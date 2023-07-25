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Окупанти перевели блок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин", - Енергоатом

заес

24 липня на окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва енергоблок №4 було переведено у стан "гарячий зупин".

Про це повідомили у "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.

Такі дії окупантів є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", зазначили в "Енергоатомі".

В "Енергоатомі" нагадали, що після підриву Росією греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники Росатома про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український персонал ЗАЕС відмовляється виконувати наказ росіян про запуск четвертого енергоблоку, - Енергоатом

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.

Автор: 

Енергоатом (1635) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+20
МАГАТЕ-це один з підрозділів ФСБ,простіше вже на пряму до патрушева звертатись.А якщо по факту,то сикливість Байдена і США вцілому призводить до зернового терору,погроз пустити зеків на Польщу,а тепер знов за ЗАЕС взялись...криса з пітерської помийки розуміє тільки силу,раз гарно її йо@нути і вона швиденько поскаче назад в бункер,десь на місяць,пригожин вже показав приклад.
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25.07.2023 00:27
+13
МАГАТЕ має заборонити будівництво і введення в експлуатацію парашських АЕС після захоплення ЗАЕС, але це черговий імпотентний єврорган, який уміє тільки мозок гвалтувати і заставляти маленькі країни закривати свої "неправильні" АЕС, це для них просто.
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25.07.2023 02:54
+11
Кацапи ви йо&@ні істоти! Це вони 100% з любов'ю до символізму як у Чорнобилі з 4 енергоблоком довийобувалися так і у Енергодарі хотять 4-тим блоком прикритися.
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25.07.2023 00:30
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МАГАТЕ-це один з підрозділів ФСБ,простіше вже на пряму до патрушева звертатись.А якщо по факту,то сикливість Байдена і США вцілому призводить до зернового терору,погроз пустити зеків на Польщу,а тепер знов за ЗАЕС взялись...криса з пітерської помийки розуміє тільки силу,раз гарно її йо@нути і вона швиденько поскаче назад в бункер,десь на місяць,пригожин вже показав приклад.
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25.07.2023 00:27 Відповісти
в чому виражається "сикливість Байдена і США"?
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25.07.2023 00:52 Відповісти
Відмова в наданні атакамс, F-16, навіть дозвіл навчання пілотів і те затягується, абрамси може колись, типу наше ПВО по території Польщі. Можна ще далі продовжувати
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25.07.2023 01:05 Відповісти
так а "сикливість" американців в чому? не розумію.
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25.07.2023 01:19 Відповісти
в страху перед ескалацією
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25.07.2023 03:34 Відповісти
"Рома", а тобі ніколи не розповідали чому не можна охолоджувати доведений до величезного (червоного) нагріву об'єкт холодною водою, або тушити водою розлите паливо? Бо у першому випадку може статися вибух що вб'є пожежника, або викид пари яка заживо зварить усіх поряд, а у другому полум'я лише розповсюдиться на більшу площу. Тож не треба плутати "добрі наміри" зробити щось швидше, із ризиком вбити з джерелом небезпеки й рятівників!!!
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25.07.2023 10:13 Відповісти
для чого ти взяв моє ім'я в лапки ?
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25.07.2023 11:37 Відповісти
перед якою ескалацією? Ви про що?

це війна росії проти України. При чому тут США взагалі? Вони нам добровільно допомагають чим хочуть чи чим можуть. Ви так пишете, наче вони нам щось винні.
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25.07.2023 10:35 Відповісти
тобто підпис президента США ні чого не вартий ? може забули хто різав наши літаки ? хто не пустив нас в НАТО в 2008 ? дійсно до чого тут США ? ваша позиція мені нагадує поведінку одного дурачка який должен только своим родителям . весь світ слідкує за ситуацією в Україні і робить висновки .
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25.07.2023 11:35 Відповісти
Про який підпис президента США ви говорите?

Наші літаки ми різали самі власними руками.

До 2014 року 82% українців були категорично проти вступу до НАТО і відповідно ніхто туди не просився.

То я не зовсім розумію які питання до США?
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25.07.2023 14:52 Відповісти
підпис під гарантіями безпеки для країни яка відала ядерну зброю . літаки різались американським обладнанням на вимогу американців . за вимогою також підірвали шахти ракет . про процент брехня за 15- 32 проти 32-68 в залежності від року опитування . питання одне що слова розходяться з ділом . ви знаєте що на сьогодні США передали Україні менше 20% зброї проплаченої Конгресом . саме США забороняє нам використовувати західну зброю на території кацапії (навіть Хамери ). хоча жоден документ цього не забороняє . США веде війну до кривавої нічиї .
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25.07.2023 15:31 Відповісти
можете перерахувати ці гарантії безпеки? бо я вперше чую, що вони у нас є і їх підписували США.

літаки різались українцями в обмін на дешевий російський газ. За який і було віддано ядерну зброю в тому числі. Не видумуйте якихось американців з уявними вимогами.

про процент в мене є сухі цифри: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato

як бачимо українці лише в 2022 році більшістю захотіли в НАТО. З 1991 до 2022 не хотіли. Сухий історичний факт.

США має право дозволяти чи забороняти нам використовувати зброю США як США захоче. Це їх право. Можемо взагалі відмовитись від американської зброї, якщо умови не влаштовують.

США ніяку війну не веде. У них мир. Це війна росії і України. І більше нікого.
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25.07.2023 17:42 Відповісти
в нерішучості.вони навіть назвати терориста терористом на законодавчому рівні не наважуються,все якийсь баланс шукають,як Чемберлен в 1938 році,якого ще слабкі, на той час, німці взяли на понт і загарбали промисловорозвинутий Судетський регіон в обмін на бумажку з підписом.Політика сикливого Байдена веде світ до катастрофи так само,як політика сикливого Чемберлена.Замість того,щоб крису відразу п#здити по руках,Байден просто відтягує час,криса це сприймає,як згоду на подальшу ескалацію.Заводиш НАТОвські конвої в Чорне море і криса знов біжить під шконку,а сикливість призвела до подальшої ескалації погрозу Польщі,ковтнули і це,а дальше буде теракт на ЗАЕС.
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25.07.2023 02:34 Відповісти
То ти хочеш, щоб замість нас воювали американці? А зелені потвори будуть у цей час грабувати країну і дорікати їм - Байден погано воюї?
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25.07.2023 08:36 Відповісти
= щоб замість нас воювали американці? =

Ні, ми самі боронимо нашу країну. Але США має лише патріотів - 1100 , а щоб закрити небо над Одесою треба 3-5 патріота. Це багато? Нам наразі потрібні атакамс для хаймерсів, щоб знищувати тили, склади , інфраструктуру тощо. Де https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2022) "ленд-ліз"... це гарні слова "Україна має перемогти" але ціх слів - замало.
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25.07.2023 13:46 Відповісти
Я давно вже кажу, що Байден - сцикло, який намагається знайти компроміс з кацапами за рахунок України. З його світи пркацаплений Салліван та наш Дерьмак досить непогано знюхалися.
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25.07.2023 01:01 Відповісти
треба попросить Байдена забрать свої патріоти і хаймарси назад, щоб не мараться об це гівно, став лайк якщо згоден. Коли рсня почне класти нам електрику восени - будемо збивати кінжали православною С300.
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25.07.2023 01:20 Відповісти
Почалося. США хочуть компромісу, а не нашої поразки чи перемоги. Бо наша перемога, як ми її собі уявляємо, кордони станом на 1991 рік, це загроза розвалу кацапії, чого США не бажають, як колись не хотіли розвалу совка. І все через ядерну зброю. Питання лише в тому, що компроміс - це все рівно програш України, бо ***** не зупиниться. Ось дилема та сцикливість Байдена
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25.07.2023 02:52 Відповісти
США як раз бажають розвалу кацапії!! Але контрольованого, а не хаотичного. Для цього ведеться відповідна робота - укласти "мамонта" акуратно, на те місце, де його потім можна спокійно розділити
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25.07.2023 08:48 Відповісти
ніякого розвалу росії не буде. Це казка для того, щоб ви вивозили той факт, що у нас з росією ще буде одна війна років через 5, а реально і не одна, доки вони від нас відчепляться. З якої радості росії розвалюватись? Там є якісь народи, які хочуть незалежності? Ні.

тому перестаньте поширювати оці вигадки, що там хтось не хоче розвалу росії. Розвалу росії НЕ БУДЕ. Це реальність.
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25.07.2023 10:40 Відповісти
Якщо Байден "сцикло", то ти *****! Зелена потвора зробила усе, щоб здати Україну ворогу, але винуватий чомусь Байден. Зеленому свої звинувачення спрямовуй
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25.07.2023 08:33 Відповісти
Кацапи ви йо&@ні істоти! Це вони 100% з любов'ю до символізму як у Чорнобилі з 4 енергоблоком довийобувалися так і у Енергодарі хотять 4-тим блоком прикритися.
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25.07.2023 00:30 Відповісти
МАГАТЕ має заборонити будівництво і введення в експлуатацію парашських АЕС після захоплення ЗАЕС, але це черговий імпотентний єврорган, який уміє тільки мозок гвалтувати і заставляти маленькі країни закривати свої "неправильні" АЕС, це для них просто.
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25.07.2023 02:54 Відповісти
І що це значить?
До Судного дня залишилося...
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25.07.2023 07:45 Відповісти
Це означає, що таким чином кацапи хочуть якнайшвидше випарувати ставок-охолоджувач
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25.07.2023 08:50 Відповісти
Не тільки, бо при підриві реактору саме у такому стані наслідки будуть біль маштабними та довготривалими ніж у разі аварії на блоку у "холодному" стані!
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25.07.2023 10:05 Відповісти
поки що це нічого не значить, окрім полякати в черговий раз. Значитиме коли ЗСУ буде неподалік. Наразі у росіян все ще є надія лишити ЗАЕС собі.
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25.07.2023 10:42 Відповісти
Директора магате пора уволить с позором. Он не соответствует своей должности.
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25.07.2023 09:42 Відповісти
Це той самий блок на даху якого завдяки супутниковим знімкам були зафіксовані сторонні предмети та на дах якого рашисти не допускають представників МАГАТЕ, тож наміри роССійських нацистів зрозумілі - таки провести теракт з обвинуваченням ЗСУ у атаках по ЗАЕС з повітря та так щоб наслідки цього теракту були наймаштабнішими та довготривалими через викид радіаційних ізотопів з великим терміном розпаду й наявністю радіоактивного йоду!!!!
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25.07.2023 10:03 Відповісти
 
 