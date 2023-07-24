РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4780 посетителей онлайн
Новости
1 419 5

Россияне обстреляли Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине, целили по полю с пшеницей

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Вечером 24 июля оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепроперровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня под вражеским ударом – Синельниковщина. К вечеру российская армия ударила из тяжелой артиллерии. В Великомихайловскую громаду прилетело с десяток снарядов.

Террористы целили по полю с пшеницей. Они хотят оставить нас без урожая. Чудом пожара удалось избежать... К счастью, обошлось и без жертв", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах – без обстрелов. День прошел тихо.

Смотрите также: Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО

Автор: 

обстрел (27107) пшеница (61) Днепропетровская область (3943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отличная подсказка . Надо делать то же .
показать весь комментарий
24.07.2023 20:37 Ответить
Боялися, що пшениця нападе першою.
показать весь комментарий
24.07.2023 20:41 Ответить
"зерновая сделка" по-кацапськи
показать весь комментарий
24.07.2023 20:50 Ответить
У цю гру можна грати удвох. Резнікову, де наші дрони на 1000 км?!!!!!!
показать весь комментарий
24.07.2023 21:01 Ответить
Кто там нам рассказивал про плохого путина и хороших русских, великую культуру и добрий народ-освободитель и прочий бред? Где ви, сказочники?
показать весь комментарий
24.07.2023 22:11 Ответить
 
 