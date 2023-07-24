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Новини Допомога Україні
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Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро

німеччина

Жителі Німеччини протягом 2022 року пожертвували українцям, які постраждали від війни, 1,012 мільярда євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Такі дані отримали за результатами опитування 74 німецьких організацій, що збирають благодійну допомогу. Ця сума враховує тільки грошові пожертви, тоді як багато німців також допомагають українцям гуманітарною допомогою та волонтерствомю

Зазначається, що це рекордна сума пожертв в історії Німеччини, спрямована громадянами країни на допомогу в рамках однієї "надзвичайної ситуації". Попередній рекорд був встановлений у 2004-2005 роках, коли німці зібрали 670 мільйонів євро на допомогу жертвам цунамі в Індійському океані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку вторгення до 2027 року видатки Німеччини на зброю для України сягнуть 17 млрд євро

Автор: 

благодійність (569) Німеччина (7349) допомога (8341)


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Топ коментарі
+18
Щиро дякуємо, друзі.
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24.07.2023 22:02
+12
Німці розуміють, що таке нацистська росія! Дякуємо таким громадянам Німеччини!
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24.07.2023 22:03
+10
Многие жилье давали, одежду, и.т.д. Плюс государство за всё платит, обучение, аренда, страховки. Сколько пожилых людей поделало операций. Некоторые ради этого и приезжали. Думаю общая помощь не менее 10 млрд. Всего 1,1 млн. зарегестрировано. Сейчас ОДЕССА ПОЕХАЛА
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24.07.2023 22:06
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жаль, что большинство этих пожертвований скорее всего разворовано
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24.07.2023 21:57 Відповісти
тільки хотів таке ж написати.

Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро
800 мільйонів з них склали кошти та товари на відновлення енергетичної інфраструктури

і тут зє вирішив підвищити тарифи на електрику...
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24.07.2023 22:05 Відповісти
кацапу відніше
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24.07.2023 23:06 Відповісти
ігоре, а вам, виходить, нічого не видно? чи може ви особисто щось отримали? я - тільки вдвічи більші тарифи.
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24.07.2023 23:14 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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24.07.2023 22:02 Відповісти
Німці розуміють, що таке нацистська росія! Дякуємо таким громадянам Німеччини!
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24.07.2023 22:03 Відповісти
Дякуємо друзям, тролів у топку!
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24.07.2023 22:04 Відповісти
Дякую!🤝
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24.07.2023 22:05 Відповісти
Многие жилье давали, одежду, и.т.д. Плюс государство за всё платит, обучение, аренда, страховки. Сколько пожилых людей поделало операций. Некоторые ради этого и приезжали. Думаю общая помощь не менее 10 млрд. Всего 1,1 млн. зарегестрировано. Сейчас ОДЕССА ПОЕХАЛА
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24.07.2023 22:06 Відповісти
Велике -- Дякуємо,
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24.07.2023 22:10 Відповісти
Дякуємо!🇩🇪
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24.07.2023 22:13 Відповісти
Та не жителі, блд, не жителі, *** вашу мать. Мешканці, мешканцями вони називаються українською.
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24.07.2023 22:14 Відповісти
жителі(укр) це жители(рос)
Мешканці(укр) це ПРОЖИВАЮЩИЕ(рос)

Ще будуть питання?
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24.07.2023 22:53 Відповісти
такі знавці. Проти слова "жити", сповідаюсь, нічого не маєте?
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24.07.2023 23:41 Відповісти
сподіваюсь?
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25.07.2023 00:06 Відповісти
Дякуємо німецькому народові!
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24.07.2023 22:14 Відповісти
У 2022р. гуманітарка осідала у Запоріжжі в руках нєкрасовой та її шефа. Можливо хоча б 10% за призначенням дійшло.
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24.07.2023 22:37 Відповісти
вибачаюся, але якщо про гуманітарку, то ось вам таке:
на запоріжжі вкрадено більше як 300 вагонів гуманітарки
у дніпрі - 1000 вагонів
митниця з кордону повідомляла що більше як 300 вагонів задекларованої гуманітарки військовим не дійшло кінцевому отримувачу

але то все таке, про що писалося.

а от з власного досвіду. півтора военні роки у києві. і не отримав ані друзьки з гуманітарки. хоча київ точно отримав її багато. та я не жалкую. хотів був якихось булочок отримати до сніданку ще десь у році 2022, бо чув що дають. якщо хтось памьятає - в центрі тоді були велики проблеми з постачанням їжі до супермаркетів - орки спалили усі склади під києвом.
але подзвонив, та почув, що мені не положено от носити біженцям у метро одяг, килими та воду - положено, а хліба від міста київ - не положено.

і от ця стаття. чесно - я вражений. бо німців добре знаю. тутешніх. вони не самі націоналістичні, бо це кордон з нідерландами. але все ж таки - в них своє життя і закордон їх у більшості цікавить тільки як можливість поїхати у відпустку. нормальні німці. не хароші і не пагані. і тут 1 млрд євро пожертви. респект! думав, буде набагато меньше. але що це для німців? останнього разу коли ятут був багато років тому, писали що німці витратили на новий рік на феєрверки рекордну суму ... 4 млрд євро.
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24.07.2023 22:55 Відповісти
Звідки новина про 1000 вагонів у Дніпрі?
До слова, у Запоріжжі осіли не лише вагони, були ще вантажівки, морські контейнери. Агент НАБУ Шевченко ще повідомляв, що ниточки вели до ОПи. Однак чомусь усе безслідно заглохло, ниточки взяли й обрізали..
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24.07.2023 23:02 Відповісти
це я тут у минулому році читав. на цензорі. зараз не знайду. памьятаю що писали саме про вагони. пошуковик тут - конкретне лайно. що кому треба - ніколи не знайде
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24.07.2023 23:05 Відповісти
і мало того що обрізали. ті четверо що підозрюються так в держвладі запоріжжя і працюють
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24.07.2023 23:10 Відповісти
де посилання на митницю?
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24.07.2023 23:06 Відповісти
лікарня - посилання і митницю послали. прочитайте трохи вище мій допис про пошуковик цензора
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24.07.2023 23:08 Відповісти
так чого згадувати те, на що не можете пред'явити джерело?Це вам вже друга людина зробила зауваження.
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24.07.2023 23:13 Відповісти
як буде ваша добрая ласка - то й пошукайте. в мене не вистачає нервів. через що й перепрошую. та нагадую: я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль.
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24.07.2023 23:17 Відповісти
так може й не було заяви митників? Може то Шарій або канал Звязда папізже?
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24.07.2023 23:18 Відповісти
це бутусов. шарія на дух не переношу. навіть коли його цитують в ом-тв та замилюють пику
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24.07.2023 23:20 Відповісти
Улюблений прийом ботоферм - на всякі коменти нормальних людей одне і те ж "брєхня-я-я, де ваші посилання на істочніки".
Ви правильно написали: "я не вікіпедія, надавати довідки - не мій профіль. "
Коменти не дискусія поважних професорів, як вважає всяке ботівське бидло. Ви пишете те, що пам*ятаєте, а вже справа читачів довіряти вам, чи ні.
Бидло з психіатрички №2 цікаве тим, що воно в принципі не заперечує крадіжок митниками та іншими ЗЕлупленими чиновниками, воно заперечує вірність цифр. А як на мене то крадіжка 100 вагонів принципіально не відрізняється від крадіжки 1000. Та й одного досить!
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25.07.2023 09:38 Відповісти
ти пиши краще 100000 вагонів, чим сташніше брєд, тим швидше повірять
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24.07.2023 23:34 Відповісти
що воно таке за дер, я й гадки не маю. але нехай буде, раз подобається.

стаття про дніпро та вагони була тут на цензорі. можна глузувати з цього коли хочеться. а от мені не смішно. бо мешканці дніпра отримали рівно стільки гуманітарки, як і я у києві.
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24.07.2023 23:51 Відповісти
ось. просто набрав у гуглі про 100 вагонів гуманітарки. дивіться і не кажіть що не бачили. а мені от шкода що в мене такі сусіди - користуватися компьютером вміють тільки для того щоб когось обгавкати

https://www.youtube.com/watch?v=vG8mfwyWWv0&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81 Чорна діра Дніпра: куди зникають тисячі вагонів гуманітарки.
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24.07.2023 23:56 Відповісти
дер, то як? вибачення будуть чи ні?
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25.07.2023 00:07 Відповісти
розумію. не буде. а чого ж? облаяв та й пішов собі. чим не психіатрична лікарня 3?
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25.07.2023 00:51 Відповісти
Хайль Шольц!
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24.07.2023 22:50 Відповісти
це не шольц. це - пересічні мешканці. тут вам вже якогось омбудсмена вітати треба
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24.07.2023 23:03 Відповісти
я буцімто мав на увазі зброю.
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24.07.2023 23:04 Відповісти
шоновна лікарня, стаття про гумдопомогу від німецьких громадян. не про зброю, і не про шольца. про гроші з приватних кишеней ганца та фріца
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24.07.2023 23:07 Відповісти
Поперше, стаття не про гумдопомогу, а виключно про грошові внески - ччитайте зміст уважно. Гумдопомога тут не врахована. І такі да, саме тому нам відправляють зброю, тому що пересічні німці демонструють своїми внесками підтримку політики держави.Тому знову - Хайль Шольц!
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24.07.2023 23:10 Відповісти
та й добре, якщо вам так краще. але як там було? де посилання на шольца?
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24.07.2023 23:19 Відповісти


Хайль Шольц!
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24.07.2023 23:20 Відповісти
Я радий жертвувати Україні. Дякуємо українцям за мужню боротьбу! Це ніколи не забудеться! привіт з Німеччини
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24.07.2023 23:06 Відповісти
щоро дякую. від українця. але теж у німеччині
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24.07.2023 23:09 Відповісти
Дякуємо!
Дякуємо!
Дякуємо!!
І окремо сто разів дякуємо Бену !

великі справи треба робити разом
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24.07.2023 23:11 Відповісти
Перемога буде за нами! Ми ніколи не забудемо тих, хто нам допомагав у тяжку годину!
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24.07.2023 23:22 Відповісти
Щиро дякуємо !
Vielen Danke !
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24.07.2023 23:09 Відповісти
Це великі гроші. Дякуємо.
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24.07.2023 23:09 Відповісти
сьогодні на трасі бачив, - аж задивився!! - розкішний зетрос, тривісний, як technischeshilfe... й ліверну ковбасу амбасадора мельника теж згадав...
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24.07.2023 23:46 Відповісти
 
 