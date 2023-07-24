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Новости Война
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Контрнаступление отстает от графика, но идет по плану, - Резников

зсу

Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет согласно плану.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Глава военного ведомства отметил, что он "не беспокоится" по поводу ситуации на фронте, потому что это "ошибочное представление, будто каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Министр также назвал причины, замедляющие общий темп украинского контрнаступления – нехватка боеприпасов, в том числе артиллерийских, а также самих артиллерийских систем. Но не только это.

"Есть вопрос ПВО. Вопрос в том, что у нас также очень длинная линия фронта. И против нас большое количество врагов. Так что это война, а не компьютерная игра. Наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя. И еще раз должен повторить, что главная ценность для нас – это жизнь наших солдат", - сказал Резников.

Читайте также: Украина начала контрнаступление позже, чтобы накопить достаточно боеприпасов и техники, - Зеленский

Говоря о проблеме сплошного минирования российских оборонных позиций, глава Минобороны отметил, что украинским подразделениям приходится вручную расчищать пути через поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", — сказал Резников, добавив, что эта активность в разных местах запутает россиян в отношении основного направления, по которому пойдут ВСУ.

Автор: 

Резников Алексей (1170) контрнаступление (353) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+37
Хто створив цей графік? Людина, яка абсолютно нічого не знає про контрнаступ?
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24.07.2023 22:52
+37
Відстає, але все за планом. Резніков, сам-то зрозумів яку куйню ти верзеш?
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24.07.2023 22:57
+36
Це не міністр оборони, а якійсь фрік.
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24.07.2023 22:56
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а кто об этом трындел конкретно? приведи цитаты? одни ЗЕ министры балаболы - всякие ублюдки арестовичи будановы и подоляки
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25.07.2023 02:34 Ответить
Чудовий міністр оборони (чМО) Резніков... І цього тіпа НАБУ не трусить, СБУ/ДБР ті походу в долі...
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24.07.2023 23:31 Ответить
З уйобка та зрадника баканова , зробили адвоката, щоб ніхто без дозволу генпрокурора не міг розслідувати щось про його дії. Про яйцекрада взагалі мови нема, поки шашличник буде при владі йому нічого не загрожує.
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24.07.2023 23:41 Ответить
Это мне напоминает пропаганду РФ... "Киев за 3 дня. Все идет по плану"!

А у нас - "Все идет по плану! Ракет на 2-3 залпа! Крым за 2-3 месяца, к началу лета!" Война вот-вот закончатся, еще 2-3 месяца! А потом будет 2-3 года...
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24.07.2023 23:35 Ответить
арестовича забули. "то всьо на 2-3 тиджні. точно вам кажу. мені шпійон фейгін передав"
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24.07.2023 23:45 Ответить
З мови зняли!
До речі, щось та паскуда притихла - як би не надумала утнути якусь дічь...
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25.07.2023 01:19 Ответить
та постійно "утнуває" у фейгіна чи в тоєї "не такої руської" - латиніної.

як щось бовкне - то раша-змі потім з тим місяц носяться, наче дурень з писаною торбою
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25.07.2023 01:27 Ответить

Кажуть, пошли дурня Богові молитися, то він собі й голову розвалить.
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25.07.2023 02:11 Ответить
зачем ты пишешь через гугл переводчик ? не мучай мову - пиши на своем кацапаском
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25.07.2023 02:36 Ответить
Ваш комент влучний, як стріла з цибулі Робін Гуда.
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25.07.2023 03:00 Ответить
арестович никакой не украинец - а скорее наоборот враг народа - консерва кремлевская
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25.07.2023 02:35 Ответить
дякую, кеп!
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25.07.2023 08:00 Ответить
"Чи може Україна розраховувати на успішний наступ? У всіх підручниках з військової справи написано, і цілком правильно, що атакуюча сторона повинна в два-три рази перевершувати захисника. Але в підручниках військової історії є чимало прикладів того, як найсильніша сторона зазнавала поразки від ворога, який мав менші сили. Адже крім арифметичного балансу сил велике значення мають і інші фактори перемоги або поразки: мистецтво воєначальників, морально-психологічний стан військ, своєчасне і повне отримання інформації про противника, вміння зосереджувати сили і засоби на вирішальних напрямках і напрямках ........"
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24.07.2023 23:35 Ответить
"Український наступ почнеться всерйоз тоді, коли і якщо командування Збройних сил України вважатиме, що шанси на успіх помітно більше, ніж ймовірність провалу.

Є підстави вважати, що так і буде. Наприклад, під час контрнаступу українські війська виграють контрбатарейні бої. На кожну знищену українську артилерійську гармату припадає чотири знищених російських. Всього за місяць з початку наступу Росія втратила більше озброєння і військової техніки (ІСВТ), ніж Україна. "
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24.07.2023 23:43 Ответить
Що війна не компютерна гра ,потрібно було думати перед початком війни. Адвокат мабуть цього не знав.
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24.07.2023 23:37 Ответить
У полудурка-злодія й графік є....
🤡👾💩
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24.07.2023 23:40 Ответить
одягни цебер з помиями на свою голову та йди похмелись
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24.07.2023 23:44 Ответить
Це посадка до в'язниці пана Резнікова відстає від графіка но за планом обов'язково буде.
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24.07.2023 23:44 Ответить
яйце по 17, сподіваюся, це - не план твого дєрьмака?!
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24.07.2023 23:48 Ответить
Ещё один "все идет по плану"?
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24.07.2023 23:52 Ответить
Хорошо что у нас министр с яйцами, золотыми
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24.07.2023 23:52 Ответить
Гнида!!! Якби ти витрачав кошти не на золоті яйця, не виводив кошти в офшори і не крав, а витрачав на потреби ЗСУ, то генерал Залужний , вже б загорав в Українському Криму!
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24.07.2023 23:53 Ответить
"...причини, що уповільнюють загальний темп українського контрнаступу - нестача ***********, зокрема артилерійських",-
як я це розумію: кража 1,4млрд. на 120 мм міни була лише "першою ластівкою". Зараз ця схема поставлена на поток і працює за графіком.
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25.07.2023 00:01 Ответить
по суті цей їбанько цією фразою розписався в своїй повній профнепридатності,адже забезпечення ЗСУ,це його пряма функція...
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25.07.2023 00:05 Ответить
У Рєзнікова і так невеликий і слабкий розум відстає від власного язика. І з цим щось треба робити.
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25.07.2023 00:14 Ответить
НЕ применшуйте здібності ДИЯВОЛА!
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25.07.2023 00:20 Ответить
Рєзніков - диявол? 🤔 Ви жартуєте? 😊 Навіть пуіин не є дияволом, а лише його прислугою.
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25.07.2023 00:41 Ответить
Я не віруюча в бога, тому "диявольщина" - це просто спосіб вигаданим страшним образом змалювати цю мерзоту. Він не дурень -він дуже хитра винахідлива мерзота . Як він після першого розслідування з мародерством поїхав й спокійно чіплявся до Остіна в обійми на Рамштайні , а потім знову й знову й знову ... Уявляєте рівень цєї гидотної безсоромності ПРАВОЗАХИСНИКА ГУМАНІТАРІЯ - НЕМАЄ СЛІВ!!!
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25.07.2023 02:34 Ответить
ВЛАДА ПРАГНЕ ЦЬОГОРІЧ ВИЙТИ НА ПОЧАТОК ПЕРЕГОВОРІВ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ЄС - ЗЕЛЕНСЬКИЙ- без коментарів .
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25.07.2023 00:29 Ответить
Влада планувала шашлики на 9 травня 2022 року. Ці плани теж озвучував Зєлєнскій у відомому відеозверненні. І що?
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25.07.2023 00:43 Ответить
ПРАГНЕ- ключове слово , воно вже не обіцяє, воно ПРАГНЕ клянчить клянчить й клянчить - пожалійте українців, візьміть мене з Міністром Мародером, з завхозм неконституційновсевладним , з усіє шайкою депутатської гнилі у ВР, з інформМарафетом Єрмака , з героєм Червінським у темніці а крадіями на заствах на свободі...
НІ! Це не шашлики перед війною- це маніпулвання та шантаж горем свого народу!
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25.07.2023 01:07 Ответить
😊 Можу Вас запевнити, що Рєзніков і згаданий Вами завгосп не прагнуть у ЄС і у звичномв мирному житті не прагнули б і у НАТО. Але їм дуже хочеться зберегти владу. А рейтинги зароьити можна лише на риториці про прагнення в ці структури. А фактично їхні прагнення - це Китай.
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25.07.2023 01:22 Ответить
Пишу про це не раз- - ЇМ НЕ ПОТРІБЕН КІНЕЦЬ ВІЙНИ - бо це розплата за все !Тому й гопничають, тому й Пристайка викидають , тому й мародерничають, а людям відосики з грою вже без "фідбеку "- вони це вже відчувають , й все більше займаються "галімим гонєвом"
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25.07.2023 02:25 Ответить
Рашизм это раковая опухоль земли - раковую опухоль не залечивают, ее вырезают. Уже залечивали не раз со времен "ваньки грозного" и каждые 100 лет эта тварь восстанавливается и продолжает свою гнусную работу - геноцид, террор, репрессии, войны против человечества, а особенно против Украины. Освободить территории недостаточно - Помойку нужно вырезать, колоть на молекулы без возможности на восстановление.
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25.07.2023 00:59 Ответить
Чистити помойку все ж з себе починати
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25.07.2023 02:26 Ответить
ленку зеленскую послицею в БРИТАНИЮ ---пристайка послом в гондурас чтобы забыл слово САРКАЗМ в сторону зеленоликого , самого зеленого из всех зеленых во ВСЕЛЕННОЙ
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25.07.2023 06:35 Ответить
Краще ти б закрив пельку. Слава ЗСУ!
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25.07.2023 01:16 Ответить
Чай не только холодный, но и горячий…
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25.07.2023 04:17 Ответить
Нерухомість твоєї родини, падло, за кордоном, теж за планом скуповується?
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25.07.2023 05:43 Ответить
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25.07.2023 06:06 Ответить
А яйца на сковороду и под сладкие звуки барабана, да Резников?
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25.07.2023 07:50 Ответить
Як взагалі ця особа (брехун,злодій,ворог України ) протримався на роботі, отримував зарплатню, сприяв розкраданню коштів,не зтворив жодного військового заводу...він на кого працював ???Чому йому повинні подавати руки наші партнери? ...зате ,що воно озолотилось на оборутках від їхньої допомоги ?? Чому він ще не в СІЗо ??
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25.07.2023 07:58 Ответить
Слуги - це герої розмовного жанру. Двома словами - піар аси.
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25.07.2023 12:42 Ответить
Контрнаступ отстает от графика, но идет по плану, даже немного опережая расписание.

Это все, что вам нужно знать о логике золотояйцевого, прости Господи, министра обороны.
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25.07.2023 13:17 Ответить
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