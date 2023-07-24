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Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині, цілили по полю з пшеницею

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Увечері 24 липня окупанти обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпроперровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні під ворожим ударом – Синельниківщина. Надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів.

Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути... На щастя, минулося й без жертв", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах – без обстрілів. День минув тихо.

Також читайте: Російські загарбники пізно ввечері вдарили по Нікопольському району на Дніпропетровщині, без постраждалих

Автор: 

обстріл (28428) пшениця (223) Дніпропетровська область (3716)


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Отличная подсказка . Надо делать то же .
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24.07.2023 20:37 Відповісти
Боялися, що пшениця нападе першою.
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24.07.2023 20:41 Відповісти
"зерновая сделка" по-кацапськи
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24.07.2023 20:50 Відповісти
У цю гру можна грати удвох. Резнікову, де наші дрони на 1000 км?!!!!!!
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24.07.2023 21:01 Відповісти
Кто там нам рассказивал про плохого путина и хороших русских, великую культуру и добрий народ-освободитель и прочий бред? Где ви, сказочники?
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24.07.2023 22:11 Відповісти
 
 