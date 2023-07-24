Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, - Резніков
Український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Очільник оборонного відомства зазначив, що він "не переймається" через ситуацію на фронті, тому що це "помилкове уявлення, ніби кожен контрнаступ має бути швидким".
Міністр також назвав причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача боєприпасів, зокрема артилерійських, а також самих артилерійських систем. Але не тільки це.
"Є питання ППО. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Отже, це війна, а не комп'ютерна гра. Наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз повинен повторити, що головна цінність для нас – це життя наших солдатів", - сказав Резніков.
Говорячи про проблему суцільного мінування російських оборонних позицій, глава Міноборони зазначив, що українським підрозділам доводиться вручну розчищати шляхи через поля.
"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", — сказав Резніков, додавши, що ця активність в різних місцях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким підуть ЗСУ.
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А у нас - "Все идет по плану! Ракет на 2-3 залпа! Крым за 2-3 месяца, к началу лета!" Война вот-вот закончатся, еще 2-3 месяца! А потом будет 2-3 года...
До речі, щось та паскуда притихла - як би не надумала утнути якусь дічь...
як щось бовкне - то раша-змі потім з тим місяц носяться, наче дурень з писаною торбою
Кажуть, пошли дурня Богові молитися, то він собі й голову розвалить.
Є підстави вважати, що так і буде. Наприклад, під час контрнаступу українські війська виграють контрбатарейні бої. На кожну знищену українську артилерійську гармату припадає чотири знищених російських. Всього за місяць з початку наступу Росія втратила більше озброєння і військової техніки (ІСВТ), ніж Україна. "
🤡👾💩
як я це розумію: кража 1,4млрд. на 120 мм міни була лише "першою ластівкою". Зараз ця схема поставлена на поток і працює за графіком.
НІ! Це не шашлики перед війною- це маніпулвання та шантаж горем свого народу!
Это все, что вам нужно знать о логике золотояйцевого, прости Господи, министра обороны.