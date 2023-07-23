РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11095 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
931 2

Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО

Ночь в Днепропетровской области прошла с вражескими обстрелами. Враг бил дважды из тяжелой артиллерии по Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В последней повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Зацепило легковой автомобиль и линию электропередач.

Специалисты обследуют атакуемые территории. Выясняют, какую еще беду наделали рашисты. Но главное – люди целы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть значительные разрушения, - ОВА

Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине 01
Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине 02
Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине 03

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019) Днепропетровская область (3948)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А просто ******** русню называть можно? Ты не обидишься?
показать весь комментарий
23.07.2023 09:59 Ответить
 
 