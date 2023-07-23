Украина начала контрнаступление позже, чтобы накопить достаточно боеприпасов и техники, - Зеленский

Украина начала контрнаступление летом, потому что весной ВСУ еще не имели достаточно боеприпасов, западного оружия и военных, которые были бы научены им пользоваться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины. Но все-таки мы начали. И это важно", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что из-за задержки контрнаступления российские военные использовали время для минирования прифронтовых территорий и строительства нескольких линий обороны. По словам Зеленского, именно это замедляет контрнаступление.

"Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы также хотим. Но вопрос в цене... этой победы. Поэтому не будем бросать людей под танки буквально. Давайте планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики, наша разведка", - подытожил Зеленский.

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Недавно он также заявлял, что вскоре украинское контрнаступление будет "набирать обороты".