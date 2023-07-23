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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина начала контрнаступление позже, чтобы накопить достаточно боеприпасов и техники, - Зеленский

зеленський

Украина начала контрнаступление летом, потому что весной ВСУ еще не имели достаточно боеприпасов, западного оружия и военных, которые были бы научены им пользоваться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас были планы начать это весной. Но мы этого не сделали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины. Но все-таки мы начали. И это важно", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что из-за задержки контрнаступления российские военные использовали время для минирования прифронтовых территорий и строительства нескольких линий обороны. По словам Зеленского, именно это замедляет  контрнаступление.

"Да, я понимаю, что всегда лучше видеть победу быстрее. Этого мы также хотим. Но вопрос в цене... этой победы. Поэтому не будем бросать людей под танки буквально. Давайте планировать наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики, наша разведка", - подытожил Зеленский.

Читайте также: Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Недавно он также заявлял, что вскоре украинское контрнаступление будет "набирать обороты".

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) ВСУ (6558) контрнаступление (353)


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Топ комментарии
+45
А розмінували Крим, щоб прискорити окупацію півдня
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23.07.2023 19:24
+29
Зе всіма своїми діями вже довів, що війна буде до кінця його перебування при владі,бо вона продовжує його перебування в кріслі
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23.07.2023 19:29
+28
Или чтобы оккупатны успели построить укреп-районы....
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23.07.2023 19:28
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.. а звідки Ви знаєте сутність Пороха? З телевізора і виступів людей? Ви порівняли Пороха з Коломоєм..Ахметовим.. Пінчуком...?))) Чи може Ви вірите ..що Порох привозить на передову необхідне..фотографується а потім все забирає? Може і фабрика у Ліпецьку працює? І він міліарди своїх грошей на відміну від інших не спонсурує нашій армії? І чому Друг Сокіл виявився прибічником ЄС... ?? То не купуйте рошенівські вироби... Чого Ви не поливаєте брудом Ахметова... Коломоя... Седять вони тихенько..миють грошенята з допомогою Зе і все добре!! А Петя ..****... возить на фронт..піариться!!! )))
Коли Ви проживете трохи...навчитеся аналізувати і думати... то може щось і зрозумієте. Люди в більшості не здатні до такого процесу. І як казав Шарль Де Голль... всі зміни у державах робить РОЗУМНА МЕНШІСТЬ!! Політичну зрілість нашого стада Ви побачили навесні 2019... Тому всі негативні вислови про Пороха.. це банальна неспроможність думати і аналізувати. У більшості ЗОВСІМ!!! Не йдіть до цього стада... Почніть думати та аналізувати.... Самий кращий телевізор... це Ваш мозок... Але сьогодні він у Вас не працює на Вас ..а ТРАНСЛЮЄ .....чиєсь....)))
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24.07.2023 19:28 Ответить
Нє, я телевізор не дивлюся давно, востаннє включав тюнер десь напевно в 2017 можливо, не знаю. В мене склалися такі враження ще з БПП "Солідарність" це те що незмінюється я поважаю ВО Свобода не тільки тому що вони націоналісти а ще й тому що це одна з перших українських партій і їм не треба ребрендинг, зміна кольору, вони такі як і були з самого початку. Це заслуговує на повагу, а зараз вони взагалі єдина партія яка припинила політичну діяльність й переключилася на фронт, одні воюють інші допомагають в тилу. Хай навіть не олігарх, а великий бізнесмен, все одно у нього є вплив на медійний ринок а значить на розуми людей, чого націоналісти ніколи не мали. Не рахуємо НТА, то просто львівський канал який який сам по собі є націоналістичним але він не належить нікому з спікерів, це лише майданчик.
Я завжди слухав і поважав Еспресо зараз там теж якось забагато зради, не притаманно на Прямий взагалі краще не заходити бо як кілька раз послухав й даже в мене потім була невелика депресія, прчали руки опускатися, серйозно там наче дементори сидять. А в марафоні, навпаки все добре, все прекрасно. Це дві крайності...
Хоча я ж кажу, я слухаю багато кого і читаю дуже багато різних матеріалів але висновки роблю сам спираючись на націоналістичне підгрунтя й власні уявлення та категорії.
Я взагалі нікого не поливаю і не обзиваю, мене так не виховували, як ви бачите я наиагаюсь бути максимально толерантним. Я ніколи не казав що Порох фоткається а потім забирає, як ви висловилися, нехай носить зрештою тепер це наша робота допомагати хлопцям всім чим можна. У нас в університеті наприклад, вся степендія йде одразу на Збройні Сили, я навіть не перевіряю баланс. Те саме з магістерською. Побачимо як в аспірантурі буде бо це вже як би степендія на наукову діяльність. Але те що робить ЄС і Порошенко явно піар, причому не за свої кошти, а за рахунок інших людей, наскільки я розумію це його фонд Спава Громад на який скидаються ті хто хоче. Може він й вкладає якісь кошти але це сто процентів не всі його гроші. А от Чмут і його фонд Повернись живим не особливо помітні, просто по тихому роблять свою роботу. Те що я чув у Фронтовій поплаві лише на забезпечення ТРО пішли 2 млрд здається гривень і ще стілки ж на підготовку Українського наступу. Такі справи.
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24.07.2023 19:58 Ответить
.. колись .я за Ющенка голосував за Свободу. І моя сім*я теж. Я дуже прихильно ставився до цієї сили... АЛЕ!!! Піздобольство... неадекватність.. голі лозунги ..І НІЧОГО!!!! Скільки свободівців було у парламенті? Достатньо багато... Що зробили? НІЧОГО!!! Початок 2014... Війна... Добровольчі формування... загиблі ... полонені... Врятували незалежність... Підтримайте державу..Війна... Підтримуйте Пороха... Війна... І що...??? Підтримали? Так війна ж? НІ!! З*їли Пороха ... Вибрали Зеленого!! А зараз ви верещите..що протистояння..Війна... зніметеся з фронту... !! Чому ж Ви не знімалися з фронту і тихо мовчали ..коли Зе здавав державу... коли відводив..розміновував... скорочував..брехав і крав? Так війна була ж? Зараз Ви ..чи такі як ти Маркуси що робите... Допомагаєте зеленій владі подовжити їх дії! А те що каже опозиція...це допомога по вашому ворогу...БО НЕНАЧАСІ!!! Не начасі говорити про вкрадені міліарди... про розсирання зелених зі союзниками. Тут у Вас повний мовчок! Тут Ви маркуси... з криками **переможемо**...
І як вміло... ти мовчиш про зелених!! За Маркуса мені буде соромно..і я буду вибачатися? Та ні один порядний військовий не стане ручкатися з чотириждиухилянтом і відвертим дурнем. Може тобі не відомі протистояння нашого Генштабу з зеленою сворою? Може ти не знаєш..яке дике бажання у зеленого задвинути Залужного і його команду? Коли ти зрозумієш.. що хоче той же Маркус і з якою ціллю він там лазить... тобі соромно стане зовсім згадувати слово **патриотизм**. Але мені здається ..що я спілкуюсь з деревом.....))) А може вистачить сил написати своє ставлення до сьогоднішнього керівника держави. Бо мовчання підказує...що тут смердить зеленою поганью по повній..)))
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24.07.2023 14:06 Ответить
Так націоналісти виходили, Рух Опору Капітуляції, забули, Червоні Лінії, навіть ЄС туди приперлася, хотя чомусь коли Свобода і Правий Сектор стояли під стінами Ради щоб не внесли ордло в Конституцію, то тоді БПП були противниками а тут раптом стали на один бік. Як цікаво?
Я нікого не вибравдовую, я просто не хочу збільшення розколу, не хочу повторення 1919 року й долі УНР, навіщо знову ставати на одні й ті же граблі, щоб потім ми на заході знову в лісах відстрілювали фсб і розгвардію.
Хочете поговорити про корупцію, давайте я скажу словами націоналіста, опустимо мою думку те що гроші найбільше зло і все таке, про те що треба думати про посткапіталістичний світ, це все моделі й теорії. Я скажу те що сказав Карась: ''ви записуйте, тільки не фантазії і домисли, а документуйте реальні факти, збирайти докази, пишіть в прокуратуру поштовхайтеся з ментами, які вас не пустять в урядовий квартал, посидіть в обізяннику подумайте підіть ще раз й щоб потім коли ми повернемося ви не скиглили й не жалілися а показали нам скільки раз ви писали в прокуратуру і на кого, імена, суми, все що нам треба знати. Й ми розберемося по любому.'' Якось так і ще одна-дві ідеї, барати хабарників й корупціонерів й відправляти в штрафбати, поля розміновувати, ви ж цього хотіли думки почути. Бачите, які націоналісти радикали. Чи що ви хотіли. Або остання пропозиція, відправити альфу, реальну спецуру до таких суддів, воєнкомів, чиновників влаштувати жорстке затримання, він буде чинити опір, ой... був застрелений в результаті. Яка біда, горе, давайте поплачемо... і ще два три такі випадки, якщо корупціонери будуть знати що все по справжньому і ніхто з нима цяцькатися не буде тоді й руки не свербітимуть вкрасти. Це його слова не мої, хоча бувають моменти коли я з ним погоджуюся.
Цього ви хотіли почути від націоналістів?!
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24.07.2023 15:46 Ответить
Я так і не побачив, вашу реакцію на мій допис про корупцію. Хоча пройшло вже багато часу а наскільки я розумію у вас тут це найбільш болюча тема. Те що викликає сильну **********, так шо чешуться руки щось написати й руки самі тягнуться до клавіатури.
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03.08.2023 12:33 Ответить
Як шо шо, нагадую: https://censor.net/ua/comments/locate/3432937/019212c9-deb2-715b-9920-c505bca25ce5
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03.08.2023 12:34 Ответить
І відповідь так, ці люди вибороли для нас незалежність і ми здобули в спадок Українську державність, ту про яку вони мріяли і за яку боролися.

Ці люди не змогли вибороти для нас незалежність і державність! Так ...Вони мріяли і боролися! Ми не мріяли..і боротися не збиралися!! Незалежність нам впала з неба у 1991 році... і в перший день..ми почали її просирати по повній!!! Вибрало бидло Кравчука... бо бачило націоналіста і бандерівця..Чорновола... Потім нічого не зрозумівши... Кучму..а не того ж Чорновола... А далі понеслося... День..ніч...День... і прірва у владі Зеленського!!! То хто владу віддав олігархам? Хто вибирав Януковичей..Кучм..і Зеленських? Потенційні ідіоти ..у яких крім патриотичного вереску нема ні грама розуму.
З чого почалося наше спілкування? Тільки не кажіть, що якби був порошенко, то ми б уже в москві були чи крим звільнили, або тим більше донецьк і луганськ! Даже не заїкайтеся.

От з цього недолугого і відверто дурнуватого Вашого спічу. То про що з тобою можна говорити..коли повна пустота ....
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24.07.2023 14:18 Ответить
Як це впала з неба? А революція на граніті? І можливо, не побачили націоналіста Чорновола. Як не бачили або не хотіли помічати всіх інших націоналістів. Й навіть не хотіли слухати.
І що я не так сказав. Був би заморожений конфлікт, десятиліттями а хлопці, ті ж націоналісти й добровольці, бо хто ж ще піде, гинули б від снайперів й артообстрілів а лінія б не рухалася. То чим це краще. Зараз хоч триває Український наступ і в нас є шанс.
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24.07.2023 15:19 Ответить
Якшо для тебе авторитети кацап Костя Грішин ("Семёнченко", переховувався 10 років на кацапії за вбиство в Криму), і кацап Валєра Ананьєв (шизоїд зі справкою"Маркус", загадково відпетляв від тюряги за тяджкі тілесні у 2016 році) - то зрозуміло хто ти є
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23.07.2023 22:04 Ответить
воно "шанує свій рід!" саме тому "сволота" і привела до влади безродне цуценя каломойші
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23.07.2023 22:18 Ответить
Ви що зовсім?! Яке відношення має націоналізм і націоналісти до олігархів і малоросів? Я вже писав скільки можна повторюватися, що в 2019 я голосував за Кошулинського і ВО Свобода. А в другому турі не прийшов взагалі бо не було з кого вибирати, хіба що можна було прийти написати на бюлетені все що я думаю про таку політику і політиків!
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23.07.2023 23:49 Ответить
Чуваче, ми вже з вами говорили. Мені не зрозуміла вашапозиція по відношенню до ВО Свободи і тим більше Правого Сектора і Дмитра Яроша, але нехай. Це ваше право і вони воюють також за те щоб ви мали можливість мати свою думку а не нав'язану кацапами десь в підвалі фсб. Батальйон Донбас був готовий зайти в Донецьк, для цього він й був сформований добровольцями з донеччини, це восновному були місцеві хлопці, часто прості футбольні ******** які били куманяк, ригів і сепарів усе своє свідоме життя. Маркус взагалі з ДШВ, це наша еліта й зараз його бригада, яку він сам і формував воює на найважчій ділянці фронту, біля Роботиного де вибудувана головна лінія оборони русні. Тому, Маркус же вам сказав: Краще помовчіть, щоб потім не довелося вибачатися.
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23.07.2023 22:18 Ответить
.. ну скажи..дурноголове!! Ну зайшов би батальон в Донецьк!! ДАЛІ ЩО!!???
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23.07.2023 22:36 Ответить
Так мова не про це, про що завжди гоорили націоналісти має бути національний спротив, має бути видана зброя людям, щоб вони самі могли захистити свій дім і свою сім'ю. Звичайно це з от якби би? але все ж. Якби ми тоді в 2014 на Донбасі, а бажано ще в Криму влаштували дійсно національний спротив то можливо і США з Європою по іншому дивилися б на нас, а так ну хочете домовлятися з кремлем от і добре, нам менше проблем. Допомагають тільки тому, хто на ділі доводить що готовий стояти до останнього, не пам'ятаю точно цитату, але це ще відомо з Біблії. США, поважають сильних, не тупу, дурну силу яка пре як орда, а справжню силу, тих хто готовий боротися за свій вибір і свою свободу. Для Америки це не просто символ, це їх основа, ідеологічне підгрунтя на якому збудована американська, політична нація.
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23.07.2023 23:56 Ответить
..яку *****...зброю видати людям? Видати автомати та по 60 патронів? Ти сильно повоюєш проти танкових бригад кацапів... та з авіаційною підтримкою? Звідки Ви..довбойоби вилазите з своїми ідіотськими лозунгами!? Ти Пороха ..дурноголове згадуєш? Я тобі писав... що у 2014 у нас НІЧОГО НЕ БУЛО!!!! НІЧОГО!! І я дуже дивуюсь..чому ***** не пішов далі... Чому кацапський каток не покотився далі....після Іловайська та Дебальцевого... Зараз ти проверещиш...що добробати та патріоти зупинили кацапську армію... Може і так... внесли значну долю..і показали мужність українців ..які помирали з кулеметами Максим і автоматами АК-47... А далі що? Розумів Порох... що далі буде катастрофа.. і всіма силами...зупиняв просування кацапів ..і мінськими їх зупинив. І тут він став для тебе ворогом. Бо мозку у тебе нема... коли б ти побачив русняві танки у Полтаві та Кропивницькому... А їх спиняти було НІЧИМ!!!!! Я тобі..дитино..один приклад по авіації вже приводив. А за п*ять років авіація України літала по чотири дні на тиждень... поповнила та відремонтувала багато техніки..модернізувавши навіть... були вдіті... накормлені..озброєні десятки бригад... люди пішли у військові училища... армія почала реально називатися армією. І тут дурноголові ... і національні патріоти почали срати на Пороха... Прийшов Зелений. З осені 2020 авіації не дали і літра керосину... почалося скорочення... з авіації пішли десятки підготовлених пілотів... армію не вдягали... ні підвищували платню...Просто ЗНИЩУВАЛИ!!! І це все робилося з мовчанки таких патріотів ..як ти. Порох був винен? Зараз ти готовий померти? А Порох за п*ять років не дав тобі померти зразу у лютому 2022... бо не вдалося зеленій паскуді знищити все ..створене Порохом і його командою. Пам*ятаєш Свинарчуків..які тихцем купвали клістрони до ППО... Як їх смердячі патріоти виносили... А коли зелені зняли ці ППО і повністью вивели ППО з чергування... що це? Де ..*****..ваші патріоти? Нема бажання з тобою спілкуватися!! Бо ти настільки нічого не знаєш..не розумієш і не здатний аналізувати..що це просто жах! Не буде АРМІЇ... повісиш свій голий патриотизм на стінку... і тихцем будеш дивитися на кацапські танки у Києві і триколор у Львові. НЕ ДАЙ БОГ!!!! А з твоїми знаннями ситуації...з роздачею зброї населенню... ))) ... Слів більш не нахожу... Тільки дивуюсь.....
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24.07.2023 13:40 Ответить
Яких танкових бригад в 2014? Навіть в Криму були тільки моряки і десантники. Наскільки я розумію для них це все взагалі була авантюра, сплановане але спиралася на їх любиме а вдруг, а може пронесе. Вни ж нічого не знали про нашу реакцію, яка буде ракція світу. На сході те саме, вони пробували киди їх пустять, якби взагалі ніякої реакції не було вони б захопили й Харків й Одесу як і планували, утворили б новоросію, якщо б ми їх пустили за дніпро вони б дійшли до західних облестей. Но тут бо їм точно не сподобалося, бо наші стріляли б з кожного вікна.
Як казав ярош, якщо прийдуть ми їх усіх тут просто перестріляємо.
І я вам відповім чому не пішли далі, бо не були готові, просто вони ще не були готові а ті відставні фсбешники й бандюки, їх наші хлопці добряче потрепали. Можу вам нагадати, як азовці і дніпро-1 іноді просто футбольні ******** вигнали сепарів з Маріуполя. Це ж не порошенка заслуга, правда?
І я не розумію й ніяк не можу прийняти бо це суперечить усім моїм переконанням, навіть базуючись лише на міжнародному праві. Як?! Як можна перемовлятися з терористами, як вести переговори з ворогом коли він на твоїй території це ж порушеня всіх твоїх, власних законів й законів моралі. Ти віддаєш ворогу власну землю, своїх людей, брешеш що захищаєш Україну її теориторіальну цілісність й сувепнітет.
Ви взагалі читали мінські домовленості, знаєте з відки вони взялися. З п'ятнадцяти пунків Петра Порошенка. Зайдіть у вікіпедію почитайте це суцільна зрада, про Крим там взагалі мови нема, про Крим забули. Ось тут посилання: en.wikipedia.org/wiki/2014_pro-Russian_unrest_in_Ukraine#Fifteen-point_peace_plan
Звичайно в націоналістів була негативна реакція, а ви яку хотіли. Це те саме що й формула Штайнмаєра коли вийшов Рух Опору Капітуляції. Це те саме. Тільки тоді їм стали затикати рота й шити фейкові справи. Аваков був як при тій владі так і при цій й займався весь час одним й тим самим цькував добровольців й націоналістів, які були еайбільш активні й виступали проти капітулянських угод, це їх слова не мої.
А про Зеленського я можу тільки дивуватися, а що ви чекали?! Ви що очікували щось інше від нього і зеленої команди? Він же казав що йде закінчити війну, він щиро в це вірив, я не розумію ви чекали щось інше від людини що вирасла в совку з явним типом малороса. Бо я ні, я не очікував що він раптом стане націоналістом. Й не чекав на позитивні дії й навіть не сподівався. От щодо порошенка мав сподівання, бо він йшов з такою програмою, я знав чого очікувати, але він не виправдав мою довіру, не зробивши навіть саме просте не виконав Конституцію і не ввів воєнний стан, для мене б цього було достатньо далі б за справу взялися військові, той же Муженко, Наєв, Кривонос, яких ви вихваляєте. Але він навіть цього не зробив, натомість цькував добровольців і націоналістів, тих хто казали йому що робити, як краще. Він знищив націоналістичні партії сказавши що це рука кремля й сам зайняв патріотичну нішу. Як я можу його поважати й пробачити все це.
Ви питали мене, що б зробили націоналісти, тоді, я вам скажу що вони мали зробити.
Дивлячись зараз на все це і те що сталося, я можу сказати тільки одне, тоді після Революції Гідності, еаціоналісти мали брати владу в свої руки. Правий Сектор, Дмиро Ярош були одними з Лідерів Майдану. Байдуже що б сказали в кремлі чи на заході, нам своє робити, народ би тоді їх підтримав особливо після Небесної Сотні. Тоді можна було би видати людям зброю організувати добровольчі загони, почати готувати національний спротив на випадок вторгнення бо націоналісти завжди знали й говорили, що війна з москвою буде. Й в такому випадку, передовивши сепарів ставши по кордоні не факт що путін взагалі б рипався.
Ось вам моя версія, а ви можете вваажати що хочете і як собі забажаєте.
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24.07.2023 14:58 Ответить
Боже..які ДИТЯЧІ думки!!!!))) Порошенко знищив націоналістичні партії? Зайняв їх нішу? Що ж то за партії..що їх так легко знищують?
А чого ж не взяли владу після Революції гідності? Були ж вибори... у чому проблема? Тягнибок один із лідерів Майдану... Чи знову злодюга Порох насрав у голови пересічних українців..і вони як сліпі пішли за Порохом? То що ж у нас за націоналісти..які знаходяться у такому стані? Народ би їх підтримав!!! А чому НЕ ПІДТРИМАВ? А зараз зовсім перестали займатися політичною діяльністью...бо всі на фронті!! А може Тягнибоку та Ярошу потрібно бути у Києві і проводити діяльність ..яка дійсно допоможе Україні. А то Маркус вже виліз... заткне воочевидь Тягнибока та націоналістів у коморі... А у змові з Зеленим...то тут яке широке поле..... Он як підтримують його дурноголові ..і Ви у тому числі...))))

Тоді можна було би видати людям зброю..
І от ніяк не зрозумію..яку зброю ти зібрався видавати людям? Чим передавити сепарів і як стати на кордоні? З палицею накшталт автомата? Чим ти..убоге розумово.. збирався давити не сепаратистів..а КАЦАПСЬКУ армію..яка зайшла спочатку у Крим..а потім на Донбас? Ти навіть не знаєш..що у лютому 2014 року кацапські Іл-76 перекинули у Гвардійське з рашки бригаду спецназу ГРУ рашки.... І наші військові там... без нічого і без керування...!! І зрадників кожний другий! Як ти збирався там воювати..коли втікли міністр оборони.. голва СБУ .. гру..вище керівництво армії. Про що ти мелеш ..дитино! Може й краще..що зрадники пішли... трохи вийшло з Криму... Чи ти думаєш..що давши автомат людям...ти здатний воювати? Ні ..дитино.
Тобі лютий 2022 нічого так і не сказав. Почали роздавати зброю ТерОбороні... Скільки потрібно було часу..щоб звести їх в один кулак..і щось толкове зробити ? Майже рік..і то ДОДАВШИ їх до бойоготових підрозділів... які не встиг знищити Зелений. Роздавши зброю...ти не створиш спротив... не зробиш армію... Ти знищиш людей..які ..як і ти..нічого не зможуть зробити..бо нічого не розуміють. Армія ..це не автомат... Це КОМПЛЕКС ..як заходів..керування..розробки.. постачання.. вивчення та використання..ВСЬОГО..що стріляє..літає.. у космосі.. у госпіталі.. у їдальні і у пральні... Ти мислиш розумом африканського племені.. якому дал у руки автомат...і зробили воякою.... Воюй ..дурню... Автомат то є! А того ..що зветься армією..НЕМА. Читаю твою маячню..і вже не знаю..як і реагувати. І сміятися і плакати хочеться! Особливо з Яроша слів.. перестріляємо!! 24.02.22 прийшли!! Перестріляли? Вже півтора року перестрілюємо... І багато перестріляли б...якби не амери та бріти? То може то свідомих патріотів ловлять военкомати ..та свідомі біжать за кордон.? Дякуй Пороху...що відродив армію.. яка не дала у лютому 22 захопити Київ... Це і був початок української перемоги! І армія отримає перемогу...
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24.07.2023 16:08 Ответить
Я так і думав, що конструктиву не буде. Все закрили тему, мене це вже достало. Залишимося при тому, що Правий Сектор і Ярош мали брати владу в свої руки, як ви і написали разом з Тягнибоком. Тоді б націоналісти вирішували що і як. Це була їх помилка, далі смисла пояснювати не бачу бо ви не чуєте те що я кажу й зациклені що мінськ був єдиним можливим виходом хоча завжди є тисячі й тисячі різних можливостей просто треба дивитися з відкритими очима й не через монохроматор. Який видає лише фіолетовий чи зелений колір. Все.
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24.07.2023 16:22 Ответить
Залишимося при тому, що Правий Сектор і Ярош мали брати владу в свої руки, як ви і написали разом з Тягнибоком.

А як вони збиралися брати владу? Як Піночет у Чілі..... чи Кабіла у Конго???
На виборах пролетіли... То залишається силове захоплення влади? Чи щось інше?
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24.07.2023 16:30 Ответить
Так після Майдану був хаос, Ярош міг би стати Лідером він мав підтримку, щось накшталт Директорії був би тимчасова зміна правління. Була б нормально підготований нацспротив, державницька інформаційна політика людям треба все пояснити. Я не знаю... це лише припущення, домисли але зараз, як мені здається це був би найкращий варіант дивлячись на все те що станеться. Але це ж неможливо бо у нас як завжди на одну булаву знайдеться як мінімум два гетьмани і це в кращому випадку.
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24.07.2023 16:58 Ответить
. так як Ви при хаосі збиралися брати Донецьк.. воювати до того в Криму...)) Чи Вам допоміг би патриотизм? Чи Ви вважаєте...що те..про що Ви написали можна зробити за місяць..два.? РОКИ... і багато років...
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24.07.2023 17:57 Ответить
По перше не я. А подруге, так націоналісти й націоналістичні рухи це завжди порядок і закон. Ви ж певно що бачили АЗОВ, навіть здалеку можна скласти уявлення що там панує дисципліна воїна, а я бачив зблизька Правий Сектор, Карпатську Січ, які зараз в складі ДУК-УДА. Це може здаватися наївно але я певен, що націоналісти б швидко порядок навели. Підготували людей, начили, ви взагалі були на злагоденні УДА. Читайте Братчука і офіційні ресурси Правого Сектора, там постійно про все це розповідається. Думаєте в них чи в АЗОВА була якась допомога від держави? Де там все самі, своїми силами й тим хто не байдужий, багато донорів зза кордону, ті в кого Україна залишилася в серці, емігранти, заробітчани.
Я вірю в націоналістів бо це єдина сила, яку не зміг подолати наш одвічний ворог. Ні московська імперія, ні комуністи, всі тут полягли.
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24.07.2023 18:18 Ответить
.. все ж таки я розмовляю з дорослою..але дитиною!!! Чому вони могли навчить... не маючи військового оперативного досвіду...не маючи кадрових військових... не маючі підтримки держави..у плані надання озброєння... всього необхідного. Допомога ззвоні то добре!! Але це армійський підрозділ... Нахер мені читати твого Братчука..якого я і знати не знаю. Одеського чи хто це ще? Мені вже достаньо аж до блювотіння слухати всяких ІКСПЕРДІВ...накшталт Світана.. Жадана.. чи як там його... Навіть Ігната... А тут ще спеціЯліст Братчук якийсь. ))) І поки не полягла Московська імперія і краснопузі... пройшло 500 років... і до сьогоднішнього дня... вона кошмарить нас..
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24.07.2023 18:35 Ответить
Братчук не експерт, він офіційний речник Української Добровольчої Армії УДА "Південь" просто там він постояннно кидає пости з оф. Ресурсів, дописи інших націоналістів і таке інше там є і про формування добровольчих батальйонів, зокрема Арей і Аратта і їх діяльність на полі бою. Це якшо цікаво.
А мертва імперія може і кошмарить але ж вони не знищили нас і духу не зламали.
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24.07.2023 18:43 Ответить
так , а при кому семенченко сидів (і сидить)?
давня і тупа казка - все б звільнили - просто петро не хотів
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23.07.2023 22:13 Ответить
Слухайте мене ваша однобокість уже дістала! До чого тут Петро, Павло ще хтось? Я взагалі не про то. Моя позиція незмінна, обоє єднакові. А Семенченко я цікавився здається вже переведений на цілодобовий домашній арешт, по проханню Буданова. Це йому моя подяка бо після Ігоря Гуменюка я почав боятися за долю Семенченка. На щастя схоже обвйдеться, але моя думка, він мав бути разом з Ярошем і Білецьким в Штабі допомагати командуванню, планувати операції, або піти бити русню як цього хотів Ігор... Вічна пам'ять... і Слава Героям!
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23.07.2023 22:25 Ответить
якщо нема мозку - краще помовч
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23.07.2023 20:46 Ответить
Многие кто были в окопах уже померли. Собственно в этом еще одна часть великолепного плана. Критики помрут - останется тупое стадо.
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23.07.2023 21:34 Ответить
Зо всією повагою до Залужного , але без F-16 кіна не буде
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23.07.2023 19:39 Ответить
можеш не вибачатися і звертатися до Залужного як до простого смертного.

Особисто я так і роблю вже після кількох подій
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23.07.2023 19:47 Ответить
та да! зліпили собі божка)))
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23.07.2023 22:19 Ответить
Может сразу сдадимся?
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23.07.2023 19:44 Ответить
на мій погляд, цього не можна робити ні за яких обставин. якщо здатися - 100% що Україна перестане існувати взагалі, як і українська нація. а так шанс ще зберігається.
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23.07.2023 19:48 Ответить
na eto i rusnja nadeetsa - shob vi ostanovilis na etih "rubezhah" - vam ce netreba
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23.07.2023 19:57 Ответить
Сейчас все зависит от Залужного если он сохранит свои девять бригад а наши все равно пройдут первую линию то все будет нормально.Плохой вариант если резервы потратят на Лиманском и Купьянском направлении.
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23.07.2023 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6q8Qk3l-IBM
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23.07.2023 22:23 Ответить
spakiino druzhe..otstavitj pesimizm. vse bude dobre.
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23.07.2023 19:47 Ответить
ні, не буде. нажаль. але все одно, дякую за підтримку.
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23.07.2023 19:53 Ответить
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23.07.2023 19:56 Ответить
"...у нас не вистачало *********** і озброєнь..." Джерело:

І винуваті, звісно, в цьому Б. Воллес, Д. Байден і НАТО в цілому, а не найвеличніше, яке зупинило все, що могло зміцнити обороноздатність України, розпустило військові з'єднання, послабило оборону всюди, куди дотягнулося і тепер стоїть горою ширмою для всіх крадіжок в МО.
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23.07.2023 19:44 Ответить
Треба далі старцювати по Світу -- шось дадуть .
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23.07.2023 19:45 Ответить
..здається..що якби на Вільнюський самміт НАТО привезли рояль..і найвеличнійший збацав би якусь музичну ідею... то і в НАТО зразу б прийняли..і американці з британцями дали б все, що виконувач попросив би... і поляки з румунами пішли б добровольцями ..і в небі крім F-16 залітали б F-35... В-52 вже б бомбили Воронеж... а у Криму вже б стояли на Чонгарі з білою хлібиною...зустрічаючи ЗСУ..і показуючи голову Гобліна ... Ну чому людина не робить те... на що здатна краще всього!?
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23.07.2023 20:45 Ответить
Ну що верзе цей гандон? А де ж поділись ********** і техніка? Їх розбомбили кацапи в Хмельницькому та Тернополі (і не тільки), бо це чмо наліво і направо піарилось і заявляло, що готові до контрнаступу. Зелений вилупок гадає, що всі глухі і сліпі, бо дивляться його єдиний марафон. Прийде час і тебе, мудаку, спитають чому так сталось!
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23.07.2023 19:46 Ответить
Ай-їй-яй, знов цей Захід!
Зброі не дав, людей не навчив…
От, якби дав і навчив, ми б тоді ого-го!
А так…
Ну, замінували Каховську ГЕС, ну то ж таке…
Головне, що почали!
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23.07.2023 19:47 Ответить
вже тільки сліпий не баче, що оманський виродок з ******** ссучєних слуг-уродів працює на хйла.
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23.07.2023 19:48 Ответить
Щоб Рашка встигла навчити мобиків та замінувати увесь фронт на 10 км вглиб.
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23.07.2023 19:53 Ответить
Поверніть в Генштаб генерала Муженко, Кривоноса та Галушко. Досить мучити Україну тими, хто здав Україну на півдні та кинув хлопців на заміновані поля.
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23.07.2023 19:54 Ответить
Зеля, де наша зброя, ракети?!!! Про*бав! То іди з кацапським крейсером!!!
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23.07.2023 19:55 Ответить
Наступати на південному напрямку треба було одразу після звільнення Херсону. Поки ми накопичували **********, москалі вргизались в землю, мінували шляхи просування та підвозили особовий склад.
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23.07.2023 19:55 Ответить
Не треба взагалі починати контрнаступ, доки не буде винищувачів!
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23.07.2023 19:55 Ответить
Україну хочуть принести в жертву, розвалити нашу армію на мінних полях спонукаючи йти в контрнаступ, щоб кацапи не мали сил йти на Балтику і на нас тоже точать зуби західні сусіди не треба мати ілюзій. Тому не думаю що варто кидати наші війська в м'ясорубку, як би це не звучало але нам вигідно би було втручання Нато в війну (атака моцартів на сувалківський перешийок)
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23.07.2023 20:02 Ответить
Не треба взагалі починати контрнаступ, доки у нас Єрмак в ОП.
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23.07.2023 20:15 Ответить
Ну, тоді контрнаступ взагалі ніколи не почнеться!
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23.07.2023 22:48 Ответить
Накопичувач ти наш! Аж сльозу хочеться пустити! А що ж ми накопичували з лругої половини 2019 року? 🤔 Асфальт? І що, це було не правильео? Так чого про це немає заяв? Чому визнавати помилки так важко? Бо хочеться і далі рулити процесом? А тупі і числкнні помилки можуть не дати гансу на таке приємне діло?
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23.07.2023 19:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=orv8EcVscEs
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23.07.2023 20:08 Ответить
Ну так зроби ще пару дебільних серіалів і з десяток клумб, може зброя і з'явиться
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23.07.2023 20:23 Ответить
А якого ж ти хрена ще з січня почав горлапанити про небачений наступальний сюрприз для рашистів? То ти чмо їх попереджав, щоб укріплювались краще?

головна диверсійна група кремля сидить на Банковій і гадить Україні всіма можливими способами.
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23.07.2023 20:25 Ответить
зелене падло, а до шашличків "в має" ти закликало готуватися, аби кацапам дати краще підготуватися до навали?!
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23.07.2023 20:26 Ответить
В коментах один песемізм
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23.07.2023 20:30 Ответить
"Але ми цього не зробили..."(цит) ключові слова
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23.07.2023 20:37 Ответить
із діями цієї влади в Україні мабуть ось так це виглядає- Україна почала контрнаступ пізніше, щоб дати можливість рашисту, закріпитися на окупованій ним українській території, міцніше.
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23.07.2023 20:40 Ответить
Кацапня, вам шо за роботу на вихідних доплачують? Ти б вже писав одразу що ваші москальські свінособаки вже висадилися у Британії, йдуть запеклі бої на вулицях Лондону
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23.07.2023 21:24 Ответить
Військові окупанти - кацапи використали пів-року для мінування прифронтових територій та будівництва кількох ліній оборони. Це для захисту навіть чужої для них, нашої землі. А наші продажні виродки при владі неспромоглися підготовитися для захисту своєї рідної Української землі за багато років.
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23.07.2023 20:43 Ответить
Звідки інфа? з москальських помийок??
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23.07.2023 21:03 Ответить
Це кацапня набігла під впн. Серуть в багатьох темах
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23.07.2023 21:18 Ответить
зелений дегенерат затримав початок наступу, бо так патрушев йому наказав. кацапи за цей час так замінували теритрію, що там зараз ступити ніде
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23.07.2023 21:04 Ответить
Втратили безцінний час, у України було невилике вікно можливостей в осини і зимку 22-го, коли кацап був демаралізований і розгубленний!!! Тепер все, ворогу дали можливість провести мобілізацію, підготувати лінії оборони, зализати рани і зробити висновки з своїх помилок, вікно можливостей вже зачинилось, і нажаль на далі, час, не наш союзник.
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23.07.2023 21:06 Ответить
а західні "партнери" на пару з зеленським віддали наказ українським солдатам наступати на мінні поля і десятки кілометри окопів, щоб ЩО?

наступати на мінні поля і десятки кілометрів окопів тоді, коли мосКАЛі абсолютно безперешкодно окупували величезні території?

чому українським солдатам забороняється наступати на практично голу мАААААААскву?
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24.07.2023 00:11 Ответить
Бреше як дихає зелена падла, стрілки переводить на союзників щоб уникнути відповідальності за саботаж контрнаступу проти його падєльників рашистів.
Спочатку безрезультативно спалило величезні обсяги озброєння під Бахмутом, потім після поставок всього необхідного ще у березні 2023, кремлядський буратінка саботував контрнаступ як тільки міг, щоб рашист зміг укріпитися на окупованих територіях і в результаті розтягнути цю війну як мінімум ще на рік часу.
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24.07.2023 01:46 Ответить
Безполезный.
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24.07.2023 07:18 Ответить
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