Окупанти перевели блок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин", - Енергоатом
24 липня на окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва енергоблок №4 було переведено у стан "гарячий зупин".
Про це повідомили у "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.
Такі дії окупантів є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", зазначили в "Енергоатомі".
В "Енергоатомі" нагадали, що після підриву Росією греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники Росатома про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання.
Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.
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це війна росії проти України. При чому тут США взагалі? Вони нам добровільно допомагають чим хочуть чи чим можуть. Ви так пишете, наче вони нам щось винні.
Наші літаки ми різали самі власними руками.
До 2014 року 82% українців були категорично проти вступу до НАТО і відповідно ніхто туди не просився.
То я не зовсім розумію які питання до США?
літаки різались українцями в обмін на дешевий російський газ. За який і було віддано ядерну зброю в тому числі. Не видумуйте якихось американців з уявними вимогами.
про процент в мене є сухі цифри: https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato
як бачимо українці лише в 2022 році більшістю захотіли в НАТО. З 1991 до 2022 не хотіли. Сухий історичний факт.
США має право дозволяти чи забороняти нам використовувати зброю США як США захоче. Це їх право. Можемо взагалі відмовитись від американської зброї, якщо умови не влаштовують.
США ніяку війну не веде. У них мир. Це війна росії і України. І більше нікого.
Ні, ми самі боронимо нашу країну. Але США має лише патріотів - 1100 , а щоб закрити небо над Одесою треба 3-5 патріота. Це багато? Нам наразі потрібні атакамс для хаймерсів, щоб знищувати тили, склади , інфраструктуру тощо. Де https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7#%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2022) "ленд-ліз"... це гарні слова "Україна має перемогти" але ціх слів - замало.
тому перестаньте поширювати оці вигадки, що там хтось не хоче розвалу росії. Розвалу росії НЕ БУДЕ. Це реальність.
До Судного дня залишилося...