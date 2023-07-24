Россияне обстреляли Великомихайловскую громаду на Днепропетровщине, целили по полю с пшеницей

Вечером 24 июля оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду Синельниковского района Днепроперровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня под вражеским ударом – Синельниковщина. К вечеру российская армия ударила из тяжелой артиллерии. В Великомихайловскую громаду прилетело с десяток снарядов.

Террористы целили по полю с пшеницей. Они хотят оставить нас без урожая. Чудом пожара удалось избежать... К счастью, обошлось и без жертв", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах – без обстрелов. День прошел тихо.

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