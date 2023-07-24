Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, - Резніков

Український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Очільник оборонного відомства зазначив, що він "не переймається" через ситуацію на фронті, тому що це "помилкове уявлення, ніби кожен контрнаступ має бути швидким".

Міністр також назвав причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача боєприпасів, зокрема артилерійських, а також самих артилерійських систем. Але не тільки це.

"Є питання ППО. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Отже, це війна, а не комп'ютерна гра. Наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз повинен повторити, що головна цінність для нас – це життя наших солдатів", - сказав Резніков.

Читайте: На південному фронті ЗСУ за час наступу визволили понад 192 кв. км території, - Міноборони

Говорячи про проблему суцільного мінування російських оборонних позицій, глава Міноборони зазначив, що українським підрозділам доводиться вручну розчищати шляхи через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", — сказав Резніков, додавши, що ця активність в різних місцях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким підуть ЗСУ.