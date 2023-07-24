Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, - Резников
Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Глава военного ведомства отметил, что он "не беспокоится" по поводу ситуации на фронте, потому что это "ошибочное представление, будто каждое контрнаступление должно быть быстрым".
Министр также назвал причины, замедляющие общий темп украинского контрнаступления – нехватка боеприпасов, в том числе артиллерийских, а также самих артиллерийских систем. Но не только это.
"Есть вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия фронта. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат", - сказал Резников.
Говоря о проблеме сплошного минирования российских оборонных позиций, глава Минобороны отметил, что украинским подразделениям приходится вручную расчищать пути через поля.
"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — сказал Резников, добавив, что эта активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдут ВСУ.
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А у нас - "Все идет по плану! Ракет на 2-3 залпа! Крым за 2-3 месяца, к началу лета!" Война вот-вот закончатся, еще 2-3 месяца! А потом будет 2-3 года...
До речі, щось та паскуда притихла - як би не надумала утнути якусь дічь...
як щось бовкне - то раша-змі потім з тим місяц носяться, наче дурень з писаною торбою
Кажуть, пошли дурня Богові молитися, то він собі й голову розвалить.
Є підстави вважати, що так і буде. Наприклад, під час контрнаступу українські війська виграють контрбатарейні бої. На кожну знищену українську артилерійську гармату припадає чотири знищених російських. Всього за місяць з початку наступу Росія втратила більше озброєння і військової техніки (ІСВТ), ніж Україна. "
🤡👾💩
як я це розумію: кража 1,4млрд. на 120 мм міни була лише "першою ластівкою". Зараз ця схема поставлена на поток і працює за графіком.
НІ! Це не шашлики перед війною- це маніпулвання та шантаж горем свого народу!
Это все, что вам нужно знать о логике золотояйцевого, прости Господи, министра обороны.