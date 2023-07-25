Окупанти перевели блок №4 Запорізької АЕС у стан "гарячий зупин", - Енергоатом

24 липня на окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва енергоблок №4 було переведено у стан "гарячий зупин".

Про це повідомили у "Енергоатомі", інформує Цензор.НЕТ.

Такі дії окупантів є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин", зазначили в "Енергоатомі".

В "Енергоатомі" нагадали, що після підриву Росією греблі Каховської ГЕС і фактичного зникнення Каховського водосховища виникли реальні ризики недостатнього підживлення Запорізької атомної станції охолоджувальною водою. Це блокує можливість роботи ЗАЕС на потужності, і російська окупаційна адміністрація станції та представники Росатома про це знають. А отже, це є безперечним ризиком для ядерної та радіаційної безпеки через тривалий простой обладнання енергоблока, відсутність належного регламентного технічного обслуговування й ремонту обладнання.

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Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін звернувся до Міністерства закордонних справ України, наголосивши на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.