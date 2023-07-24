Порошенко закликав союзників збільшити можливості протиповітряної оборони України

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News закликав західних союзників збільшити постачання засобів протиповітряної оборони для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Політик наголосив, що російські ракети останні дні обстрілюють українську портову інфраструктуру, яка знаходиться в кількох сотніх метрів від кордону з державою-членом НАТО Румунією.

"Росія демонструє свій терористичний характер. Зараз щоночі ми зазнаємо інтенсивних атак не лише на всю морську інфраструктуру, але й на житлові масиви Одещини. Я народився в Одеській області на Дунаї і точно знаю, що там відбувається. Ви показали православний собор, який був обстріляний крилатою ракетою. Одна людина загинула, 22 поранених цивільних, серед них четверо дітей. Зверніть увагу на те, що від Рені на Дунаї, де російські ракети атакують порт, до кордону з Румунією, країною-членом НАТО, трохи менше 300 метрів", – зазначив Порошенко.

"Росія використовує крилаті ракети дуже близько від кордону з НАТО. Це може спричинити не лише жертви серед мирного населення. Зараз українське зерно годує 400 мільйонів людей у всьому світі. Росія блокує понад 30 мільйонів тон зерна, це шантаж світу голодом. Цей зерновий шантаж і терор Росії є однозначним підтвердженням меседжу Москви: чим гірше, тим ця стратегія краща", – пояснив лідер "ЄС".

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"Тому ми зараз просимо суттєво збільшити можливості протиповітряної оборони України, щоб зупинити і захистити принаймні найбільші міста, портову інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Щоб зробити марними спроби Росії дестабілізувати Україну, дестабілізувати Європу, дестабілізувати світ", – резюмував Порошенко.