Жителі Німеччини у 2022 році пожертвували на допомогу українцям 1 млрд євро

Жителі Німеччини протягом 2022 року пожертвували українцям, які постраждали від війни, 1,012 мільярда євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Такі дані отримали за результатами опитування 74 німецьких організацій, що збирають благодійну допомогу. Ця сума враховує тільки грошові пожертви, тоді як багато німців також допомагають українцям гуманітарною допомогою та волонтерствомю

Зазначається, що це рекордна сума пожертв в історії Німеччини, спрямована громадянами країни на допомогу в рамках однієї "надзвичайної ситуації". Попередній рекорд був встановлений у 2004-2005 роках, коли німці зібрали 670 мільйонів євро на допомогу жертвам цунамі в Індійському океані.

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