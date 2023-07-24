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Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, - Резніков

зсу

Український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Очільник оборонного відомства зазначив, що він "не переймається" через ситуацію на фронті, тому що це "помилкове уявлення, ніби кожен контрнаступ має бути швидким".

Міністр також назвав причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача боєприпасів, зокрема артилерійських, а також самих артилерійських систем. Але не тільки це.

"Є питання ППО. Питання в тому, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Отже, це війна, а не комп'ютерна гра. Наші генерали, наші командири бачать реальну ситуацію на полі бою. І ще раз повинен повторити, що головна цінність для нас – це життя наших солдатів", - сказав Резніков.

Читайте: На південному фронті ЗСУ за час наступу визволили понад 192 кв. км території, - Міноборони

Говорячи про проблему суцільного мінування російських оборонних позицій, глава Міноборони зазначив, що українським підрозділам доводиться вручну розчищати шляхи через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", — сказав Резніков, додавши, що ця активність в різних місцях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким підуть ЗСУ.

Автор: 

Резніков Олексій (1446) контрнаступ (435) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+37
Хто створив цей графік? Людина, яка абсолютно нічого не знає про контрнаступ?
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24.07.2023 22:52
+37
Відстає, але все за планом. Резніков, сам-то зрозумів яку куйню ти верзеш?
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24.07.2023 22:57
+36
Це не міністр оборони, а якійсь фрік.
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24.07.2023 22:56
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а кто об этом трындел конкретно? приведи цитаты? одни ЗЕ министры балаболы - всякие ублюдки арестовичи будановы и подоляки
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25.07.2023 02:34 Відповісти
Чудовий міністр оборони (чМО) Резніков... І цього тіпа НАБУ не трусить, СБУ/ДБР ті походу в долі...
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24.07.2023 23:31 Відповісти
З уйобка та зрадника баканова , зробили адвоката, щоб ніхто без дозволу генпрокурора не міг розслідувати щось про його дії. Про яйцекрада взагалі мови нема, поки шашличник буде при владі йому нічого не загрожує.
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24.07.2023 23:41 Відповісти
Это мне напоминает пропаганду РФ... "Киев за 3 дня. Все идет по плану"!

А у нас - "Все идет по плану! Ракет на 2-3 залпа! Крым за 2-3 месяца, к началу лета!" Война вот-вот закончатся, еще 2-3 месяца! А потом будет 2-3 года...
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24.07.2023 23:35 Відповісти
арестовича забули. "то всьо на 2-3 тиджні. точно вам кажу. мені шпійон фейгін передав"
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24.07.2023 23:45 Відповісти
З мови зняли!
До речі, щось та паскуда притихла - як би не надумала утнути якусь дічь...
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25.07.2023 01:19 Відповісти
та постійно "утнуває" у фейгіна чи в тоєї "не такої руської" - латиніної.

як щось бовкне - то раша-змі потім з тим місяц носяться, наче дурень з писаною торбою
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25.07.2023 01:27 Відповісти

Кажуть, пошли дурня Богові молитися, то він собі й голову розвалить.
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25.07.2023 02:11 Відповісти
зачем ты пишешь через гугл переводчик ? не мучай мову - пиши на своем кацапаском
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25.07.2023 02:36 Відповісти
Ваш комент влучний, як стріла з цибулі Робін Гуда.
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25.07.2023 03:00 Відповісти
арестович никакой не украинец - а скорее наоборот враг народа - консерва кремлевская
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25.07.2023 02:35 Відповісти
дякую, кеп!
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25.07.2023 08:00 Відповісти
"Чи може Україна розраховувати на успішний наступ? У всіх підручниках з військової справи написано, і цілком правильно, що атакуюча сторона повинна в два-три рази перевершувати захисника. Але в підручниках військової історії є чимало прикладів того, як найсильніша сторона зазнавала поразки від ворога, який мав менші сили. Адже крім арифметичного балансу сил велике значення мають і інші фактори перемоги або поразки: мистецтво воєначальників, морально-психологічний стан військ, своєчасне і повне отримання інформації про противника, вміння зосереджувати сили і засоби на вирішальних напрямках і напрямках ........"
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24.07.2023 23:35 Відповісти
"Український наступ почнеться всерйоз тоді, коли і якщо командування Збройних сил України вважатиме, що шанси на успіх помітно більше, ніж ймовірність провалу.

Є підстави вважати, що так і буде. Наприклад, під час контрнаступу українські війська виграють контрбатарейні бої. На кожну знищену українську артилерійську гармату припадає чотири знищених російських. Всього за місяць з початку наступу Росія втратила більше озброєння і військової техніки (ІСВТ), ніж Україна. "
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24.07.2023 23:43 Відповісти
Що війна не компютерна гра ,потрібно було думати перед початком війни. Адвокат мабуть цього не знав.
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24.07.2023 23:37 Відповісти
У полудурка-злодія й графік є....
🤡👾💩
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24.07.2023 23:40 Відповісти
одягни цебер з помиями на свою голову та йди похмелись
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24.07.2023 23:44 Відповісти
Це посадка до в'язниці пана Резнікова відстає від графіка но за планом обов'язково буде.
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24.07.2023 23:44 Відповісти
яйце по 17, сподіваюся, це - не план твого дєрьмака?!
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24.07.2023 23:48 Відповісти
Ещё один "все идет по плану"?
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24.07.2023 23:52 Відповісти
Хорошо что у нас министр с яйцами, золотыми
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24.07.2023 23:52 Відповісти
Гнида!!! Якби ти витрачав кошти не на золоті яйця, не виводив кошти в офшори і не крав, а витрачав на потреби ЗСУ, то генерал Залужний , вже б загорав в Українському Криму!
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24.07.2023 23:53 Відповісти
"...причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача ***********, зокрема артилерійських",-
як я це розумію: кража 1,4млрд. на 120 мм міни була лише "першою ластівкою". Зараз ця схема поставлена на поток і працює за графіком.
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25.07.2023 00:01 Відповісти
по суті цей їбанько цією фразою розписався в своїй повній профнепридатності,адже забезпечення ЗСУ,це його пряма функція...
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25.07.2023 00:05 Відповісти
У Рєзнікова і так невеликий і слабкий розум відстає від власного язика. І з цим щось треба робити.
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25.07.2023 00:14 Відповісти
НЕ применшуйте здібності ДИЯВОЛА!
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25.07.2023 00:20 Відповісти
Рєзніков - диявол? 🤔 Ви жартуєте? 😊 Навіть пуіин не є дияволом, а лише його прислугою.
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25.07.2023 00:41 Відповісти
Я не віруюча в бога, тому "диявольщина" - це просто спосіб вигаданим страшним образом змалювати цю мерзоту. Він не дурень -він дуже хитра винахідлива мерзота . Як він після першого розслідування з мародерством поїхав й спокійно чіплявся до Остіна в обійми на Рамштайні , а потім знову й знову й знову ... Уявляєте рівень цєї гидотної безсоромності ПРАВОЗАХИСНИКА ГУМАНІТАРІЯ - НЕМАЄ СЛІВ!!!
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25.07.2023 02:34 Відповісти
ВЛАДА ПРАГНЕ ЦЬОГОРІЧ ВИЙТИ НА ПОЧАТОК ПЕРЕГОВОРІВ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ЄС - ЗЕЛЕНСЬКИЙ- без коментарів .
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25.07.2023 00:29 Відповісти
Влада планувала шашлики на 9 травня 2022 року. Ці плани теж озвучував Зєлєнскій у відомому відеозверненні. І що?
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25.07.2023 00:43 Відповісти
ПРАГНЕ- ключове слово , воно вже не обіцяє, воно ПРАГНЕ клянчить клянчить й клянчить - пожалійте українців, візьміть мене з Міністром Мародером, з завхозм неконституційновсевладним , з усіє шайкою депутатської гнилі у ВР, з інформМарафетом Єрмака , з героєм Червінським у темніці а крадіями на заствах на свободі...
НІ! Це не шашлики перед війною- це маніпулвання та шантаж горем свого народу!
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25.07.2023 01:07 Відповісти
😊 Можу Вас запевнити, що Рєзніков і згаданий Вами завгосп не прагнуть у ЄС і у звичномв мирному житті не прагнули б і у НАТО. Але їм дуже хочеться зберегти владу. А рейтинги зароьити можна лише на риториці про прагнення в ці структури. А фактично їхні прагнення - це Китай.
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25.07.2023 01:22 Відповісти
Пишу про це не раз- - ЇМ НЕ ПОТРІБЕН КІНЕЦЬ ВІЙНИ - бо це розплата за все !Тому й гопничають, тому й Пристайка викидають , тому й мародерничають, а людям відосики з грою вже без "фідбеку "- вони це вже відчувають , й все більше займаються "галімим гонєвом"
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25.07.2023 02:25 Відповісти
Рашизм это раковая опухоль земли - раковую опухоль не залечивают, ее вырезают. Уже залечивали не раз со времен "ваньки грозного" и каждые 100 лет эта тварь восстанавливается и продолжает свою гнусную работу - геноцид, террор, репрессии, войны против человечества, а особенно против Украины. Освободить территории недостаточно - Помойку нужно вырезать, колоть на молекулы без возможности на восстановление.
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25.07.2023 00:59 Відповісти
Чистити помойку все ж з себе починати
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25.07.2023 02:26 Відповісти
ленку зеленскую послицею в БРИТАНИЮ ---пристайка послом в гондурас чтобы забыл слово САРКАЗМ в сторону зеленоликого , самого зеленого из всех зеленых во ВСЕЛЕННОЙ
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25.07.2023 06:35 Відповісти
Краще ти б закрив пельку. Слава ЗСУ!
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25.07.2023 01:16 Відповісти
Чай не только холодный, но и горячий…
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25.07.2023 04:17 Відповісти
Нерухомість твоєї родини, падло, за кордоном, теж за планом скуповується?
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25.07.2023 05:43 Відповісти
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25.07.2023 06:06 Відповісти
А яйца на сковороду и под сладкие звуки барабана, да Резников?
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25.07.2023 07:50 Відповісти
Як взагалі ця особа (брехун,злодій,ворог України ) протримався на роботі, отримував зарплатню, сприяв розкраданню коштів,не зтворив жодного військового заводу...він на кого працював ???Чому йому повинні подавати руки наші партнери? ...зате ,що воно озолотилось на оборутках від їхньої допомоги ?? Чому він ще не в СІЗо ??
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25.07.2023 07:58 Відповісти
Слуги - це герої розмовного жанру. Двома словами - піар аси.
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25.07.2023 12:42 Відповісти
Контрнаступ отстает от графика, но идет по плану, даже немного опережая расписание.

Это все, что вам нужно знать о логике золотояйцевого, прости Господи, министра обороны.
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25.07.2023 13:17 Відповісти
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