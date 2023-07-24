Порошенко призвал союзников увеличить возможности противовоздушной обороны Украины

Петр Порошенко в эфире телеканала Sky News призвал западных союзников увеличить поставки средств противовоздушной обороны для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик подчеркнул, что российские ракеты в последние дни обстреливают украинскую портовую инфраструктуру, которая находится в нескольких сотнях метров от границы с государством-членом НАТО Румынией.

"Россия демонстрирует свой террористический характер. Сейчас каждую ночь мы подвергаемся интенсивным атакам не только на всю морскую инфраструктуру, но и на жилые массивы Одесчины. Я родился в Одесской области на Дунае и точно знаю, что там происходит. Вы показали православный собор, который был обстрелян крылатой ракетой. Один человек погиб, 22 раненых гражданских, среди них четверо детей. Обратите внимание, что от Рени на Дунае, где российские ракеты атакуют порт, до границы с Румынией, страной-членом НАТО, чуть меньше 300 метров", – отметил Порошенко.

Читайте также: Боррель об обстрелах украинских портов: РФ использует еду как оружие, ставя под угрозу миллионы людей

"Россия использует крылатые ракеты очень близко от границы с НАТО. Это может повлечь за собой не только жертвы среди мирного населения. Сейчас украинское зерно кормит 400 миллионов человек во всем мире. Россия блокирует более 30 миллионов тонн зерна, это шантаж мира голодом.

"Поэтому мы сейчас просим существенно увеличить возможности противовоздушной обороны Украины, чтобы остановить и защитить, по крайней мере, крупнейшие города, портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Чтобы сделать бесполезными попытки России дестабилизировать Украину, дестабилизировать Европу, дестабилизировать мир", – резюмировал Порошенко.