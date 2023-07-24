Росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині, цілили по полю з пшеницею

Увечері 24 липня окупанти обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпроперровської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні під ворожим ударом – Синельниківщина. Надвечір російська армія вгатила з важкої артилерії. До Великомихайлівської громади прилетіло з десяток снарядів.



Терористи цілили по полю з пшеницею. Вони хочуть залишити нас без врожаю. Дивом пожежі вдалося уникнути... На щастя, минулося й без жертв", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах – без обстрілів. День минув тихо.

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