент говорит, все как всегда, аргументировано и по делу. не то что шапитмейстер Зеленский, который ему даже в подметки не годится...
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24.07.2023 20:33 Відповісти
як бачиш,тобі,валера,слово дали
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24.07.2023 20:52 Відповісти
Я вже зацінив твій рівень української вище. Одразу видно хто ти.
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24.07.2023 21:11 Відповісти
великий накопитель снарядов с 2019 на пианино шпарит, ему вообще снаряды пох
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24.07.2023 21:30 Відповісти
Полігон і Амазон: дайте це послухати Зеленському та Резнікову
https://www.youtube.com/watch?v=OQnZpdUQltU&t=315s
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24.07.2023 20:43 Відповісти
Є світова антиукраїнська змова .Як щоби для США,ЄС,НАТО ,ООН було б важливим.як нагодувати 400 млн людей, то вся портова українська інфраструктура в якій зберігається зерно була б надійно прикрита системами ППО.а прохід кораблів із зерном в Чорному морі , відбувався під конвоєм кораблів НАТО. Очевидно,що Україну, котра входить в десятку виробників зерна у світі, прибирають як конкурента з ринку ,на якому українське зерно замінять зерном рашиста, та інших світових виробників, на тлі падіння продажу рашистом енергоносіїв,черех санкції.
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24.07.2023 20:58 Відповісти
Плюс із ринку металу, добрив і т.д. Все по плану.
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24.07.2023 21:13 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/07/24/armiya-mova-vira-yes-nato-********/ Фракція «Європейська Солідарність» у Верховній Раді в умовах війни і недопущення на провладний телеефір прозвітувала про свою роботу
Відео-презентація звіту відбулася 21 липня.
Сьогодні, 24 липня, представлено текстовий варіант звіту. Дивіться і читайте за вищенаведеною ссиллю.
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24.07.2023 21:14 Відповісти
На 36 млрд. сп*зженных МО гривен можно было купить 2250000 (два миллиона, двести пятьдесят тысяч Мавиков - 3.) Пор***ые, АУ!!!
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24.07.2023 21:16 Відповісти
апазіції нет, парашенка пиарітся
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24.07.2023 21:29 Відповісти
Бачу, що чергові висери подлякової ботви для їх спростування вимагають тут поствити https://t.me/dragonspech/6515 пост блогера і письменника Дмитра Каленчука-Вовнянка, ветерана-воїна ЗСУ, 72-ї бригади, пілота БПЛА , нині інструктора пілотів в учбовому центрі ЗСУ:

ЧОТИРИ РОКИ ОПОЗИЦІЇ

Чотири роки тому після проведення ініційованих Зеленським дострокових парламентських виборів, у Верховній раді з'явилася фракція "Європейської Солідарності". Під регіт і глузи президентської монобільшості. Я мабуть, ніколи не зрозумію цієї істеричної агресивності до Петра Порошенка і його прибічників. А тоді вони просто кипіли і вирували.
Чого тільки нам тоді не пророкували?! Нам розповідали що Порошенка і його оточення посадять. Нам просторікували що всі ми розбіжемося і "перевзуємося". Що "Європейська солідарність" розвалиться. Що Порошенко уїде на Захід і залишиться нас із зеленою владою сам на сам. Тощо й тощо.
Минули чотири роки. Жоден з намірів ЗЕкоманди щодо порохоботів, не здійснився. У "Європейській соладірності" не виявилося ЖОДНОЇ "тушки". Ще раз - жодної. Ніхто у парламентській фракції не перебіг до влади, купившись на гроші та солодкі обіцянки. Хоча вже повірте, і намагалися купити, і пропонували багато можливостей. Натомість - посипалася президентська фракція. "Слузі народу" доводиться голосувати спільно з ОПЗЖ та "За майбутнє" та партією Тимошенко. Сил монобільшості бракує. Частина соратників Зеленського тепер викинуті геть - Разумков, Богдан, Рябошапка, Данілюк... І це не межа.
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24.07.2023 21:40 Відповісти
У ці чотири роки влада си-и-ильно старалася посадити Порошенка. Ударно намагалася. Перебрали все що тільки могли - часи президентства, бізнес, попередню політичну діяльність. Добралися навіть до картин домашньої колекції подружжя Порошенків. Результат - не знайшли НІ ФІГА. Взагалі. Та що там Порошенко? Справа "свинарчуків" через скандал навколо якої Петру Порошенко убивали рейтинг, по факту розвалилася, не дійшовши до суду. Всі інші скандали - так само. Наразі очевидно, тодішня опозиція цинічно брехала про міфічні "злочини Порошенка". Жодна їхня побрехенька не підтвердилася фактами.
За чотрири роки було зроблено чимало. Саме "Європейська солідарність" організовувала мітинги і протести проти "Формули Штайнмайєра" та намагання влади піти на компроміси з Москвою. Саме "Європейська солідарність" не дозволила замовчати "справу вагнерівців", зірвану операцію з затримання тих злочинців. Саме "Європейська соладірність" зірвала наміри депутатів "Слуги народу", частково відмінити положення Закону про мову. Саме "Європейська солідарність" говорила про корупцію на розпіареному президентському "Великому будівництві", по-факту - урядовій програмаі "Капітальний ремонт доріг 2018-2022 рр", вартість робіт по якій зросла в 3-4 рази. Саме "Європейська Солідарність" виривала з-за грат генерала Марченка, якого силилися посадити за брехливим звинуваченням - а потім Марченко врятував від ворогів Миколаїв.
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24.07.2023 21:41 Відповісти
Нарешті. Саме з Петром Порошенком і з депутатами ЄвроСолідарності напередодні вторгнення Росії десятки консультацій і переговорів провели представники Заходу. Прийде час і ми дізнаємося про що там говорили. Так, це як раз тоді коли Зеленський про "травневі шашлики" просторікував.
За чотрири роки була проведена ударна парламентська робота. Командою "ЄС" ініційовано 885 законопроектів, з них самими лише депутатами фракції подані 223, інші в соавторстві з іншими фракціями. З поданих членами фракції законів ухвалено 12, а постанов - 22. З поданих в соавторстві - 101 закон і 112 постанов.
Нагадаю, ми говоримо про фракцію у 27 депутатів, проти якої працює єдина в історії українського парламетну, монобільшість.
А ще була пандемія КОВІД, до якої влада підготувалася так, що прищеплювати Україну почали пізніше за Зімбабве, і Україна досягла смертності "два Іловайська на день". Тоді Петро Порошенко привозив в країну медичне обладнання - і не давав закрити підприємства з пошиву костюмів біозахисту.
А ще було російське вторгнення. 2,5 тисяч партійців ЄвроСолідарності боронять Україну. Армії передано допомоги на 3 мільярди грн. БПЛА "Посейдон" і вантажівки "Лейленд" та "Фоден" армії передають тільки структури пов'язані з Порошенком.
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24.07.2023 21:43 Відповісти


Часи міняються. А гасло ЄвроСолідарності незмінне: АРМІЯ МОВА ВІРА ЄВРОСОЮЗ НАТО. "Нині це вже не гасло, а українська національна ідея" - заявив Петро Порошенко (дивіться відео вище)
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24.07.2023 21:46 Відповісти
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24.07.2023 21:42 Відповісти
 
 