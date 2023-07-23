Украина начала контрнаступление позже, чтобы накопить достаточно боеприпасов и техники, - Зеленский
Украина начала контрнаступление летом, потому что весной ВСУ еще не имели достаточно боеприпасов, западного оружия и военных, которые были бы научены им пользоваться.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У нас были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины. Но все-таки мы начали. И это важно", - сказал Зеленский.
Он также объяснил, что из-за задержки контрнаступления российские военные использовали время для минирования прифронтовых территорий и строительства нескольких линий обороны. По словам Зеленского, именно это замедляет контрнаступление.
"Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы также хотим. Но вопрос в цене... этой победы. Поэтому не будем бросать людей под танки буквально. Давайте планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики, наша разведка", - подытожил Зеленский.
Недавно он также заявлял, что вскоре украинское контрнаступление будет "набирать обороты".
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Коли Ви проживете трохи...навчитеся аналізувати і думати... то може щось і зрозумієте. Люди в більшості не здатні до такого процесу. І як казав Шарль Де Голль... всі зміни у державах робить РОЗУМНА МЕНШІСТЬ!! Політичну зрілість нашого стада Ви побачили навесні 2019... Тому всі негативні вислови про Пороха.. це банальна неспроможність думати і аналізувати. У більшості ЗОВСІМ!!! Не йдіть до цього стада... Почніть думати та аналізувати.... Самий кращий телевізор... це Ваш мозок... Але сьогодні він у Вас не працює на Вас ..а ТРАНСЛЮЄ .....чиєсь....)))
Я завжди слухав і поважав Еспресо зараз там теж якось забагато зради, не притаманно на Прямий взагалі краще не заходити бо як кілька раз послухав й даже в мене потім була невелика депресія, прчали руки опускатися, серйозно там наче дементори сидять. А в марафоні, навпаки все добре, все прекрасно. Це дві крайності...
Хоча я ж кажу, я слухаю багато кого і читаю дуже багато різних матеріалів але висновки роблю сам спираючись на націоналістичне підгрунтя й власні уявлення та категорії.
Я взагалі нікого не поливаю і не обзиваю, мене так не виховували, як ви бачите я наиагаюсь бути максимально толерантним. Я ніколи не казав що Порох фоткається а потім забирає, як ви висловилися, нехай носить зрештою тепер це наша робота допомагати хлопцям всім чим можна. У нас в університеті наприклад, вся степендія йде одразу на Збройні Сили, я навіть не перевіряю баланс. Те саме з магістерською. Побачимо як в аспірантурі буде бо це вже як би степендія на наукову діяльність. Але те що робить ЄС і Порошенко явно піар, причому не за свої кошти, а за рахунок інших людей, наскільки я розумію це його фонд Спава Громад на який скидаються ті хто хоче. Може він й вкладає якісь кошти але це сто процентів не всі його гроші. А от Чмут і його фонд Повернись живим не особливо помітні, просто по тихому роблять свою роботу. Те що я чув у Фронтовій поплаві лише на забезпечення ТРО пішли 2 млрд здається гривень і ще стілки ж на підготовку Українського наступу. Такі справи.
І як вміло... ти мовчиш про зелених!! За Маркуса мені буде соромно..і я буду вибачатися? Та ні один порядний військовий не стане ручкатися з чотириждиухилянтом і відвертим дурнем. Може тобі не відомі протистояння нашого Генштабу з зеленою сворою? Може ти не знаєш..яке дике бажання у зеленого задвинути Залужного і його команду? Коли ти зрозумієш.. що хоче той же Маркус і з якою ціллю він там лазить... тобі соромно стане зовсім згадувати слово **патриотизм**. Але мені здається ..що я спілкуюсь з деревом.....))) А може вистачить сил написати своє ставлення до сьогоднішнього керівника держави. Бо мовчання підказує...що тут смердить зеленою поганью по повній..)))
Я нікого не вибравдовую, я просто не хочу збільшення розколу, не хочу повторення 1919 року й долі УНР, навіщо знову ставати на одні й ті же граблі, щоб потім ми на заході знову в лісах відстрілювали фсб і розгвардію.
Хочете поговорити про корупцію, давайте я скажу словами націоналіста, опустимо мою думку те що гроші найбільше зло і все таке, про те що треба думати про посткапіталістичний світ, це все моделі й теорії. Я скажу те що сказав Карась: ''ви записуйте, тільки не фантазії і домисли, а документуйте реальні факти, збирайти докази, пишіть в прокуратуру поштовхайтеся з ментами, які вас не пустять в урядовий квартал, посидіть в обізяннику подумайте підіть ще раз й щоб потім коли ми повернемося ви не скиглили й не жалілися а показали нам скільки раз ви писали в прокуратуру і на кого, імена, суми, все що нам треба знати. Й ми розберемося по любому.'' Якось так і ще одна-дві ідеї, барати хабарників й корупціонерів й відправляти в штрафбати, поля розміновувати, ви ж цього хотіли думки почути. Бачите, які націоналісти радикали. Чи що ви хотіли. Або остання пропозиція, відправити альфу, реальну спецуру до таких суддів, воєнкомів, чиновників влаштувати жорстке затримання, він буде чинити опір, ой... був застрелений в результаті. Яка біда, горе, давайте поплачемо... і ще два три такі випадки, якщо корупціонери будуть знати що все по справжньому і ніхто з нима цяцькатися не буде тоді й руки не свербітимуть вкрасти. Це його слова не мої, хоча бувають моменти коли я з ним погоджуюся.
Цього ви хотіли почути від націоналістів?!
Ці люди не змогли вибороти для нас незалежність і державність! Так ...Вони мріяли і боролися! Ми не мріяли..і боротися не збиралися!! Незалежність нам впала з неба у 1991 році... і в перший день..ми почали її просирати по повній!!! Вибрало бидло Кравчука... бо бачило націоналіста і бандерівця..Чорновола... Потім нічого не зрозумівши... Кучму..а не того ж Чорновола... А далі понеслося... День..ніч...День... і прірва у владі Зеленського!!! То хто владу віддав олігархам? Хто вибирав Януковичей..Кучм..і Зеленських? Потенційні ідіоти ..у яких крім патриотичного вереску нема ні грама розуму.
З чого почалося наше спілкування? Тільки не кажіть, що якби був порошенко, то ми б уже в москві були чи крим звільнили, або тим більше донецьк і луганськ! Даже не заїкайтеся.
От з цього недолугого і відверто дурнуватого Вашого спічу. То про що з тобою можна говорити..коли повна пустота ....
І що я не так сказав. Був би заморожений конфлікт, десятиліттями а хлопці, ті ж націоналісти й добровольці, бо хто ж ще піде, гинули б від снайперів й артообстрілів а лінія б не рухалася. То чим це краще. Зараз хоч триває Український наступ і в нас є шанс.
Як казав ярош, якщо прийдуть ми їх усіх тут просто перестріляємо.
І я вам відповім чому не пішли далі, бо не були готові, просто вони ще не були готові а ті відставні фсбешники й бандюки, їх наші хлопці добряче потрепали. Можу вам нагадати, як азовці і дніпро-1 іноді просто футбольні ******** вигнали сепарів з Маріуполя. Це ж не порошенка заслуга, правда?
І я не розумію й ніяк не можу прийняти бо це суперечить усім моїм переконанням, навіть базуючись лише на міжнародному праві. Як?! Як можна перемовлятися з терористами, як вести переговори з ворогом коли він на твоїй території це ж порушеня всіх твоїх, власних законів й законів моралі. Ти віддаєш ворогу власну землю, своїх людей, брешеш що захищаєш Україну її теориторіальну цілісність й сувепнітет.
Ви взагалі читали мінські домовленості, знаєте з відки вони взялися. З п'ятнадцяти пунків Петра Порошенка. Зайдіть у вікіпедію почитайте це суцільна зрада, про Крим там взагалі мови нема, про Крим забули. Ось тут посилання: en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan
Звичайно в націоналістів була негативна реакція, а ви яку хотіли. Це те саме що й формула Штайнмаєра коли вийшов Рух Опору Капітуляції. Це те саме. Тільки тоді їм стали затикати рота й шити фейкові справи. Аваков був як при тій владі так і при цій й займався весь час одним й тим самим цькував добровольців й націоналістів, які були еайбільш активні й виступали проти капітулянських угод, це їх слова не мої.
А про Зеленського я можу тільки дивуватися, а що ви чекали?! Ви що очікували щось інше від нього і зеленої команди? Він же казав що йде закінчити війну, він щиро в це вірив, я не розумію ви чекали щось інше від людини що вирасла в совку з явним типом малороса. Бо я ні, я не очікував що він раптом стане націоналістом. Й не чекав на позитивні дії й навіть не сподівався. От щодо порошенка мав сподівання, бо він йшов з такою програмою, я знав чого очікувати, але він не виправдав мою довіру, не зробивши навіть саме просте не виконав Конституцію і не ввів воєнний стан, для мене б цього було достатньо далі б за справу взялися військові, той же Муженко, Наєв, Кривонос, яких ви вихваляєте. Але він навіть цього не зробив, натомість цькував добровольців і націоналістів, тих хто казали йому що робити, як краще. Він знищив націоналістичні партії сказавши що це рука кремля й сам зайняв патріотичну нішу. Як я можу його поважати й пробачити все це.
Ви питали мене, що б зробили націоналісти, тоді, я вам скажу що вони мали зробити.
Дивлячись зараз на все це і те що сталося, я можу сказати тільки одне, тоді після Революції Гідності, еаціоналісти мали брати владу в свої руки. Правий Сектор, Дмиро Ярош були одними з Лідерів Майдану. Байдуже що б сказали в кремлі чи на заході, нам своє робити, народ би тоді їх підтримав особливо після Небесної Сотні. Тоді можна було би видати людям зброю організувати добровольчі загони, почати готувати національний спротив на випадок вторгнення бо націоналісти завжди знали й говорили, що війна з москвою буде. Й в такому випадку, передовивши сепарів ставши по кордоні не факт що путін взагалі б рипався.
Ось вам моя версія, а ви можете вваажати що хочете і як собі забажаєте.
А чого ж не взяли владу після Революції гідності? Були ж вибори... у чому проблема? Тягнибок один із лідерів Майдану... Чи знову злодюга Порох насрав у голови пересічних українців..і вони як сліпі пішли за Порохом? То що ж у нас за націоналісти..які знаходяться у такому стані? Народ би їх підтримав!!! А чому НЕ ПІДТРИМАВ? А зараз зовсім перестали займатися політичною діяльністью...бо всі на фронті!! А може Тягнибоку та Ярошу потрібно бути у Києві і проводити діяльність ..яка дійсно допоможе Україні. А то Маркус вже виліз... заткне воочевидь Тягнибока та націоналістів у коморі... А у змові з Зеленим...то тут яке широке поле..... Он як підтримують його дурноголові ..і Ви у тому числі...))))
Тоді можна було би видати людям зброю..
І от ніяк не зрозумію..яку зброю ти зібрався видавати людям? Чим передавити сепарів і як стати на кордоні? З палицею накшталт автомата? Чим ти..убоге розумово.. збирався давити не сепаратистів..а КАЦАПСЬКУ армію..яка зайшла спочатку у Крим..а потім на Донбас? Ти навіть не знаєш..що у лютому 2014 року кацапські Іл-76 перекинули у Гвардійське з рашки бригаду спецназу ГРУ рашки.... І наші військові там... без нічого і без керування...!! І зрадників кожний другий! Як ти збирався там воювати..коли втікли міністр оборони.. голва СБУ .. гру..вище керівництво армії. Про що ти мелеш ..дитино! Може й краще..що зрадники пішли... трохи вийшло з Криму... Чи ти думаєш..що давши автомат людям...ти здатний воювати? Ні ..дитино.
Тобі лютий 2022 нічого так і не сказав. Почали роздавати зброю ТерОбороні... Скільки потрібно було часу..щоб звести їх в один кулак..і щось толкове зробити ? Майже рік..і то ДОДАВШИ їх до бойоготових підрозділів... які не встиг знищити Зелений. Роздавши зброю...ти не створиш спротив... не зробиш армію... Ти знищиш людей..які ..як і ти..нічого не зможуть зробити..бо нічого не розуміють. Армія ..це не автомат... Це КОМПЛЕКС ..як заходів..керування..розробки.. постачання.. вивчення та використання..ВСЬОГО..що стріляє..літає.. у космосі.. у госпіталі.. у їдальні і у пральні... Ти мислиш розумом африканського племені.. якому дал у руки автомат...і зробили воякою.... Воюй ..дурню... Автомат то є! А того ..що зветься армією..НЕМА. Читаю твою маячню..і вже не знаю..як і реагувати. І сміятися і плакати хочеться! Особливо з Яроша слів.. перестріляємо!! 24.02.22 прийшли!! Перестріляли? Вже півтора року перестрілюємо... І багато перестріляли б...якби не амери та бріти? То може то свідомих патріотів ловлять военкомати ..та свідомі біжать за кордон.? Дякуй Пороху...що відродив армію.. яка не дала у лютому 22 захопити Київ... Це і був початок української перемоги! І армія отримає перемогу...
А як вони збиралися брати владу? Як Піночет у Чілі..... чи Кабіла у Конго???
На виборах пролетіли... То залишається силове захоплення влади? Чи щось інше?
Я вірю в націоналістів бо це єдина сила, яку не зміг подолати наш одвічний ворог. Ні московська імперія, ні комуністи, всі тут полягли.
А мертва імперія може і кошмарить але ж вони не знищили нас і духу не зламали.
давня і тупа казка - все б звільнили - просто петро не хотів
Особисто я так і роблю вже після кількох подій
І винуваті, звісно, в цьому Б. Воллес, Д. Байден і НАТО в цілому, а не найвеличніше, яке зупинило все, що могло зміцнити обороноздатність України, розпустило військові з'єднання, послабило оборону всюди, куди дотягнулося і тепер стоїть
гороюширмою для всіх крадіжок в МО.
Зброі не дав, людей не навчив…
От, якби дав і навчив, ми б тоді ого-го!
А так…
Ну, замінували Каховську ГЕС, ну то ж таке…
Головне, що почали!
головна диверсійна група кремля сидить на Банковій і гадить Україні всіма можливими способами.
наступати на мінні поля і десятки кілометрів окопів тоді, коли мосКАЛі абсолютно безперешкодно окупували величезні території?
чому українським солдатам забороняється наступати на практично голу мАААААААскву?
Спочатку безрезультативно спалило величезні обсяги озброєння під Бахмутом, потім після поставок всього необхідного ще у березні 2023, кремлядський буратінка саботував контрнаступ як тільки міг, щоб рашист зміг укріпитися на окупованих територіях і в результаті розтягнути цю війну як мінімум ще на рік часу.