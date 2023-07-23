Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО

Ночь в Днепропетровской области прошла с вражескими обстрелами. Враг бил дважды из тяжелой артиллерии по Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В последней повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Зацепило легковой автомобиль и линию электропередач.

Специалисты обследуют атакуемые территории. Выясняют, какую еще беду наделали рашисты. Но главное – люди целы", - говорится в сообщении.

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