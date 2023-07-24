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Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро
Жителі Німеччини протягом 2022 року пожертвували українцям, які постраждали від війни, 1,012 мільярда євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Такі дані отримали за результатами опитування 74 німецьких організацій, що збирають благодійну допомогу. Ця сума враховує тільки грошові пожертви, тоді як багато німців також допомагають українцям гуманітарною допомогою та волонтерствомю
Зазначається, що це рекордна сума пожертв в історії Німеччини, спрямована громадянами країни на допомогу в рамках однієї "надзвичайної ситуації". Попередній рекорд був встановлений у 2004-2005 роках, коли німці зібрали 670 мільйонів євро на допомогу жертвам цунамі в Індійському океані.
Топ коментарі
+18 Чайка Київ
показати весь коментар24.07.2023 22:02
+12 Zynoviy Zenon #568769
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+10 Alik Krass
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Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро
800 мільйонів з них склали кошти та товари на відновлення енергетичної інфраструктури
і тут зє вирішив підвищити тарифи на електрику...
Мешканці(укр) це ПРОЖИВАЮЩИЕ(рос)
Ще будуть питання?
на запоріжжі вкрадено більше як 300 вагонів гуманітарки
у дніпрі - 1000 вагонів
митниця з кордону повідомляла що більше як 300 вагонів задекларованої гуманітарки військовим не дійшло кінцевому отримувачу
але то все таке, про що писалося.
а от з власного досвіду. півтора военні роки у києві. і не отримав ані друзьки з гуманітарки. хоча київ точно отримав її багато. та я не жалкую. хотів був якихось булочок отримати до сніданку ще десь у році 2022, бо чув що дають. якщо хтось памьятає - в центрі тоді були велики проблеми з постачанням їжі до супермаркетів - орки спалили усі склади під києвом.
але подзвонив, та почув, що мені не положено от носити біженцям у метро одяг, килими та воду - положено, а хліба від міста київ - не положено.
і от ця стаття. чесно - я вражений. бо німців добре знаю. тутешніх. вони не самі націоналістичні, бо це кордон з нідерландами. але все ж таки - в них своє життя і закордон їх у більшості цікавить тільки як можливість поїхати у відпустку. нормальні німці. не хароші і не пагані. і тут 1 млрд євро пожертви. респект! думав, буде набагато меньше. але що це для німців? останнього разу коли ятут був багато років тому, писали що німці витратили на новий рік на феєрверки рекордну суму ... 4 млрд євро.
До слова, у Запоріжжі осіли не лише вагони, були ще вантажівки, морські контейнери. Агент НАБУ Шевченко ще повідомляв, що ниточки вели до ОПи. Однак чомусь усе безслідно заглохло, ниточки взяли й обрізали..
Ви правильно написали: "я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль. "
Коменти не дискусія поважних професорів, як вважає всяке ботівське бидло. Ви пишете те, що пам*ятаєте, а вже справа читачів довіряти вам, чи ні.
Бидло з психіатрички №2 цікаве тим, що воно в принципі не заперечує крадіжок митниками та іншими ЗЕлупленими чиновниками, воно заперечує вірність цифр. А як на мене то крадіжка 100 вагонів принципіально не відрізняється від крадіжки 1000. Та й одного досить!
стаття про дніпро та вагони була тут на цензорі. можна глузувати з цього коли хочеться. а от мені не смішно. бо мешканці дніпра отримали рівно стільки гуманітарки, як і я у києві.
https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81 Чорна діра Дніпра: куди зникають тисячі вагонів гуманітарки.
Хайль Шольц!
Дякуємо!
Дякуємо!!
І окремо сто разів дякуємо Бену !
великі справи треба робити разом
Vielen Danke !