Ночью россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине. ФОТО
Ночь в Днепропетровской области прошла с вражескими обстрелами. Враг бил дважды из тяжелой артиллерии по Никополю и населенным пунктам Марганецкой громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В последней повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек. Зацепило легковой автомобиль и линию электропередач.
Специалисты обследуют атакуемые территории. Выясняют, какую еще беду наделали рашисты. Но главное – люди целы", - говорится в сообщении.
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Denis #556472
показать весь комментарий23.07.2023 09:59 Ответить Мне нравится 0
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