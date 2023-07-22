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Российские оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть значительные разрушения, - ОВА

кривий,ріг,дніпропетровщина

Оккупанты дважды обстреляли из артиллерии Никопольский район, в частности Марганецкую громаду и Никополь, есть значительные разрушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Сегодня враг дважды ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии попал по Марганецкой громаде и самому Никополю. Городу досталось больше всего", - написал он.

По данным ОВА, повреждено 12 частных домов, 6 хозяйственных построек, теплицу, линии электропередачи. Побиты 3 автомобиля, еще один - уничтожен. Произошел пожар, который пожарные уже потушили.

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Кроме того, сообщил Лысак, "атаковали рашисты и Великомихайловскую громаду Синельниковского района. Повреждена линия электропередачи".

В местах обстрелов обошлось без пострадавших.

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обстрел (26951) Днепропетровская область (3906)


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